Sušíte v zime prádlo na radiátore? Môžete si tým nenápadne zvyšovať účty aj škodiť domácnosti

sušenie prádla na radiátore
sušenie prádla na radiátore Foto: depositphotos.com

Keď sa počas zimy hromadí mokrá bielizeň, je prirodzené hľadať spôsob, ako ju čo najrýchlejšie usušiť. Radiátor sa pritom zdá ako najpraktickejšie riešenie. Hoci ide o bežný zvyk, v skutočnosti prináša viac problémov než úžitku – a to nielen pre domácnosť, ale aj pre tvoju peňaženku. Nasledujúce informácie vychádzajú z fyzikálnych princípov, odporúčaní výrobcov vykurovacích systémov a odborníkov na kvalitu vnútorného prostredia.

Vo videu nižšie nájdeš jednoduchý a zrozumiteľný postup, ako radiátor správne odvzdušniť a vrátiť mu plný výkon:

1. Sušenie prádla na radiátore naozaj znižuje účinnosť vykurovania

Mokrá bielizeň pôsobí ako tepelná bariéra, ktorá bráni radiátoru odovzdávať teplo do miestnosti.

Prečo sa to deje?

  • Radiátor musí najskôr odpariť vodu z textilu, až potom môže ohrievať okolitý vzduch.
  • Odparovanie vody spotrebuje veľké množstvo energie.
  • Teplý vzduch sa nedokáže voľne šíriť, pretože prádlo ho blokuje.

Výsledok je rovnaký vo všetkých domácnostiach: radiátor vykuruje menej efektívne, než keď je voľný.

Ako veľmi to zvýši spotrebu?
To závisí od výkonu radiátora, množstva prádla a zateplenia bytu. Odborníci sa zhodujú na tom, že efekt existuje, no presná suma sa môže líšiť. Faktom zostáva, že radiátor musí pracovať dlhšie – a to znamená vyššie náklady.

2. Vlhkosť z prádla sa pri sušení uvoľňuje priamo do vzduchu

Toto je fyzikálny fakt: pri odparovaní vody z bielizne stúpa relatívna vlhkosť v interiéri. Čím je prádla viac a čím menší je priestor, tým rýchlejšie vlhkosť narastá.

Zvýšená vlhkosť môže spôsobiť:

  • zahmlievanie okien
  • kondenzáciu vody na chladných stenách
  • vznik podmienok vhodných pre plesne

Nevznikajú automaticky – ich výskyt závisí od vetrania, teploty stien a kvality izolácie. No vlhkosť zvyšuje riziko, čo potvrdzujú stavební odborníci aj hygienici.

3. Vysoká vlhkosť môže zhoršiť kvalitu vzduchu

Hoci samotné sušenie bielizne nie je škodlivé, dlhodobé zvyšovanie vlhkosti môže:

  • zaťažiť dýchacie cesty
  • zhoršiť priebeh alergie alebo astmy
  • zvýšiť množstvo roztočov v domácnosti

Toto sú preukázané zdravotné súvislosti. Najcitlivejší bývajú malé deti, starší ľudia a osoby s respiračnými problémami.

4. Radiátor môže trpieť dlhodobou vlhkosťou

Trvalý kontakt s mokrým textilom môže v niektorých prípadoch:

  • podporovať povrchovú koróziu
  • zachytávať prach a vlákna v štrbinách

Neplatí to pre každý typ radiátora rovnako, ale výrobcovia zhodne odporúčajú radiátor nezakrývať, aby sa zachovala jeho účinnosť a životnosť.

Ako sušiť prádlo šetrnejšie a bezpečnejšie

Odborné odporúčania sú jednoznačné:

✓ Sušiť mimo radiátora

Najlepšie na sušiaku, ktorý je umiestnený v blízkosti, ale nie priamo na zdroji tepla. Teplo môže cirkulovať a prádlo uschne rovnomerne.

✓ Krátko a intenzívne vetrať

Stačí pár minút dokorán otvoreného okna. Odvedieš vlhkosť rýchlejšie než dlhým pootvorením.

✓ Ak sušíš pri radiátore, dodrž odstup

Existujú držiaky na radiátor, ktoré nechávajú medzi prádlo a zdroj tepla medzeru. Radiátor tak nie je zakrytý a jeho výkon sa nestráca.

Záver: Článok bez preháňania, len s faktami

Sušenie prádla priamo na radiátore nie je nebezpečné, ale je neefektívne a môže:

  • zvýšiť spotrebu energie
  • zhoršiť kvalitu vzduchu
  • prispievať k vlhkosti v byte
  • znižovať výkon radiátora

Účinky sú rôzne podľa konkrétneho bytu a spôsobu vykurovania, no mechanizmus je rovnaký pre všetkých. Vyhnúť sa sušeniu priamo na radiátore je preto praktické, šetrné a zdraviu prospešnejšie.

