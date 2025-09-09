Svetový rekord v Číne. Umelé slnko horelo 17 minút, vedci hovoria o konci fosílnych palív

Čína urobila významný krok v oblasti výskumu jadrovej fúzie. Vedci v zariadení EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) v provincii Anhui dokázali udržať vysokoteplotnú plazmu 1 066 sekúnd, čo predstavuje takmer 18 minút. Ide o nový svetový rekord, ktorý prekonal predchádzajúce maximum 403 sekúnd z roku 2023, dosiahnuté v tom istom reaktore.
Čo je jadrová fúzia?
Jadrová fúzia je proces, pri ktorom sa spájajú ľahké atómy (napríklad izotopy vodíka) a pri extrémnych podmienkach vzniká ťažší prvok a uvoľní sa obrovské množstvo energie. Práve týmto spôsobom vzniká energia v jadre Slnka.
Na Zemi je potrebné dosiahnuť teploty presahujúce 100 miliónov °C, aby sa častice vodíka dostali do stavu plazmy a mohli sa zlučovať. Pri pokuse v Číne bola táto hranica prekročená a plazma sa podarilo stabilne udržať rekordne dlhý čas.
Ako funguje tokamak EAST?
Tokamak je zariadenie tvaru obrovskej „koblihy“, v ktorom sa plazma udržiava pomocou silných magnetických polí. EAST využíva supravodivé magnety, ktoré dokážu stabilizovať extrémne horúce častice bez toho, aby sa dotýkali stien reaktora.
Práve vďaka tejto technológii sa čínskym vedcom podarilo dosiahnuť prelom – dlhodobé udržanie plazmy pri teplotách rádovo stonásobne vyšších než v bežnom jadrovom reaktore.
Prečo je to dôležité?
Fúzna energia je považovaná za potenciálne najčistejší a prakticky nevyčerpateľný zdroj energie budúcnosti. Na rozdiel od spaľovania uhlia či ropy nevytvára oxid uhličitý a neprodukuje rádioaktívny odpad ako štiepenie v klasických jadrových elektrárňach.
Výzvou však zostáva technická stránka – najmä odolnosť materiálov, schopnosť dlhodobo udržať plazmu a zabezpečiť, aby reaktor vyrobil viac energie, než spotrebuje.
Aký je ďalší cieľ?
Čína investuje do fúzneho výskumu približne 1,5 miliardy dolárov ročne a buduje ďalšie zariadenia na testovanie nových technológií a materiálov. Paralelne prebiehajú aj projekty v Európe a USA, najznámejší z nich je medzinárodný ITER vo Francúzsku.
Odborníci sa domnievajú, že prvé komerčné fúzne elektrárne by sa mohli objaviť okolo roku 2035, hoci presný termín nie je možné s istotou predpovedať. V súčasnosti ide o vedecký výskum, ktorý má ešte pred sebou viacero technických prekážok.
Zhrnutie
- Rekord: 1 066 sekúnd stabilnej plazmy v tokamaku EAST.
- Teplota: viac než 100 miliónov °C.
- Význam: ide o prelom v oblasti výskumu jadrovej fúzie, ktorá by v budúcnosti mohla priniesť čistý a prakticky neobmedzený zdroj energie.
- Realita: zatiaľ nejde o hotové riešenie, ale o dôležitý krok na ceste k budúcim fúznym elektrárňam.