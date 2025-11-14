Sväto-martinská hus podľa Leony Machálkovej. Takto ju pripravuje každý rok!

Viete, ako správne upiecť sväto-martinskú hus a odkiaľ sa vlastne táto tradícia vzala?
Nie je to žiadna módna novinka zo zahraničia – naopak, má hlboké korene v európskej kultúre. Ak si chcete spríjemniť jesenný víkend, skúste si pripraviť chrumkavú hus podľa Leony Machálkovej!
Sväto-Martin na bielom koni a s tučnou husou
Rozmýšľate, či tento rok upiecť sväto-martinskú hus, alebo vás tento zvyk príliš neláka? Vedzte, že nejde o žiadnu modernú tradíciu – jej história siaha stáročia dozadu.
Pred začiatkom adventného pôstu bývalo obdobie osláv. Ľudia si pripomínali nielen blížiace sa Vianoce a narodenie Krista, ale aj ukončenie poľnohospodárskeho roka, ktorý kedysi určoval rytmus života.
Dátum 11. november patril k významným dňom – konali sa svadby, platili dane, volili sa obecní zástupcovia a obnovovali funkcie rôznych inštitúcií, medzi nimi aj škôl či snemov.
Tradícia sväto-martinských osláv nie je vôbec mladá – v Nemecku sa spomína už v 9. storočí a na Morave sa podľa záznamov určite slávila v 16. storočí.
Prečo práve hus?
Hoci sa hus už odpradávna spája so svätým Martinom, presný dôvod, prečo sa stala symbolom tohto sviatku, nie je úplne známy.
Isté však je, že kedysi patrila medzi povinné naturálne dávky a robotné odvody. Husi museli byť poriadne vykŕmené a v niektorých dedinách sa ich odovzdávanie zmenilo na takmer ceremoniálnu udalosť.
Zaujímavosťou je, že napríklad v Dyjákoviciach sa hovorí, že hus do kaštieľa ťahali na voze štyria bieli kone – symbol hojnosti a úcty k tradícii.
Hostina na svätého Martina
Na sväto-martinskom stole však nikdy nechýbalo len mäso. Ľudia si pochutnávali aj na čerstvom pečive, koláčoch a, samozrejme, ochutnávali mladé víno.
To sa dokonale hodí aj k husaciemu mäsu – napríklad k receptu, ktorý každoročne pripravuje speváčka Leona Machálková.
Pečenie husy podľa nej nie je vôbec náročné. Naopak, ide o jednoduchý, no osvedčený spôsob, ktorý zaručí výbornú chuť aj krásny vzhľad pokrmu.
Ako pečie hus Leona Machálková
- Deň vopred hus dôkladne umyte, osušte a poriadne osoľte zvonka aj zvnútra. Potom ju bohato posypte rascou a nechajte cez noc odpočívať v chlade.
- Na druhý deň si pripravte hlbší plech alebo pekáč. Husu opäť osušte papierovou utierkou, naplňte ju očistenými jablkami nakrájanými na štvrtiny a podlejte trochou vody.
- Pečte pomaly pri 120 °C – dĺžka závisí od veľkosti, zvyčajne 4 až 6 hodín. Občas ju podlejte vlastnou šťavou, aby nevyschla.
- Keď je mäso mäkké a šťavnaté, zvýšte teplotu na 230 °C a nechajte ju ešte približne 15 minút zapiecť, aby získala zlatistú a chrumkavú kožu.
- Po vytiahnutí z rúry nezabudnite zliať tuk a výpekom prevariť šťavu, aby získala výraznejšiu chuť.
Ako prílohu si môžete zvoliť, čo len máte radi – klasika ako knedle a červená kapusta však nikdy nesklame.
Tip na záver: Ak chcete k husi doladiť celý sviatočný zážitok, nezabudnite otvoriť fľašu sväto-martinského vína. Nech je vaša oslava rovnako tradičná, ako chutná!