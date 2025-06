Tajná ingrediencia, ktorú treba pridať do praženice. Málokto o nej vie, no zaručene zlepší jej chuť aj konzistenciu

Praženica patrí k najobľúbenejším raňajkám na svete, a to právom. Je rýchla, výživná, výborne zasýti a keď ju viete správne pripraviť, naozaj si na nej pochutíte. Lenže na prvý pohľad jednoduchá príprava dokáže byť celkom slušná výzva. Dobrá praženica by totiž mala byť jemná, nadýchaná, krémová a tak akurát prepečená, aby nebola vysušená, no zároveň neostala ani úplne surová.