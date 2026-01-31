Švédsko ponúka bezplatný pobyt v lesnej chate. Má to však jednu zásadnú podmienku

V roku 2025 zaujal svet netradičný projekt švédskeho regiónu Skåne s názvom Stay Quiet. Namiesto klasického ubytovania za poplatok ponúkli organizátori niekoľkým vybraným hosťom možnosť stráviť víkend v drevenej chate uprostred lesa úplne zadarmo. Podmienka bola jediná – dodržiavať ticho.
Ako to tam vyzerá? Pozrite si video
Odľahlá lesná krajina regiónu Skåne patrí medzi najfotogenickejšie časti Švédska. Ak chcete vidieť, v akom prostredí sa tichá chata nachádza a čo návštevníci počas pobytu zažívajú, môžete si pozrieť video z oblasti:
Pobyt, ktorý preverí schopnosť stíchnuť
Cieľom projektu nebolo lákať masy turistov, ale upozorniť na hodnotu ticha v dnešnom prehlučenom svete. Chata bola vybavená decibelovými senzormi, ktoré nepretržite sledovali hladinu hluku. Hostia mali povolené vytvárať zvuky len do približne 45 decibelov, čo zodpovedá prostrediu tichej knižnice. Ak niekto pravidlá porušoval, organizátori mohli pobyt ukončiť skôr.
Zámerne tu nebol dostupný internet ani mobilný signál, aby pobyt v lese nebol narušený žiadnymi digitálnymi vplyvmi. Hostia tak dostali príležitosť zažiť prostredie, kde moderný svet umlkol a jediným sprievodcom bola príroda.
Projekt Stay Quiet bol navyše časovo obmedzený – prebehol na jeseň 2025 a bol súčasťou širšej iniciatívy Map of Quietude, ktorá mapuje najtichšie miesta v regióne Skåne.
Návrat k jednoduchosti a prírode
Skúsenosť, ktorú účastníci zažili, bola zameraná na spomalenie a vedomé prežívanie dňa. Hostia trávili čas:
- pomalými prechádzkami lesom
- zakladaním ohňa a varením jednoduchých jedál
- meditáciou alebo tichým pozorovaním okolia
- písaním či premýšľaním bez rušivých podnetov
Podľa účastníkov bol pobyt prekvapivo intenzívny – ticho odhalilo drobnosti, ktoré v bežnom živote často prehliadame. Mnohí opisovali, že už po niekoľkých hodinách cítili, ako sa im spomaľuje tempo a klesá stres.
Prečo Švédsko pritiahlo pozornosť celého sveta
Projekt Stay Quiet upozornil na fenomén, o ktorom odborníci hovoria už dlho: hluková záťaž je jedným z najpodceňovanejších stresových faktorov v modernom živote. Neustála doprava, technológie či ruch miest môžu vplývať na kvalitu spánku, psychiku aj sústredenie.
Lesná chata, fungujúca doslova ako „sanktuárium ticha“, ukázala, že aj krátky pobyt v kľude dokáže človeka výrazne zregenerovať. Okrem toho podporila myšlienku pomalého, udržateľného cestovania, ktoré nezaťažuje prírodu ani ľudské zmysly.
Bude projekt pokračovať?
Prvá edícia sa skončila na konci roka 2025. Visit Skåne uviedlo, že projekt hodnotí a uvažuje nad jeho možným pokračovaním v inom formáte. Zatiaľ však neexistuje trvalá možnosť rezervácie ani ďalší oficiálny termín.
Jedno je však isté: tichá chata vo Švédsku ukázala, že to, čo mnohým najviac chýba, nie je luxus či technológie, ale priestor, kde môžu konečne počuť samých seba.