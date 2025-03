Susedka mi nestále fajčí na balkóne: Pozrite sa, ako sa to dá vyriešiť

Ak patríte k ľuďom, ktorí dennodenne bojujú s cigaretovým dymom prenikajúcim od susedov do vášho bytu, pravdepodobne už viete, aké nepríjemné a vyčerpávajúce to môže byť. Dym často preniká cez balkónové dvere, okná alebo vetracie otvory, a to najmä vtedy, keď váš sused či susedka fajčí priamo na balkóne. Tento problém býva obzvlášť citlivý pre nefajčiarov a rodiny s deťmi, ktoré sa snažia udržať vzduch v domácnosti čo najčistejší.