Susedka nám neustále fajčí na balkóne. Našiel som spôsob, ako to vyriešiť, toto na ňu platí

Máte problém so susedom alebo susedkou, ktorá si pravidelne zapáli cigaretu na balkóne, a dym vám preniká rovno do bytu? Pre nefajčiarov je to nepríjemná situácia, najmä ak máte doma malé deti alebo ste citliví na cigaretový zápach. Dym je nielen nepríjemný, ale môže spôsobovať aj zdravotné problémy. Prinášame vám praktické tipy, ako sa s týmto problémom slušne a efektívne vysporiadať.