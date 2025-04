Tajný profesionálny ťah. Ako udržať kuny ďaleko od vášho auta a majetku?

Kuny vyzerajú na prvý pohľad ako rozkošné a šikovné zvieratá, keď ich vidíme niekde v prírode. Lenže ak sa tieto malé šelmičky rozhodnú usadiť v blízkosti vášho domova, dokážu spôsobiť poriadnu neplechu. Neraz sa prehryzú do auta, zničia káble či roztrhajú izolačný materiál na povale. A ak sa k vám presťahujú natrvalo, môže vás to stáť nemalé peniaze i veľa nervov. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, aké triky použiť, aby ste kuny spoľahlivo odplašili a zároveň neporušili zákon, keďže ide o chránené zvieratá.

Malý votrelcovia s veľkým apetítom

Možno ste si to ani neuvedomili, ale kuny každoročne spôsobia škody. V autách im stačí prehryznúť jediný kábel, aby majiteľ musel riešiť nákladnú opravu, a na domoch dokážu doslova roztrhať alebo znehodnotiť izolačné materiály. Ak sa kuna cíti niekde bezpečne a má tam dostatok podnetov či úkrytov, celkom iste si dané miesto obľúbi a len tak odtiaľ neodíde.

Svoju prítomnosť dávajú najavo pomerne špecifickými znakmi. Okrem menších stôp môžete natrafiť na výkaly – kuny ich často nechávajú na kameňoch či mierne vyvýšených miestach. Pre mnohých ľudí je ťažké uveriť, ako dokáže takto malé zviera premeniť pokojného človeka na šialeného „lovca“, ktorý sa snaží všetkými možnými prostriedkami zbaviť nečakaného votrelca. Či už ide o rôzne pachové odpudzovače alebo originálne mechanické riešenia, motiváciou je vždy jediné: ochrana majetku a nervov pred obávaným škodcom.

Dôkladná prevencia: Utesnite všetko, čo sa dá

Základom boja proti kunám je predovšetkým prevencia. Tieto malé šelmy sú veľmi obratné a dostanú sa cez aj pomerne nepatrné otvory, a to nielen do garáže či na povalu, ale pokojne aj cez vetracie mriežky. Ak im cestu zatarasíte, značne zvýšite šancu, že sa k vám ani nedostanú.

Skontrolujte strechu a povalu : Hľadajte poškodené škáry či netesnosti, najmä okolo komínov alebo vetracích otvorov.

: Hľadajte poškodené škáry či netesnosti, najmä okolo komínov alebo vetracích otvorov. Zabezpečte garáž : Uzatvárajte garážové brány, utesnite medzery po bokoch dvier a okien. Ak chcete pravidelne vetrať, namontujte jemnú kovovú mriežku, cez ktorú sa kuna nedostane.

: Uzatvárajte garážové brány, utesnite medzery po bokoch dvier a okien. Ak chcete pravidelne vetrať, namontujte jemnú kovovú mriežku, cez ktorú sa kuna nedostane. Dôkladná kontrola: Pravidelne kontrolujte podkrovie, pivnice a ďalšie priestory, do ktorých by mohli kuny preniknúť bez povšimnutia.

Ak ide o ochranu automobilu, okrem zabezpečenia samotnej garáže môžu pomôcť aj:

Špeciálne spreje na káble : Tieto prípravky obalia kabeláž vo výrazne zapáchajúcom povlaku, ktorý kunám veľmi vadí.

: Tieto prípravky obalia kabeláž vo výrazne zapáchajúcom povlaku, ktorý kunám veľmi vadí. Ochranné siete : Šikovné riešenie najmä vtedy, ak auto parkujete vonku a kuny sa zvykli objavovať v jeho bezprostrednom okolí.

: Šikovné riešenie najmä vtedy, ak auto parkujete vonku a kuny sa zvykli objavovať v jeho bezprostrednom okolí. Zmena miesta parkovania: Ak máte možnosť zaparkovať auto inde – napríklad ďalej od lesa či parku, kde sa môžu kuny vyskytovať – urobte tak aspoň na nejaký čas, kým prijmete ďalšie opatrenia.

Plašiče a pachové odpudzovače: Áno, ale s mierou

Kuny majú vynikajúci sluch aj čuch. Práve preto sa dajú využiť zvukové či pachové odpudzovače. V obchodoch so záhradkárskymi potrebami alebo v špecializovaných e-shopoch nájdete:

Elektronické plašiče: Fungujú na batérie alebo solárny panel a vysielajú zvuky, ktoré kuny dráždia a vyrušujú. Človek ich zvyčajne nepočuje alebo len minimálne. Pachové repelenty: Rôzne chemické zmesi, ktoré šíria kunám nepríjemný zápach. Môžu mať formu rozprašovača, granúl či tabliet.

