Súdna prax na Slovensku. Kedy už obec ani štát nemôžu vymáhať staré poplatky a nedoplatky?

Po rokoch ticha sa v schránke objaví list z obce, výzva na doplatenie poplatku za komunálny odpad alebo pripomenutie starého dlhu. Mnohí ľudia v tej chvíli netušia, či ešte vôbec majú niečo platiť. Slovenské právo však v tejto oblasti stanovuje pomerne jasné pravidlá – najmä pokiaľ ide o premlčanie.
Aké poplatky sa na Slovensku najčastejšie premlčujú?
Na rozdiel od bežných pôžičiek či úverov ide väčšinou o miestne poplatky a zákonné povinnosti, napríklad:
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- poplatok za psa
- poplatok za ubytovanie alebo užívanie verejného priestranstva
- niektoré miestne poplatky viazané na trvalý pobyt alebo nehnuteľnosť
Na Slovensku neexistujú koncesionárske poplatky za televíziu a rozhlas (RTVS), tieto povinnosti boli zrušené od roku 2024, preto ich vymáhanie už neprebieha.
Základný právny rámec: premlčanie podľa slovenského práva
Premlčanie upravuje Občiansky zákonník a jeho pravidlá sa vzťahujú aj na miestne poplatky vyberané obcou. Podstatné je najmä toto:
🔹 1. Väčšina miestnych poplatkov má trojročnú premlčaciu lehotu
Lehota začína plynúť dňom, keď mal byť poplatok zaplatený, teda nie dátumom, keď sa obec rozhodne dlh pripomenúť.
🔹 2. Premlčanie nespôsobuje zánik dlhu
Dlžná suma stále existuje, ale ak občan vznesie námietku premlčania, obec už nemá právny nástroj, ktorým by vymáhanie presadila.
🔹 3. Premlčanie súd neprihliada automaticky
Ak sa voči výzve nebránite, môže dlh skončiť až v exekúcii.
Preto je dôležité reagovať písomne, ak máte podozrenie, že lehota uplynula.
Poplatok za komunálny odpad: najčastejší problém
Poplatok za odpad patrí medzi najčastejšie prípady, pri ktorých obce prichádzajú s výzvami až po dlhšom čase.
Slovenské súdy opakovane potvrdili:
- obec musí poplatok vyrubiť a vymáhať včas
- trojročná premlčacia lehota je záväzná
- ak si občan uplatní námietku premlčania, starý nedoplatok už nemožno vymôcť
Obce nemajú právo žiadať úhradu spätne „do nekonečna“.
Kedy sa premlčanie preruší?
Premlčacia lehota sa môže zastaviť a začať plynúť odznova v týchto presne definovaných prípadoch:
- dlžník uzná dlh – písomne, e-mailom alebo konaním, ktoré preukázateľne smeruje k uznaniu
- dlžník zloží časť platby
- obec alebo mesto podá návrh na vymáhanie, napríklad na súd alebo do exekúcie
- dôjde k inému úkonu, ktorý zákon považuje za uplatnenie práva
Práve preto je nevyhnutné odpovedať obozretne.
Aj krátka veta „doplácam, keď budem mať peniaze“ sa môže považovať za uznanie dlhu.
Ako postupovať, keď príde list o starom nedoplatku?
- Zistite dátum, ku ktorému vám poplatok vznikol.
- Overte, či medzičasom nedošlo k prerušeniu premlčania.
- Ak uplynuli viac ako tri roky bez akéhokoľvek úkonu obce,
môžete písomne uplatniť námietku premlčania.
Tento krok je rozhodujúci.
Ak dlh zaplatíte dobrovoľne, spätné vrátenie peňazí už nie je právne možné.
Čo hovorí slovenská legislatíva?
Relevantné ustanovenia vychádzajú najmä z:
- Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. – všeobecná úprava premlčania,
- Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 582/2004 Z. z.,
- vykonávacej a súdnej praxe, ktorá zdôrazňuje povinnosť obcí postupovať v zákonných lehotách.
Právo v týchto situáciách nie je na strane obcí ani občanov – určuje iba to, že pravidlá musia platiť rovnako pre všetkých.
Záver: Nie každý nedoplatok je ešte možné vymáhať
Ak vám príde list od obce s výzvou na zaplatenie starého poplatku, neznamená to automaticky, že musíte platiť.
Na Slovensku existujú jasné premlčacie lehoty, ktoré chránia občanov pred spätým vymáhaním po mnohých rokoch.
Stačí vedieť, že ak obec nekonala včas a vy uplatníte námietku premlčania, dlh už právne vymôcť nemožno.