Svokrin jazyk vydrží takmer všetko a ľahko si ho namnožíte aj doma!

Svokrin jazyk patrí medzi najvďačnejšie izbové rastliny, ktoré zvládne pestovať prakticky každý.
Ak sa teda radíte medzi ľudí, ktorým väčšina kvetín v byte skôr chradne, práve táto rastlina je pre vás istota. A keď si ju obľúbite, nič vám nebráni rozmnožiť si ju doma aj úplne jednoducho.
Táto populárna izbovka je známa svojou nenáročnosťou a ochotou rásť aj v podmienkach, v ktorých by iné rastliny dávno vzdali.
Preto je ideálna najmä pre začiatočníkov či menej skúsených pestovateľov.
Jej názov pravdepodobne súvisí s tvarom listov – tie sú dlhé, pevné a pôsobia trochu pichľavo, pričom samotná rastlina je jedovatá (aj keď ide skôr o dohady než o potvrdený fakt).
Poznáme minimálne šesťdesiat rôznych druhov a pôvodne pochádza z tropických oblastí Afriky. Z jej vláken sa dokonca vyrábajú textílie a veľmi pevné laná.
Takmer nezničiteľná rastlina
Svokrin jazyk toho vydrží skutočne veľa a nevyžaduje takmer žiadnu starostlivosť.
Zničiť ho dokáže prakticky len nadmerná zálievka – ak teda občas zabudnete poliať kvety, práve táto rastlina vám to odpustí.
Umiestniť ju môžete na slnko, do polotieňa aj do tieňa, a pokiaľ nestojí vo vode, zvládne takmer akékoľvek podmienky.
Najlepšie sa jej darí pri teplotách 18 až 27 °C, no zvláda aj chladnejšie prostredie. Ideálne je však zabezpečiť, aby teplota neklesla pod 13 °C.
Jednoduché rozmnožovanie aj v domácich podmienkach
Ako si svokrin jazyk správne namnožiť, si môžete pozrieť aj vo videu:
Ak túžite mať doma viac rastlín, zvládnete si túto izbovku bez problémov rozmnožiť sami.
Najčastejšie sa množí delením alebo listovými odrezkami. Môžete použiť celý list, prípadne ho narezať na menšie kúsky.
Tie nechajte krátko preschnúť a zapichnite do piesku. Pri bežnej izbovej teplote rýchlo zakorenia.
Ak však očakávate bohaté kvitnutie, buďte pripravení na sklamanie. Svokrin jazyk kvitne len veľmi zriedka a jeho kvety nebývajú nijako výrazné.
Prekvapiť môže len jemná vanilková vôňa drobných kvietkov, ktorá sa objavuje najmä večer.