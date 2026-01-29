Sušíte v zime prádlo na radiátore? Môžete si tým nenápadne zvyšovať účty aj škodiť domácnosti

Keď sa počas zimy hromadí mokrá bielizeň, je prirodzené hľadať spôsob, ako ju čo najrýchlejšie usušiť. Radiátor sa pritom zdá ako najpraktickejšie riešenie. Hoci ide o bežný zvyk, v skutočnosti prináša viac problémov než úžitku – a to nielen pre domácnosť, ale aj pre tvoju peňaženku. Nasledujúce informácie vychádzajú z fyzikálnych princípov, odporúčaní výrobcov vykurovacích systémov a odborníkov na kvalitu vnútorného prostredia.
Vo videu nižšie nájdeš jednoduchý a zrozumiteľný postup, ako radiátor správne odvzdušniť a vrátiť mu plný výkon:
1. Sušenie prádla na radiátore naozaj znižuje účinnosť vykurovania
Mokrá bielizeň pôsobí ako tepelná bariéra, ktorá bráni radiátoru odovzdávať teplo do miestnosti.
Prečo sa to deje?
- Radiátor musí najskôr odpariť vodu z textilu, až potom môže ohrievať okolitý vzduch.
- Odparovanie vody spotrebuje veľké množstvo energie.
- Teplý vzduch sa nedokáže voľne šíriť, pretože prádlo ho blokuje.
Výsledok je rovnaký vo všetkých domácnostiach: radiátor vykuruje menej efektívne, než keď je voľný.
Ako veľmi to zvýši spotrebu?
To závisí od výkonu radiátora, množstva prádla a zateplenia bytu. Odborníci sa zhodujú na tom, že efekt existuje, no presná suma sa môže líšiť. Faktom zostáva, že radiátor musí pracovať dlhšie – a to znamená vyššie náklady.
2. Vlhkosť z prádla sa pri sušení uvoľňuje priamo do vzduchu
Toto je fyzikálny fakt: pri odparovaní vody z bielizne stúpa relatívna vlhkosť v interiéri. Čím je prádla viac a čím menší je priestor, tým rýchlejšie vlhkosť narastá.
Zvýšená vlhkosť môže spôsobiť:
- zahmlievanie okien
- kondenzáciu vody na chladných stenách
- vznik podmienok vhodných pre plesne
Nevznikajú automaticky – ich výskyt závisí od vetrania, teploty stien a kvality izolácie. No vlhkosť zvyšuje riziko, čo potvrdzujú stavební odborníci aj hygienici.
3. Vysoká vlhkosť môže zhoršiť kvalitu vzduchu
Hoci samotné sušenie bielizne nie je škodlivé, dlhodobé zvyšovanie vlhkosti môže:
- zaťažiť dýchacie cesty
- zhoršiť priebeh alergie alebo astmy
- zvýšiť množstvo roztočov v domácnosti
Toto sú preukázané zdravotné súvislosti. Najcitlivejší bývajú malé deti, starší ľudia a osoby s respiračnými problémami.
4. Radiátor môže trpieť dlhodobou vlhkosťou
Trvalý kontakt s mokrým textilom môže v niektorých prípadoch:
- podporovať povrchovú koróziu
- zachytávať prach a vlákna v štrbinách
Neplatí to pre každý typ radiátora rovnako, ale výrobcovia zhodne odporúčajú radiátor nezakrývať, aby sa zachovala jeho účinnosť a životnosť.
Ako sušiť prádlo šetrnejšie a bezpečnejšie
Odborné odporúčania sú jednoznačné:
✓ Sušiť mimo radiátora
Najlepšie na sušiaku, ktorý je umiestnený v blízkosti, ale nie priamo na zdroji tepla. Teplo môže cirkulovať a prádlo uschne rovnomerne.
✓ Krátko a intenzívne vetrať
Stačí pár minút dokorán otvoreného okna. Odvedieš vlhkosť rýchlejšie než dlhým pootvorením.
✓ Ak sušíš pri radiátore, dodrž odstup
Existujú držiaky na radiátor, ktoré nechávajú medzi prádlo a zdroj tepla medzeru. Radiátor tak nie je zakrytý a jeho výkon sa nestráca.
Záver: Článok bez preháňania, len s faktami
Sušenie prádla priamo na radiátore nie je nebezpečné, ale je neefektívne a môže:
- zvýšiť spotrebu energie
- zhoršiť kvalitu vzduchu
- prispievať k vlhkosti v byte
- znižovať výkon radiátora
Účinky sú rôzne podľa konkrétneho bytu a spôsobu vykurovania, no mechanizmus je rovnaký pre všetkých. Vyhnúť sa sušeniu priamo na radiátore je preto praktické, šetrné a zdraviu prospešnejšie.