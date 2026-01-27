Tajný recept na dokonalé langoše: možno budú chutiť ešte lepšie než tie z Maďarska!

Langoše patria medzi jedlá „do ruky“, ktorým dokáže odolať len málokto. Majú dlhú tradíciu a ich chuť je jednoducho nezameniteľná.
Ak si ich pripravíte doma, môžete sa tešiť na skutočnú pochúťku – navyše trochu zdravšiu než tie zo stánku. Prinášame vám recept, ktorý sľubuje poctivé a nadýchané langoše.
S langošmi sa stretávame najmä na vianočných a veľkonočných trhoch, pri kúpaliskách či v rýchlych občerstveniach. Väčšina z nás im aspoň občas neodolá.
Základom je pritom len niekoľko surovín, takže si ich bez problémov pripravíte aj doma. Veľkou výhodou domácej verzie je, že ich nebudete smažiť na prepálenom oleji, čo sa v stánkoch, žiaľ, stáva pomerne často.
Maďarský pôvod a jednoduché suroviny
Langoše pochádzajú z Maďarska, odkiaľ sa postupne rozšírili do Rumunska, na Ukrajinu, Slovensko aj k nám. Ide o veľmi jednoduché jedlo, ktoré nie je náročné na suroviny.
Základ tvorí múka, droždie a mlieko. Pripravovať ich môžete naslano, no pokojne vyskúšajte aj sladkú verziu.
V minulosti sa langoše piekli v blízkosti plameňov v peciach, dnes sa častejšie pripravujú vo fritézach alebo sa smažia na panvici. Ako teda vzniknú tie naozaj najlepšie?
Pozrite si aj video s prípravou langošov:
Ako pripraviť dokonalé cesto
Základom každého dobrého langoša je hladká múka. Do misy si preosejte 500 gramov. Keďže ide o kysnuté cesto, musíte aktivovať droždie.
Zohrejte 300 ml mlieka tak, aby bolo len vlažné až mierne teplé – nikdy nie horúce. Do mlieka rozdrobte celú kocku droždia, pridajte pol lyžičky cukru, prikryte utierkou a nechajte na teplom mieste vzísť kvások.
Práve tu sa často robí zásadná chyba – ak je mlieko príliš horúce, droždie zahynie a cesto nevykysne.
Preosievanie múky má viacero dôvodov: zbavíte ju hrudiek a zároveň docielite nadýchanejšie cesto.
K múke pridajte pol lyžičky soli a dve vrchovaté lyžice kyslej smotany, ktorá zabezpečí, že cesto bude krásne jemné. Keď je kvások aktívny a plný bubliniek, vlejte ho do misy k múke.
Cesto môžete spracovať v kuchynskom robote alebo ručne. Dôležité je, aby nebolo príliš tuhé, inak by boli tvrdé aj langoše. Hotové cesto prikryte utierkou a nechajte kysnúť na teplom mieste, kým nezdvojnásobí svoj objem.
Tvarovanie a smaženie
Keď je cesto krásne nadýchané ako obláčik, preložte ho na pomúčenú pracovnú plochu. Posypte múkou a postupne odkrajujte kúsky, ktoré rukami roztiahnete do tvaru placky. Pokračujte, kým neminiete celé cesto.
V hlbšom hrnci rozohrejte repkový olej. Každý langoš ešte jemne natiahnite prstami a smažte z oboch strán dozlatista.
Plnené langoše ako zaujímavá obmena
Ak vás klasické placky už nebavia, vyskúšajte plnené langoše. Na panvici si opečte slaninu. Pripravte si dip z kyslej smotany, pretlačeného cesnaku a byliniek.
Z kúska cesta vytvorte placku, do stredu položte slaninu, trochu kvalitného kečupu a cesnakový dip.
Všetko posypte nastrúhaným syrom podľa chuti. Zabaľte do úhľadného balíčka a opäť smažte z oboch strán dozlatista.