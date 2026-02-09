Sušíte drevo nesprávne? Jednoduchý „kanadský trik“ zvládnete aj na slovenskej záhrade

Kto niekedy prikladal do kachlí polienko, ktoré ešte nebolo dostatočne presušené, veľmi dobre pozná výsledok: syčanie, tmavé škvrny na skle a dym, ktorý dráždi oči aj nos. Problém pritom nie je v komíne ani v konštrukcii kachlí – najčastejším dôvodom je príliš mokré drevo.
Správne sušenie dreva je kľúčové nielen pre efektívne kúrenie, ale aj pre bezpečnosť. Mokré drevo zanáša komín dechtom, znižuje ťah a môže zvyšovať riziko vzniku požiaru. Preto má význam pochopiť, ako drevo skutočne schne a čo proces urýchľuje.
Video, ktoré sa venuje téme sušenia dreva
V pôvodnom texte sa spomínalo aj video od Pavla Sýkoru, ktoré sa zaoberá správnou prípravou a sušením dreva. Video si môžete pozrieť tu:
Prečo je mokré drevo problém?
Čerstvo narezané drevo obsahuje 40 až 60 % vody (v závislosti od druhu). Pri horení sa táto vlhkosť musí najskôr odpariť, až potom začne drevo skutočne horieť. To spôsobí:
- nízku výhrevnosť
- vznik hustého dymu
- černenie skla krbových dvierok
- zanášanie komína dechtom
- zbytočnú spotrebu paliva
Na dobré kúrenie by mala mať vlhkosť najviac 20 %. Toto číslo je zaužívaným štandardom v Európe aj v Severnej Amerike.
Čo naozaj funguje pri sušení dreva
Hoci sa často spomína „kanadská metóda“, nejde o žiadny oficiálny postup. Kanada však má dlhú tradíciu používania dreva ako hlavného zdroja tepla, preto ľudia prirodzene využívajú postupy, ktoré fyzikálne dávajú najväčší zmysel. A tieto princípy fungujú aj u nás.
1. Vzduch je dôležitejší než samotné teplo
Drevo schne najlepšie tam, kde môže okolo neho neustále prúdiť vzduch. Vietor odnáša vlhkosť, ktorá sa z dreva uvoľňuje.
Preto je dôležité:
- ukladať drevo vzdušne
- nenechávať ho v tesných kopách bez priestoru medzi polienkami
- zabezpečiť, aby k drevu mohol prúdiť vzduch zo strán
2. Rozštiepané polienka schnú výrazne rýchlejšie
Čerstvé kláty majú kôru, ktorá prirodzene zadržiava vlhkosť. Keď drevo rozštiepime, zväčší sa jeho povrch a voda môže unikať oveľa rýchlejšie.
Preto odborníci odporúčajú:
- štiepať drevo čo najskôr po výrube
- skladovať polená v ich finálnej veľkosti, aby proces sušenia prebiehal od začiatku efektívne
3. Nízke a široké rozloženie dreva urýchľuje schnutie
Vysoké hranice dreva zaberú málo miesta, ale schnú pomaly. Drevo v spodných vrstvách zostáva vlhké aj dlhé mesiace.
Oveľa lepšie výsledky dáva:
- jedna alebo dve nízke vrstvy polien
- položené na mieste vystavenom slnku a vetru
- ideálne na palete alebo rošte, aby drevo neťahalo vlhkosť zo zeme
Tento spôsob sa bežne používa v oblastiach, kde je letné obdobie krátke a je potrebné využiť každý teplý deň.
4. Slnko proces urýchli, ale kľúčom je prievan
Je bežná predstava, že drevo musí byť čo najviac na slnku. Pravda je taká, že vietor je dôležitejší ako teplo.
Slnko síce pomáha, ale ak drevo nie je dobre prevetrané, proces sa spomalí.
5. Priehľadná fólia dokáže vytvoriť jednoduchý solárny efekt
Ak je drevo rozložené v tenkej vrstve a prekryjete ho priehľadnou plachtou tak, aby:
- bola zdvihnutá nad polenami
- boky zostali otvorené
vznikne ľahký skleníkový efekt. Priestor sa zohreje, vzduch sa pohybuje a vlhkosť sa rýchlo odparuje. Tento postup funguje najmä v suchom, teplom období.
Prečo je dôležité sušiť mäkké drevo rýchlo
Drevo ako smrek, borovica či modrín obsahuje po výrube veľa vody a je náchylnejšie na napadnutie plesňami. Ak schne pomaly, môže sa znehodnotiť alebo sčernať. Rýchlejšie presušenie mu zlepšuje kvalitu aj výhrevnosť.
Mäkké drevo sa dá pri vhodných podmienkach presušiť už za jeden letný sezónny cyklus, tvrdé drevo (buk, dub, hrab) spravidla potrebuje 1,5 až 2 roky.
Záver: drevo neskladujte, ale sušte
Mnohí si myslia, že ak drevo len uložíme na kopu a necháme ho „postáť“, čas urobí svoje. Pravda je iná:
správne uloženie je rovnako dôležité ako samotné čakanie.
Overené fyzikálne princípy sú jednoduché:
- rozštiepať čo najskôr
- uložiť do nízkej vzdušnej vrstvy
- využiť slnko a hlavne vietor
- udržať drevo mimo vlhkej pôdy
- sušiť ho minimálne jeden rok (tvrdé drevo dlhšie)
Ak tieto zásady dodržíte, polená budú rýchlejšie suché, budú lepšie horieť a vašim kachliam aj komínu sa výrazne uľaví.