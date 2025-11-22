Svoj pôvodný recept na palacinky som úplne zahodila. Mlieko som nahradila niečím iným – výsledok je neporovnateľný

Palacinky patria k najobľúbenejším jednoduchým jedlám – či už sladkým, alebo slaným. Mnoho ľudí ich pripravuje podľa klasického receptu s mliekom, no existuje aj rovnocenná alternatíva, ktorá môže zmeniť ich konzistenciu a chuť.
Mlieko sa dá bez problémov nahradiť kefírom, a nejde o žiadnu novinku – tento spôsob sa bežne používa v mnohých kuchyniach. Kefír je prirodzene kyslý, a práve vďaka tomu reaguje so sódou alebo práškom do pečiva, čo môže prispieť k vzdušnejšej a mäkšej štruktúre cesta.
Video recept pre inšpiráciu
Na YouTube existuje viacero videí, ktoré ukazujú prípravu slaných aj sladkých palaciniek s kefírom. V pôvodnom článku bolo uvedené video z kanála Vaříme s Mozkem, ktoré demonštruje slanú kefírovú verziu. Video slúži ako ukážka toho, ako môže cesto z kefíru vyzerať v praxi.
Prečo kefír funguje v palacinkách?
- obsahuje kyselinu mliečnu – tá reaguje s jedlou sódou a vytvára jemné bublinky
- vďaka tomu môže byť cesto nadýchanejšie
- chuť môže byť o niečo plnšia a bohatšia
- kefír dokáže nahradiť mlieko v rovnakom množstve bez potreby ďalších úprav
Nejde o zázračnú ingredienciu, ale o bežný kulinársky postup, ktorý môže palacinkám pridať jemnosť.
Recept na palacinky s kefírom
Suroviny:
- 220 g polohrubej múky
- 500 ml kefíru
- 2 vajcia
- 2 lyžice cukru
- ½ čajovej lyžičky jedlej sódy
- náplň podľa chuti
Postup:
- Múku nasyp do misy a prilej kefír.
- Metličkou ich premiešaj, aby sa vytvoril základ cesta.
- Pridaj vajcia, cukor a jedlú sódu.
- Cesto miešaj, kým nebude hladké.
- Nechaj ho niekoľko minút odpočívať – suroviny sa lepšie spoja.
- Na panvici rozohrej trochu oleja a palacinky opeč z oboch strán do zlatista.
- Hotové palacinky môžeš položiť na papierové utierky, aby sa odstránil prebytočný olej.
Palacinky z kefíru môžeš podávať rovnako ako klasické – s džemom, tvarohom, ovocím či slanými náplňami.
Použitie kefíru namiesto mlieka je úplne legitímna a overená alternatíva. Výsledok je síce stále vecou osobnej chuti, no z kulinárskeho hľadiska je pravda, že kefír môže pridať cestu nadýchanosť a jemnosť vďaka kyslej reakcii so sódou.