Susedia vám potichu predražujú kúrenie. Prečo otvorené okná v byte nad vami zvyšujú vaše účty za teplo?

V mnohých bytovkách sa ľudia snažia počas zimy šetriť teplo. Doma si strážia každý stupeň, znižujú teplotu pri spánku alebo pridávajú vrstvy oblečenia. Aj napriek tomu ich môže na konci sezóny prekvapiť účet, ktorý nezodpovedá ich predstavám o úspore. Jedným z dôvodov môže byť spôsob, akým s teplom narábajú ostatní obyvatelia domu.
Video: Ako správne vetrať v zime?
Ak vás zaujíma presný a odborný postup vetrania, pomôže vám toto praktické video od Martina Beneša na YouTube:
Ako teplo v bytovom dome skutočne uniká?
Vykurované budovy strácajú teplo dvoma hlavnými spôsobmi:
1. Tepelnou vodivosťou konštrukcií
Teplo prirodzene prechádza stenami, podlahami, stropmi a rámami okien. Tento jav je fyzikálne presný a nemenný – teplo sa presúva z teplejšieho miesta do chladnejšieho.
2. Vetraním – výmenou vzduchu
Keď sa otvorí okno, teplý vzduch z interiéru uniká a je okamžite nahradený chladným vonkajším vzduchom.
Toto je najväčší zdroj tepelných strát v zimnom období.
Vykurovací systém musí následne dodať viac energie, aby sa vnútorná teplota vrátila na pôvodnú hodnotu.
Tieto dva javy sú dobre preskúmané a považujú sa za základné mechanizmy tepelných strát v budovách.
Môže susedovo otvorené okno zvýšiť vaše náklady?
Áno – ale nie priamo.
Všetko závisí od toho, aký typ vykurovania má dom.
🔸 Ak má dom centrálne vykurovanie s rozpočítavaním tepla pre celý objekt:
- Celková spotreba tepla sa meria pre celý dom.
- Náklady sa medzi byty rozpočítavajú podľa plochy alebo pomerových meračov.
- Ak niektorí obyvatelia vetrajú neefektívne (dlho otvorené okná), zvýšia spotrebu tepla celého domu.
- Toto zvýšenie sa následne premietne do účtov všetkých, nielen tých, ktorí vetrali.
Toto je overený fakt vyplývajúci z princípu fungovania centrálnych tepelných sústav.
🔸 Ak má každý byt svoj vlastný kotol alebo plne individuálne meranie tepla:
- Susedovo vetranie nemá vplyv na váš účet.
- Náklady znáša výhradne ten, kto necháva teplo unikať.
Čo hovoria odborné štúdie o vetraní?
Výskumy energetickej efektívnosti budov jednoznačne potvrdzujú:
- dĺžka a frekvencia vetrania majú veľký vplyv na spotrebu energie,
- krátke intenzívne vetranie spôsobuje menšie straty ako dlhé ponechanie okna pootvoreného,
- správanie obyvateľov je jeden z kľúčových faktorov pri reálnej energetickej spotrebe budov — často väčší než samotná kvalita izolácie.
Tieto závery sa objavujú v štandardných energetických auditoch a technických normách.
Ako vetrať pravdivo najúspornejším spôsobom?
Najefektívnejšia, odborníkmi odporúčaná metóda vetrania v zime je:
✔ Krátko a naplno (5–10 minút)
Otvorenie okna dokorán umožní rýchlu výmenu vzduchu, pričom sa steny ani nábytok nestihnú výrazne ochladiť.
✔ Zatvoriť dvere do ostatných miestností
Zabránite tak ochladeniu ďalších priestorov.
✔ Po vyvetraní okno okamžite zavrieť
A nechať kúrenie len dohnať teplotu, nie pracovať „proti vetru“.
Tento postup je dlhodobo odporúčaný odborníkmi na energetiku aj hygienu vnútorného prostredia.
Ako sa brániť tepelným stratám vo vlastnom byte?
Na vlastnú spotrebu má veľký vplyv aj technický stav domácnosti:
- kvalitné tesnenie okien
- rolety alebo závesy znižujúce ochladzovanie skiel
- moderné okná s lepšou izoláciou
- zateplenie domu
- vyregulovaný vykurovací systém
Tieto opatrenia sú roky potvrdené ako účinné pri znižovaní spotreby energie.