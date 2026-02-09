Sušíte topánky na radiátore? Veľká chyba, prečo to nerobiť

Keď sa topánky premáčajú dažďom, snehom alebo vlhkosťou, prirodzene chceme, aby čo najskôr vyschli. Priame sušenie na radiátore však nie je vhodný spôsob a môže poškodiť obuv či znížiť účinnosť vykurovania. Nižšie nájdeš vysvetlenie založené výlučne na faktoch.
1. Radiátor nie je navrhnutý na sušenie predmetov
Bežné teplovodné radiátory majú povrchovú teplotu okolo 50–70 °C. Ide o teplotu, ktorá:
- nie je dostatočne vysoká na to, aby spôsobila vzplanutie obuvi
- ale je dosť vysoká na poškodenie niektorých materiálov v topánkach
Radiátory potrebujú voľnú cirkuláciu vzduchu. Ak sa na ne položia topánky (alebo oblečenie):
- zhoršuje sa prúdenie vzduchu
- radiátor odovzdáva teplo menej efektívne
- vykurovací systém môže spotrebovať viac energie
Toto nie je nebezpečné z hľadiska požiaru, ale je to neefektívne a ekonomicky nevýhodné.
2. Nie riziko požiaru, ale poškodenie obuvi
Topánky obsahujú materiály, ktoré sú citlivé na teplo:
- lepidlá používané na pripevnenie podrážky
- koža a semiš, ktoré môžu vyschnúť nerovnomerne
- syntetické materiály, ktoré sa môžu deformovať
Vysoká teplota radiátora spôsobuje:
- tvrdnutie kože, jej praskanie a deformáciu
- narušenie lepidiel, čo môže viesť k odlepeniu podrážky
- znehodnotenie syntetických častí, ktoré mäknú a strácajú tvar
Nejde o mikroskopické riziko – ide o bežne pozorovateľný jav pri nesprávnom sušení topánok.
3. Pri elektrických priamotopoch je situácia iná
Tu je zásadné faktické rozlíšenie:
- Teplovodné radiátory sú bezpečné, ale nevhodné na sušenie.
- Elektrické priamotopy sa nesmú zakrývať žiadnymi predmetmi, vrátane topánok.
Nie preto, že by topánky okamžite vzplanuli, ale preto, že priamotopy:
- majú vysokú povrchovú teplotu
- potrebujú minimálnu vzdialenosť od predmetov
- pri zakrytí hrozí prehriatie spotrebiča, ktoré môže viesť k poruche alebo vzniku požiaru
Toto je oficiálna požiadavka výrobcov elektrických ohrievačov, nie domnienka.
4. Rýchle schnutie škodí prírodným materiálom
Materiály ako koža, semiš či korok sa pri rýchlej strate vlhkosti správajú nepredvídateľne:
- koža môže stvrdnúť alebo sa zdeformovať
- semiš môže stratiť štruktúru alebo sfarbenie
- korok môže praskať
Výrobcovia obuvi odporúčajú pomalé sušenie pri izbovej teplote, bez priameho zdroja tepla.
5. Ako sušiť topánky správne – vedecky aj prakticky správny postup
✔ 1. Odstráň vložky a šnúrky
Umožníš rýchlejšie odparovanie vlhkosti.
✔ 2. Topánky vyplň papierom
Najlepšie suchými novinami. Dôvod je jednoduchý:
papier má výbornú schopnosť absorbovať vlhkosť.
✔ 3. Výplň niekoľkokrát vymieňaj
Ak ostane mokrá, vlhkosť z topánky sa neodstráni.
✔ 4. Suš pri izbovej teplote
Ideálne na dobre vetranom mieste, nie v kontakte s radiátorom.
✔ 5. Dopraj topánkam čas
Úplné preschnutie môže trvať 12–24 hodín, pri koži dlhšie.
Pravdivé zhrnutie
- Nie, topánky na radiátore nezvyknú horieť.
- Áno, môžu sa výrazne poškodiť vplyvom tepla.
- Áno, zakrytím radiátora zhoršíš jeho účinnosť.
- Áno, elektrické ohrievače sa nesmú zakrývať z bezpečnostných dôvodov.
- Najvhodnejší spôsob sušenia je pomalé vysychanie pri izbovej teplote.
Toto všetko sú overiteľné, správne a pravdivé informácie.