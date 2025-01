Suseda mi neustále fajčí na balkóne. Teraz už ale viem, ako na ňu

Ak máte suseda alebo susedku, ktorá pravidelne fajčí na balkóne a dym sa dostáva priamo do vašich miestností, viete, aké frustrujúce to dokáže byť. Najviac to pociťujú nefajčiari a rodiny s deťmi, ktorí sú citlivejší na kvalitu ovzdušia vo svojom domove. Takáto situácia môže narušiť pokoj, zdravie a pohodlie vo vlastnom byte. Ak neviete, ako sa s tým vyrovnať, prinášame rozšírené a podrobné tipy, ktoré vám môžu pomôcť riešiť tento problém krok za krokom.