Tajné tlačidlo na práčke vám výrazne uľahčí čistenie. Väčšina ľudí o ňom ani netuší (a máte ho doma aj vy)

Pranie je bežná súčasť domácnosti, no údržba samotnej práčky už taká samozrejmá nebýva. Mnohí sa spoliehajú na to, že stačí spustiť čistiaci program alebo použiť špeciálny prípravok proti vodnému kameňu a tým je všetko vybavené. Realita je však trochu iná. Ak chcete, aby bola práčka skutočne čistá a bez zápachu, treba sa zamerať aj na miesta, ktoré na prvý pohľad nevidno – a práve tam sa skrýva najväčší problém.
Jedným z nich je zásuvka na prací prostriedok. A práve tu nájdete aj malé, nenápadné tlačidlo, ktoré vám môže ušetriť množstvo námahy.
Najviac nečistôt sa hromadí tam, kde by ste to možno nečakali
Zásuvka na prací prášok a aviváž, umiestnená v hornej časti prednej strany práčky, je miestom, kde sa pravidelne hromadia zvyšky pracích prostriedkov. Postupne sa tu vytvárajú lepkavé nánosy z prášku, gélu či aviváže. K tomu sa pridáva vlhkosť – a problém je na svete.
Tieto usadeniny nielenže nevyzerajú práve lákavo, ale môžu byť zdrojom nepríjemného zápachu. Navyše vytvárajú ideálne podmienky pre vznik plesní a baktérií. A tie sa pri ďalšom praní môžu dostať späť na vaše oblečenie. Výsledkom je, že aj čerstvo vyprané veci nemusia voňať tak, ako by mali.
Na čo vlastne zásuvka slúži?
Možno to znie samozrejme, no jej funkcia je dôležitejšia, než si mnohí uvedomujú. Do jednotlivých priehradiek dávkujete:
- prací prášok alebo tekutý gél,
- prostriedok na predpieranie,
- aviváž.
Zásuvka je zároveň vybavená poistným mechanizmom, ktorý zabraňuje jej náhodnému vysunutiu počas prania. Vďaka tomu nehrozí, že by sa chemické prostriedky vyliali na podlahu alebo na oblečenie.
Práve tento bezpečnostný prvok je dôvodom, prečo ide zásuvka pri bežnom ťahaní vytiahnuť len po určitý bod. Mnohí si myslia, že je zaseknutá – a snažia sa ju vytiahnuť silou. To však môže viesť k poškodeniu plastových častí.
Skryté tlačidlo, ktoré všetko zjednoduší
Dobrá správa je, že takmer každá moderná práčka má zabudovaný jednoduchý mechanizmus na bezpečné vybratie zásuvky. Len o ňom veľa ľudí nevie.
Tlačidlo alebo plastová páčka sa zvyčajne nachádza:
- vo vnútornej časti zásuvky,
- najčastejšie v strednej priehradke určenej na aviváž,
- prípadne na spodnej strane zásuvky.
Často býva označené nápisom „PUSH“ alebo symbolom šípky.
Ako zásuvku bezpečne vybrať krok za krokom
- Zásuvku najprv jemne potiahnite smerom von, až kým nepocítite odpor.
- Pozrite sa do strednej časti (priehradka na aviváž) alebo pod zásuvku – tam by mala byť malá plastová páčka či tlačidlo.
- Stlačte tlačidlo nadol alebo smerom dovnútra.
- Zároveň druhou rukou pokračujte v jemnom ťahaní zásuvky smerom von.
Po stlačení poistky sa zásuvka uvoľní a bez problémov ju celú vyberiete.
Následne ju môžete pohodlne umyť pod tečúcou vodou, odstrániť zvyšky prášku kefkou a v prípade potreby ju aj vydezinfikovať. Pravidelné čistenie tohto dielu výrazne zlepší hygienu prania aj celkovú životnosť práčky.
Pozrite si aj praktickú ukážku
Ak si nie ste istí, kde presne tlačidlo hľadať alebo ako postupovať, pomôže vám krátke video s názornou ukážkou:
Maličkosť, ktorá vám ušetrí čas aj nervy
Je prekvapujúce, že taký jednoduchý mechanizmus zostáva pre mnohých neobjavený. Výrobcovia ho pritom pridávajú práve preto, aby bola údržba čo najjednoduchšia a aby ste pri čistení nemuseli používať silu.
Keď toto tlačidlo raz použijete, už sa k namáhavému vyberaniu zásuvky nikdy nevrátite. Žiadne páčenie, žiadne riziko zlomenia plastu – len jednoduchý pohyb prstom.
Skontrolujte svoju práčku. Je veľmi pravdepodobné, že aj tá vaša má toto „tajné“ tlačidlo. A vďaka nemu bude čistenie zásuvky rýchle, bezpečné a oveľa pohodlnejšie.