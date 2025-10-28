Svetre budú ako nové. Naučte sa ich prať správne

Mnohí z nás majú aspoň jeden sveter, ktorý po niekoľkých praniach stratil tvar, zmenšil sa alebo sa z neho stal tvrdý a nepríjemný kus oblečenia. Nie je to vaša chyba – väčšina svetrov, najmä tých z prírodných vlákien, si jednoducho vyžaduje iný prístup než bežná bielizeň. Ak viete, ako na to, môžete ich prať bez obáv a budú vám slúžiť celé roky.
Video: starostlivosť o merino a vlnu
Prečo sa svetre perú inak?
Svetre sa vyrábajú z rôznych typov priadzí – od čistej vlny cez zmesi s bavlnou, viskózou či nylonom až po syntetické akryly. Každý materiál reaguje inak na vodu, teplotu a trenie:
- Vlna výborne hreje, odvádza vlhkosť a je priedušná, ale pri vysokých teplotách a silnom žmýkaní sa môže zraziť a splstnatieť.
- Kašmír a alpaka patria medzi najjemnejšie vlákna, ale sú aj veľmi citlivé – vyžadujú ručné pranie v studenej vode.
- Bavlna je pevná a dobre znáša častejšie pranie, no môže sa vytiahnuť, ak sa suší zavesená.
- Akryl je odolný voči zrážaniu, ale má tendenciu elektrizovať a časom sa na ňom tvoria žmolky.
Z tohto dôvodu je dôležité prispôsobiť spôsob prania konkrétnemu materiálu a vždy sa riadiť pokynmi na štítku.
Pravda o lanolíne a prípravkoch na vlnu
Vlna prirodzene obsahuje lanolín – tukovú látku, ktorá pomáha vláknam zostať mäkké, pružné a chránené pred vlhkosťou. Väčšina moderných svetrov však prechádza procesom, pri ktorom sa časť lanolínu odstráni.
To znamená, že pri praní nie je nutné lanolín vždy dopĺňať, ale je vhodné používať jemné pracie prostriedky určené na vlnu, ktoré lanolín úplne nerozpúšťajú a vlákna zbytočne nevysušujú.
Bežné univerzálne pracie prostriedky môžu byť pre vlnu príliš agresívne – preto odborníci odporúčajú špeciálne produkty.
Ako často prať sveter?
Svetre z prírodných materiálov nie je potrebné prať po každom nosení.
Ak sa neznečistili, stačí ich vyvetrať a uložiť späť. Vlna prirodzene odpudzuje nečistoty aj pachy, preto postačí pranie raz za niekoľko nosení alebo po sezóne.
Overený postup ručného prania svetra
- Naplňte lavór vlažnou vodou (max. 30 °C).
- Pridajte čajovú lyžičku jemného prípravku na vlnu alebo iné jemné tkaniny.
- Sveter ponorte do vody a len jemne pohybujte, aby sa nepoškodila štruktúra vlákien.
- Nežmýkajte a netrite! Po 10–15 minútach vodu opatrne vylejte.
- Následne sveter prepláchnite v čistej studenej vode.
- Prebytočnú vodu odstráňte tak, že sveter zabalíte do uteráka a jemne pritlačíte.
Ak nemáte špeciálny prací prostriedok, môžete použiť malé množstvo jemného šampónu na vlasy – je šetrný a neodstraňuje príliš veľa prirodzených olejov.
Ocot ako voliteľný doplnok
Na zjemnenie svetra môžete občas použiť jemný octový oplach – 1 až 2 polievkové lyžice bieleho octu na 5 litrov vody pri poslednom plákaní.
Ocot neutralizuje zvyšky pracieho prostriedku a pomáha udržať vláknam prirodzenú hebkosť.
Odborníci však upozorňujú, že časté používanie octu môže z dlhodobého hľadiska vysúšať vlákna, preto ho aplikujte najviac párkrát ročne.
Ako správne sušiť sveter?
Najčastejšou chybou je zavesenie mokrého svetra – tým sa nevyhnutne vytiahne a zdeformuje.
Po praní ho preto:
- rozložte na rovný povrch (napr. uterák alebo sušiak s rovným podkladom)
- nechajte ho prirodzene vyschnúť pri izbovej teplote, mimo priameho slnka a radiátora
- občas ho jemne prevráťte, aby sa sušil rovnomerne
Nikdy ho nesušte v sušičke – horúci vzduch vlnu zrazí a zničí jej štruktúru.
Môžete sveter žehliť?
Ak sa sveter po uschnutí pokrčí, môžete ho jemne prežehliť parou, no vždy cez látku alebo uterák a na najnižšej teplote.
Niektoré moderné žehličky majú program „Wool“ – ten je na tento účel ideálny.
Ak si nie ste istí, radšej použite naparovač (steamer), ktorý je k vlne šetrnejší.
Správne skladovanie
Svetre sa najlepšie uchovávajú zložené v poličke, nie zavesené na ramienku.
Dlhodobé vešanie by mohlo spôsobiť, že sa vlákna natiahnu a sveter stratí tvar.
Na ochranu pred molmi môžete použiť cédrové drevo, levanduľové vrecúška alebo sušený rozmarín – prirodzene odpudzujú hmyz a krásne voňajú.
Ako obnoviť tvrdý alebo starý sveter?
Ak sa vám zdá, že sveter po čase stratil hebkosť, skúste lanolínový kúpeľ:
Do vlažnej vody pridajte niekoľko kvapiek lanolínového prípravku (dostupného v obchodoch s vlnou), nechajte sveter asi 15 minút nasiaknuť a následne ho usušte na rovnom povrchu.
Tento postup pomôže vláknam získať späť pružnosť a jemnosť – ide o metódu, ktorú odporúča aj Woolmark Company.
Zhrnutie
- Pranie vlažnou vodou (max. 30 °C)
- Použitie šetrného prostriedku na vlnu alebo jemné prádlo
- Žiadne žmýkanie, sušička ani horúci vzduch
- Sušenie na rovnom povrchu, nie na vešiaku
- Občasný lanolínový kúpeľ alebo jemný octový oplach
Ak sa týchto zásad budete držať, vaše svetre si zachovajú tvar, hebkosť aj farbu po dlhé roky – a aj po čase budú vyzerať ako nové.