Susedov sneh na vašom pozemku. Čo povoľujú zákony a ako neprísť o dobré vzťahy v zime?

Zimné obdobie na Slovensku prináša nielen mráz a snehové nádielky, ale aj nepríjemné situácie, ktoré môžu narušiť inak pokojné susedské vzťahy. Stačí pár dní hustého sneženia a na hranici pozemkov sa objavia snehové valy, ktoré tam nikto nechce mať. Mnohí potom riešia otázku, či je normálne, že sa sneh ocitne u nich, alebo či už ide o porušenie zákona.
Aby sme sa vyhli zbytočným hádkam, je dobré presne vedieť, čo hovorí slovenská legislatíva a ako sa dá situácia riešiť bez eskalácie.
Čo sú imisie a prečo sa týkajú aj snehu
Slovenský Občiansky zákonník vo svojom § 127 upravuje tzv. imisie – teda všetky vplyvy, ktoré z jedného pozemku zasahujú na druhý. Môže ísť o hluk, prach, dym, vodu, ale aj o sneh, ktorý sa dostane cez hranicu pozemku.
Zákon jasne stanovuje:
Majiteľ pozemku nesmie obťažovať suseda nad mieru primeranú pomerom.
Platí teda, že:
- úmyselné odhŕňanie snehu na susedov pozemok je neprípustné
- ak majiteľ pravidelne posúva sneh cez hranicu pozemku, ide o zakázané správanie
- sused nemusí znášať zásahy, ktoré presahujú normálne zimné podmienky
Rozdiel je medzi prirodzeným padaním snehu (napr. zo strechy) a jeho aktívnym presunom. Prirodzené imisie zákon toleruje – ak sú primerané miestnym podmienkam. Ak však človek sneh cielene naváža na cudziu parcelu, už ide o porušenie práv suseda.
Priame privádzanie snehu na cudzí pozemok je zakázané
Občiansky zákonník zakazuje tzv. priame privádzanie imisií. To znamená, že nikto nesmie bez vážneho dôvodu presúvať akýkoľvek materiál, vrátane snehu, priamo na susedný pozemok.
Za vážny dôvod sa nepovažuje:
- „nemám kde sneh dať“
- „je to pre mňa pohodlnejšie“
- „vždy som to robil takto“
Bez dohody so susedom alebo bez existencie vecného bremena je presúvanie snehu na cudziu parcelu protiprávne.
Čo musí robiť obec a za čo zodpovedá majiteľ pozemku
Povinnosti obce
Podľa zákona o pozemných komunikáciách je obec povinná:
- zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií
- udržiavať cesty v stave, ktorý umožňuje bezpečný prejazd
To však neznamená, že obec môže odhrnúť sneh kamkoľvek.
❗ Obec nesmie odhŕňať sneh na súkromné pozemky
ak na to nemá:
- súhlas majiteľa
- vecné bremeno
- zákonný dôvod
Aj obec sa musí riadiť § 127 a nesmie svojou činnosťou obťažovať vlastníkov pozemkov.
Čo je zasa povinnosť majiteľa
Majiteľ pozemku je zodpovedný za:
- odhŕňanie snehu na súkromnom vjazde
- chodníky pri pozemku, ak to určuje obecné nariadenie
- udržiavanie vlastných účelových komunikácií
Mnohí sa domnievajú, že obec musí vždy upratať aj súkromný vjazd, no nie je to pravda. Obec sa stará len o verejné komunikácie.
Ako riešiť problémy so susedom bez hádok
Zákony poskytujú jasné pravidlá, ale v praxi býva najúčinnejším riešením obyčajná komunikácia.
1. Pokojný dohovor býva najlepší
Väčšina konfliktov vzniká preto, že ľudia nevedia, kde sú hranice povinností.
Krátky rozhovor o tom, kam odhŕňať sneh, často všetko vyrieši.
2. Keď sa problém opakuje, zaznamenajte si situácie
Fotografie alebo krátke poznámky môžu pomôcť, ak by sa vec musela riešiť oficiálne.
3. Oslovte obec
Ak obec pri odhŕňaní snehu zasahuje na váš pozemok, máte právo ju na to upozorniť.
Rovnako môžete požiadať obec o sprostredkovanie dohody so susedom.
4. Právna ochrana ako krajné riešenie
Ak sused opakovane presúva sneh na váš pozemok a spôsobuje vám škody alebo obmedzuje užívanie pozemku, môžete sa na súde domáhať:
- toho, aby takéto konanie ukončil
- prípadne aj náhrady škody (napr. poškodenie plotu, brány alebo rastlín)
Takéto spory však trvajú dlho, preto je lepšie pokúsiť sa o dohodu ešte predtým.
Záver: Sneh patrí prírode, nie susedovi
Hoci snehová nádielka sama o sebe nie je problém, nesmie sa stať nástrojom, ktorým jeden vlastník obťažuje druhého. Slovenské zákony sú v tomto smere jasné – úmyselné hrnutie snehu na cudzí pozemok je zakázané.
Základom pokojného spolunažívania je však komunikácia, rešpekt a snaha nájsť riešenie, ktoré bude prijateľné pre obe strany.