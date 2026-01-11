Tajný inštalatérsky trik: upchatý drez uvoľníte za pár sekúnd!

Trápi vás drez, z ktorého voda odteká len veľmi pomaly? Existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako upchatý odpad vyčistiť a hlavne ako predchádzať tomu, aby sa problém neustále vracal.
Keď si z týchto krokov urobíte zvyk, upchatý drez vás už takmer nikdy neprekvapí.
Keď voda z drezu odteká pomaly
Buďme k sebe úprimní – čo všetko končí v odpade kuchynského drezu? Práve upchatý odtok je typickým problémom po období sviatkov.
Už pred Vianocami, počas nich a opäť na Silvestra sa do odpadu dostáva viac zvyškov jedál než zvyčajne, vrátane veľkého množstva mastnoty.
Tuky spolu s drobnými kúskami jedla sa postupne zachytávajú v miestach, kde odpadová voda chladne. Mastnota tu tuhne a postupne sa vytvára zátka z nečistôt, ktorá bráni plynulému odtoku vody.
Nechajte pracovať prírodu: sóda a ocot
Jedným z osvedčených a šetrných riešení je kombinácia jedlej sódy a octu. Ich reakcia je silne šumivá, pomáha uvoľniť mastnotu aj pevné nečistoty a zároveň nezaťažuje životné prostredie.
Ak doma nemáte jedlú sódu, poslúži aj prášok do pečiva. Ocot môžete nahradiť citrónovou šťavou alebo kyselinou citrónovou – účinok je veľmi podobný.
Jednoduchý trik na prevenciu upchatia drezu
Pri bežnom upratovaní si stačí spomenúť na jednoduchý preventívny postup. Je lacný, rýchly a zvládne ho každý. Ak budete odtok pravidelne preplachovať, znížite aj spotrebu saponátu na riad.
Upchávanie odpadu je často otázkou týždňov či mesiacov, no práve po sviatkoch je ideálny čas venovať odtoku trochu pozornosti. Ako prevencia často úplne postačí obyčajný saponát na umývanie riadu a horúca voda.
Video:
V tomto videu uvidíte, ako jednoducho preventívne prečistiť odpad alebo zasiahnuť v prípade, že voda síce odteká, ale len veľmi pomaly. Stačí saponát a horúca voda:
Ako prečistiť už upchatý odpad
Klasickou pomôckou, ktorá má stále svoje miesto v kuchyni aj kúpeľni, je gumený zvon. Existujú rôzne tvary – niektoré sú vhodné na drez či umývadlo, iné na toaletu.
Veľmi obľúbené sú aj prírodné metódy, ako už spomínaná sóda s octom. Táto kombinácia si poradí s mastnotou aj so zvyškami špiny.
Ak sa nechcete uchýliť ku klasickým chemickým čističom, alternatívou sú biologické enzýmové prípravky. Sú šetrné k prírode a najlepšie fungujú počas noci, keď môžu pôsobiť až 8 hodín.
Čo najčastejšie spôsobuje upchatý drez
Najčastejšou príčinou upchatia je hromadenie zvyškov jedla a tukov. Pri umývaní riadu s mastnými zvyškami sa oleje a tuky usádzajú v potrubí, postupne tvrdnú a vytvárajú nepriechodnú zátku.
Problém zhoršuje aj vyhadzovanie nevhodných vecí do drezu – napríklad kávovej usadeniny, obalov od potravín alebo väčších kusov jedla.
K upchatiu môžu prispieť aj cudzie predmety, ako plastové sponky, drobné predmety či vlasové zhluky, ktoré sa dostanú do potrubia.
Preto je dôležité týmto zvykom sa vyhýbať a používať sitko alebo sifónovú vložku, ktoré zachytia väčšie nečistoty ešte predtým, než sa dostanú do odpadu.