Treba sa však pripraviť na to, že kuny si dokážu na mnohé zvuky či pachy po čase zvyknúť, najmä ak zistia, že im reálne nič nehrozí. Preto je dobré odpudzovače pravidelne obmieňať alebo kombinovať viacero typov. Vo videu, na ktoré odkazuje príspevok z YouTube kanála Marek Tarek, vidíme aj celkom neobyčajné riešenia, napríklad použitie fukara na lístie na rozptýlenie rôznych suchých práškových zmesí.

Najslabšie miesto kuních votrelcov: citlivý ňufák

Zmierniť kuniu aktivitu môžete tým, že zacielite na ich extrémne citlivý čuch. Šťastie môžete skúsiť s viacerými domácimi prostriedkami, ktoré výrazne zapáchajú a kunám nie sú vôbec po chuti:

Silné koreniny : Sušené chilli, kajenské korenie, mleté čierne korenie alebo aj kombinácia korenín s cesnakom či klinčekmi.

: Sušené chilli, kajenské korenie, mleté čierne korenie alebo aj kombinácia korenín s cesnakom či klinčekmi. Vlasové či srsťové „odpudzovače“ : Niektorí ľudia používajú psie či mačacie chlpy, prípadne aj ľudské vlasy. Idea je taká, že prítomnosť človeka alebo väčšieho predátora kunu zastraší.

: Niektorí ľudia používajú psie či mačacie chlpy, prípadne aj ľudské vlasy. Idea je taká, že prítomnosť človeka alebo väčšieho predátora kunu zastraší. Zvieracia alebo ľudská moč : Ide o pomerne radikálne riešenie, ktoré nie je vhodné do interiéru, no v exteriéri ho niektorí gazdovia používajú ako poslednú možnosť.

: Ide o pomerne radikálne riešenie, ktoré nie je vhodné do interiéru, no v exteriéri ho niektorí gazdovia používajú ako poslednú možnosť. Agresívne vône : Parfumy, vody po holení alebo intenzívne vonné oleje.

: Parfumy, vody po holení alebo intenzívne vonné oleje. Naftalínové a chlórové tablety: Starý „klasický“ spôsob, ako odohnať škodcov z určitých priestorov.

Ak chcete koreniny alebo iné suché látky rozptýliť rýchlo a rovnomerne, môžete si pomôcť práve fukarom na lístie, no dávajte si pri tom pozor na vlastné zdravie – noste ochranu dýchacích ciest, aby ste sa vyhli vdýchnutiu štipľavých či agresívnych prachových častíc.

Pozor na zákony a bezpečnosť

Aj keď kuny môžu spôsobiť veľké škody, ide o chránené zvieratá. Znamená to, že agresívne alebo nelegálne spôsoby likvidácie nie sú povolené. Použiť jed či zákerné pasce by bolo nielen nehumánne, ale aj protizákonné. Ak sa vám zdá situácia vážna a nič nepomáha, môžete sa poradiť s odborníkmi – napríklad s deratizačnou firmou alebo s ochranármi, ktorí vám poradia, ako postupovať v súlade so zákonom a zároveň efektívne.

Nepoužívajte jedy : Okrem nehumánnosti riskujete aj otravu iných živočíchov či dokonca domácich miláčikov a vystavujete sa postihu.

: Okrem nehumánnosti riskujete aj otravu iných živočíchov či dokonca domácich miláčikov a vystavujete sa postihu. Mechanické bariéry majú zelenú : Sieťky, mriežky či dôkladné zatvorenie všetkých otvorov sú najlepšími priateľmi v boji s kunami.

: Sieťky, mriežky či dôkladné zatvorenie všetkých otvorov sú najlepšími priateľmi v boji s kunami. Zvážte odbornú pomoc: Ak všetky vaše pokusy zlyhajú, špecializovaní odborníci vedia kuny odchytiť a premiestniť alebo poradiť ďalšie metódy, ako ich spoľahlivo vyhnať.

Zhrnutie: Prevencia, zabezpečenie a silné pachy

Ak vám kuny robia starosti, prípadne chcete predísť škodám, je kľúčové dodržať tri základné princípy:

Prevencia: Zabezpečte dom, garáž a okolie, aby sa do nich kuny nemali šancu dostať. Ochrana auta: Spreje na káble, ochranné siete či zmena parkovacieho miesta dokážu výrazne eliminovať riziko poškodenia. Plašenie silnými vôňami: Zvukové odpudzovače alebo silné pachy (koreniny, parfémy, naftalín) môžu fungovať ako účinný „postrach“ pre citlivý kuní čuch.

Pamätajte, že kuny sú inteligentné a zvedavé tvory, ktoré sa dokážu prispôsobiť. Preto sa vyplatí nezaspať na vavrínoch a občas vymeniť či kombinovať viacero odstrašujúcich metód, aby si vaši nepozvaní nájomníci jednoducho nemali čas zvyknúť.

Hoci je boj proti kunám často dlhodobá záležitosť, dôsledná prevencia a vhodne zvolené odpudzovacie prostriedky vám pomôžu ochrániť auto, dom aj nervy. Predsa len – lepšie je chvíľu sa venovať zabezpečeniu, ako neskôr čeliť vysokým nákladom na opravy a obávať sa každého nočného šramotu na povale.