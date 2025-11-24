Sušiče rúk škodia viac, než si myslíme. Na verejných toaletách sa im radšej vyhnite

Mnohí ľudia si po použití verejných toaliet automaticky sušia ruky elektrickým sušičom, pretože to považujú za najčistejšiu a najpraktickejšiu možnosť. Moderné výskumy však ukazujú, že nie všetky typy sušičov fungujú tak, ako si predstavujeme. Hoci samotné zariadenia nepredstavujú pre zdravého človeka výrazné riziko, môžu v porovnaní s papierovými utierkami zvyšovať šírenie mikróbov v miestnosti.
Správne umytie aj usušenie rúk je pritom kľúčovým krokom prevencie ochorení, ktoré sa prenášajú dotykom – od bežných vírusov až po infekcie tráviaceho traktu.
Prečo záleží na tom, ako si ruky sušíme
Ruky by mali byť po umytí vždy dôkladne suché. Na vlhkom povrchu sa baktérie aj vírusy udržia jednoduchšie a rýchlejšie sa prenášajú ďalej. Preto sa vedci z rôznych krajín začali zaoberať aj tým, čo sa deje pri jednotlivých spôsoboch sušenia.
Čo ukázali vedecké štúdie
1. Výsledky štúdie z Cambridge University
Britskí vedci porovnávali množstvo mikróbov na rukách ľudí, ktorí použili:
- papierové utierky
- teplovzdušný sušič
Dobrovoľníci mali na sebe sterilné zástery a vedci následne analyzovali odobraté vzorky.
Záver bol jednoznačný: po použití teplovzdušného sušiča sa na rukách aj na oblečení nachádzalo viac mikroorganizmov než po použití papierových utierok.
Nešlo o alarmujúce množstvá, no rozdiel bol preukázateľný.
2. Štúdia z University of Connecticut
Americkí výskumníci skúmali, ako sa baktérie šíria v okolí sušičov. Využili Petriho misky, ktoré umiestnili v toalete:
- pri vypnutom sušiči sa v miskách objavilo veľmi málo baktérií
- po pustenom sušiči (30 sekúnd) pribudlo násobne viac kolónií mikróbov
Tieto čísla sa medzi jednotlivými zariadeniami líšili, no trend bol rovnaký: sušiče dokázali rozfúkať mikróby do okolia.
Prečo k tomu dochádza
Splachovanie vytvára aerosól mikróbov
Pri každom spláchnutí toalety vzniká jemná mikroskopická hmla, ktorá sa môže šíriť až do niekoľkých metrov. Táto hmla obsahuje baktérie z povrchu vody.
Sušiče nasávajú vzduch z miestnosti
Vzduch v okolí toalety môže obsahovať baktérie, ktoré sa dostanú do vnútra sušiča a následne sú vyfukované späť do priestoru.
Tryskové sušiče zvyšujú rýchlosť šírenia
Zariadenia, ktoré fúkajú vzduch prudko zo strán, môžu mikróby rozptyľovať na väčšiu vzdialenosť než klasické teplovzdušné sušiče.
Dôležité však je, že nejde o patogény v množstve, ktoré by automaticky spôsobovali ochorenia. Riziko je skôr teoretické a závisí od prostredia, nie od samotného sušiča.
Papierové utierky ako najbezpečnejšia možnosť
Väčšina odborných organizácií, ktoré sa zaoberajú hygienou rúk (napr. WHO), odporúča v rizikovejších prostrediach – napríklad v nemocniciach – využívať papierové utierky.
Dôvody sú jednoduché.
- pri utieraní sa mikróby fyzicky odstránia z rúk
- nevzniká rozptyl aerosólu
- riziko prenosu na ďalšie osoby je najnižšie
Na verejných toaletách sú preto papierové utierky hygienicky najbezpečnejšou možnosťou.
Praktické odporúčania pre verejné toalety
Ak sú k dispozícii papierové utierky:
použi ich, sú najbezpečnejšie.
Ak má toaleta iba sušič:
- nechaj ruky vyschnúť bez trenia o seba
- nechyť hneď tvár ani jedlo
- po odchode môžeš použiť dezinfekčný gél
Ak nie sú k dispozícii utierky ani sušič:
ruky oklep a nechaj voľne uschnúť – je to hygienickejšie ako stáť pri tryskovom sušiči, ktorý práve beží.
Mnohí ľudia si nosia v kabelke či batohu balíček papierových vreckoviek – práve na situácie, keď toaleta nemá hygienické vybavenie.
Ako veľké je skutočné riziko?
- Pre zdravého človeka predstavujú sušiče rúk nízke riziko.
- Problém môže byť väčší pre deti, seniorov a ľudí s oslabenou imunitou, ktorí sú citlivejší na mikrobiálnu záťaž.
- Najdôležitejším krokom je stále poriadne umytie rúk – spôsob sušenia je až druhým faktorom.
Zhrnutie
- Sušiče môžu rozptyľovať mikróby v miestnosti, čo potvrdzujú viaceré štúdie.
- Neznamená to však, že spôsobujú ochorenia – len zvyšujú množstvo baktérií v ovzduší.
- Papierové utierky sú z hľadiska hygieny najbezpečnejšie.
- Najdôležitejšie je vždy dôkladné umytie rúk a následne ich úplné vysušenie.