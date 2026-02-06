Svetový deň boja proti rakovine pripomína. Prevencia je náš najdôležitejší ochranný štít.

4. február je celosvetovo venovaný pripomienke boja proti rakovine. Tento deň nie je o oslave, ale o uvedomení si, že rakovina patrí medzi najzávažnejšie ochorenia našej doby a dokáže zasiahnuť kohokoľvek. Jeho hlavné posolstvo je jednoznačné: včasná prevencia môže zachrániť život.
Rakovina zasiahne počas života veľkú časť ľudí
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa s rakovinou počas života stretne približne každý piaty človek. Ročne na ňu zomiera jeden z piatich ľudí na svete.
V Česku sa každoročne diagnostikuje okolo 100-tisíc nových prípadov nádorových ochorení, pričom podobný trend platí aj pre Slovensko. Dôvodom je najmä starnutie populácie a presnejšia diagnostika.
Pri rakovine platí zásadná rovnica:
čím skôr je ochorenie odhalené, tým vyššia je pravdepodobnosť úspešnej liečby.
Kým pri včas zachytených nádoroch môže byť miera prežívania vysoká, pri pokročilých štádiách sa výrazne znižuje.
Zdravý životný štýl dokáže znížiť riziko – no nie je všemocný
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) uvádza, že 30 – 50 % prípadov rakoviny by sa dalo predísť vďaka zmenám životného štýlu. Najvýznamnejšie preventabilné faktory sú:
- nefajčiť
- obmedziť alkohol
- udržiavať si zdravú hmotnosť
- pravidelne sa hýbať
- konzumovať dostatok ovocia, zeleniny a vlákniny
- chrániť pokožku pred UV žiarením
Zdravý životný štýl nie je garanciou, že sa človek rakovine vyhne, ale významne znižuje riziko najčastejších nádorov – najmä pľúc, hrubého čreva, prsníka či pečene.
Preventívne prehliadky: Nástroj, ktorý preukázateľne zachraňuje životy
Preventívne programy patria medzi najúčinnejšie nástroje proti rakovine. WHO aj európske zdravotnícke inštitúcie potvrdzujú:
- mammografia znižuje úmrtnosť na rakovinu prsníka o 20–30 %
- screening krčka maternice môže znížiť výskyt invazívnych nádorov až o 80 %
- screening hrubého čreva zachytáva prednádorové polypy ešte skôr, než sa zmenia na rakovinu
Tieto programy sú v Česku aj na Slovensku dostupné a hradené poisťovňami. Napriek tomu mnohí ľudia na ne nechodia – často pre pocit, že „keď nič nebolí, som zdravý“. Žiaľ, väčšina nádorov sa v počiatočných štádiách neprejavuje žiadnymi príznakmi.
Muži prevenciu stále zanedbávajú, no povedomie rastie
Muži tradične navštevujú lekárov menej často než ženy. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri screeningu rakoviny prostaty, ktorý je jedným z najdôležitejších mužských vyšetrení po päťdesiatke.
Podľa odborníkov síce v posledných rokoch pribúda mužov, ktorí prichádzajú na vyšetrenia včas, stále sa stretávajú aj s prípadmi pokročilého ochorenia spôsobeného zanedbaním prevencie.
Dôvodmi bývajú hanba, strach, podceňovanie problémov alebo presvedčenie, že preventívna prehliadka „nie je potrebná“.
Ženy po menopauze často prestávajú chodiť na gynekologické prehliadky – čo je problém
Screening rakoviny krčka maternice patrí medzi najúspešnejšie preventívne programy na svete. Jeho účinnosť však závisí od pravidelnej účasti.
Odborníci z Bioptická laboratoř upozorňujú, že mnoho žien po menopauze prestáva gynekológa navštevovať, pretože už nemenštruujú a nepovažujú kontroly za potrebné. V skutočnosti však práve v tomto období môžu pretrvávať:
- HPV infekcie
- zmeny na krčku maternice
- prednádorové alebo nádorové procesy bez symptómov
Dobrou správou je, že počet invazívnych nádorov krčka maternice dlhodobo klesá, najmä vďaka HPV testovaniu a pravidelnej cytológii.
Moderná liečba je účinnejšia, než kedykoľvek predtým – no najlepšia liečba je prevencia
Dnes sa rakovina lieči pomocou moderných metód:
- imunoterapie
- cielenej (targeted) liečby
- biologickej liečby
- pokročilej rádioterapie
Mnohé druhy rakoviny, ktoré boli kedysi veľmi ťažko liečiteľné, sa dnes dajú dlhodobo kontrolovať alebo úplne vyliečiť.
Napriek tomu zostáva kľúčové:
- predchádzať vzniku ochorenia
- chodiť na pravidelné vyšetrenia
- reagovať včas aj na malé zmeny zdravotného stavu
Zhrnutie
- Rakovina patrí medzi hlavné príčiny úmrtí na svete.
- 30–50 % prípadov je ovplyvniteľných životným štýlom.
- Screening dokázateľne znižuje úmrtnosť na viacero typov rakoviny.
- Muži aj ženy majú svoje slabé miesta v prevencii.
- Moderná liečba je veľmi účinná, ale včasný záchyt zostáva rozhodujúcim faktorom.