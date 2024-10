Susedka nám neustále fajčí na balkóne. Vymyslel som, čo na ňu platí

Stretávate sa so situáciou, že susedka alebo sused neustále fajčí na balkóne, a dym vám vniká priamo do bytu? Pre nefajčiarov, a najmä pre tých, ktorí majú doma malé deti, to môže byť naozaj neznesiteľné. Prinášame vám niekoľko tipov, ako sa s týmto problémom vyrovnať.

Skúste rozhovor

Prvým krokom by mala byť vždy otvorená a priateľská komunikácia. Skúste susedke vysvetliť, že vám jej fajčenie znepríjemňuje život. Možno ani netuší, aké problémy vám spôsobuje, a je ochotná sa prispôsobiť. Navrhnite jej napríklad, aby fajčila na inom mieste alebo v inom čase, kedy nie ste doma alebo máte zavreté okná.

Prírodná bariéra ako riešenie

Ak rozhovor neprinesie očakávané výsledky, môžete skúsiť fyzické riešenie v podobe prirodzenej bariéry. Zasadte si na okraj balkóna vysoké rastliny s hustými listami. Takéto rastliny môžu pôsobiť ako filter a zachytávať časť dymu. Navyše, dodajú vášmu balkónu príjemnú atmosféru a väčšie súkromie.

Technické vylepšenia

Ďalšou možnosťou je využitie technických zariadení. Nainštalujte si čističku vzduchu, ktorá účinne odstráni nežiaduce pachy a čiastočky dymu. Ventilátor na balkóne zase môže pomôcť rozptýliť dym skôr, než sa dostane do bytu. Ak je dym stále problémom, zvážte aj použitie špeciálnych tesnení na okná a dvere, aby ste zabránili prenikaniu dymu dovnútra.

Právna cesta ako posledná možnosť

Ak žiadne z uvedených riešení nefunguje, je možné uvažovať aj o právnych krokoch. Pokiaľ balkón patrí do spoločných priestorov bytového domu, môžete na schôdzi vlastníkov bytov navrhnúť zákaz fajčenia v týchto priestoroch. Ak by problém pretrvával, môžete zhromaždiť dôkazy o tom, že dym preniká do vášho bytu a ohrozuje vaše pohodlie, a následne zvážiť právne kroky. Na Slovensku môžete odkazovať na občiansky zákonník, ktorý zamedzuje narúšaniu práv susedov nad mieru primeranú miestnym podmienkam.

Záver

Fajčenie susedov môže byť veľmi nepríjemné, ale existujú rôzne spôsoby, ako si s tým poradiť. Od komunikácie až po technické alebo právne kroky – je dôležité konať rozvážne a slušne. Skúste jednotlivé tipy a zistite, čo na vašu situáciu najlepšie funguje.