Svoj pôvodný recept na palacinky som úplne zahodila. Mlieko som nahradila niečím iným – výsledok je neporovnateľný

palacinky
palacinky Foto: www.shutterstock.com

Palacinky patria k najobľúbenejším jednoduchým jedlám – či už sladkým, alebo slaným. Mnoho ľudí ich pripravuje podľa klasického receptu s mliekom, no existuje aj rovnocenná alternatíva, ktorá môže zmeniť ich konzistenciu a chuť.

Mlieko sa dá bez problémov nahradiť kefírom, a nejde o žiadnu novinku – tento spôsob sa bežne používa v mnohých kuchyniach. Kefír je prirodzene kyslý, a práve vďaka tomu reaguje so sódou alebo práškom do pečiva, čo môže prispieť k vzdušnejšej a mäkšej štruktúre cesta.

Video recept pre inšpiráciu

Na YouTube existuje viacero videí, ktoré ukazujú prípravu slaných aj sladkých palaciniek s kefírom. V pôvodnom článku bolo uvedené video z kanála Vaříme s Mozkem, ktoré demonštruje slanú kefírovú verziu. Video slúži ako ukážka toho, ako môže cesto z kefíru vyzerať v praxi.

Prečo kefír funguje v palacinkách?

  • obsahuje kyselinu mliečnu – tá reaguje s jedlou sódou a vytvára jemné bublinky
  • vďaka tomu môže byť cesto nadýchanejšie
  • chuť môže byť o niečo plnšia a bohatšia
  • kefír dokáže nahradiť mlieko v rovnakom množstve bez potreby ďalších úprav

Nejde o zázračnú ingredienciu, ale o bežný kulinársky postup, ktorý môže palacinkám pridať jemnosť.

Recept na palacinky s kefírom

Suroviny:

  • 220 g polohrubej múky
  • 500 ml kefíru
  • 2 vajcia
  • 2 lyžice cukru
  • ½ čajovej lyžičky jedlej sódy
  • náplň podľa chuti

Postup:

  1. Múku nasyp do misy a prilej kefír.
  2. Metličkou ich premiešaj, aby sa vytvoril základ cesta.
  3. Pridaj vajcia, cukor a jedlú sódu.
  4. Cesto miešaj, kým nebude hladké.
  5. Nechaj ho niekoľko minút odpočívať – suroviny sa lepšie spoja.
  6. Na panvici rozohrej trochu oleja a palacinky opeč z oboch strán do zlatista.
  7. Hotové palacinky môžeš položiť na papierové utierky, aby sa odstránil prebytočný olej.

Palacinky z kefíru môžeš podávať rovnako ako klasické – s džemom, tvarohom, ovocím či slanými náplňami.

Použitie kefíru namiesto mlieka je úplne legitímna a overená alternatíva. Výsledok je síce stále vecou osobnej chuti, no z kulinárskeho hľadiska je pravda, že kefír môže pridať cestu nadýchanosť a jemnosť vďaka kyslej reakcii so sódou.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať