Suchý vzduch ničí zdravie aj pleť. Ako sa mu v zimných mesiacoch účinne brániť?

Suchý vzduch v bytoch a domoch je počas zimy veľmi častým javom. Nevzniká náhodou a nejde ani o mýtus – súvisí najmä s vykurovaním a fyzikálnymi vlastnosťami studeného vzduchu. Hoci suchý vzduch znižuje riziko vzniku plesní, z pohľadu zdravia a komfortu bývania nie je ideálny. Nasledujúce informácie vychádzajú z odborných odporúčaní a sú považované za vedecky podložené.
Prečo je v zime vzduch v byte suchý?
Studený vonkajší vzduch obsahuje prirodzene menej vodnej pary než teplý. Keď ho vpustíme do interiéru a následne zohrejeme kúrením, jeho relatívna vlhkosť prudko klesne. Čím viac a intenzívnejšie kúrime, tým suchší je vzduch v miestnosti.
Výrazné vysušovanie spôsobujú:
- radiátory nastavené na vysoký výkon
- podlahové kúrenie
- kúrenie krbom alebo krbovými kachľami
- moderné, dobre utesnené novostavby s minimálnou prirodzenou výmenou vzduchu
Ako sa suchý vzduch prejavuje?
Suchý vzduch má preukázateľný vplyv na komfort človeka. Medzi najčastejšie a odborne uznávané prejavy patria:
- suchá, napätá alebo šupinatá pokožka
- suché a popraskané pery
- podráždené, pálivé alebo unavené oči
- suchosť v nose a hrdle
- častejšie bolesti hlavy
- zhoršenie kvality spánku
Tieto prejavy vznikajú preto, že nízka vlhkosť urýchľuje odparovanie vody z povrchu pokožky a slizníc.
Vplyv suchého vzduchu na zdravie – čo je preukázané
Je dôležité byť presný:
Suchý vzduch sám o sebe nespôsobuje chrípku ani nachladnutie.
Čo je však vedecky potvrdené:
- suchý vzduch vysušuje sliznice nosa a hrdla
- suché sliznice horšie zachytávajú vírusy a baktérie
- obranná funkcia dýchacích ciest je oslabená
To znamená, že organizmus je v suchom prostredí náchylnejší na infekcie, ak sa človek s vírusmi alebo baktériami stretne. Ide teda o nepriamy, ale reálny vplyv.
Suchý vzduch môže tiež:
- zhoršiť priebeh alergií
- zhoršiť príznaky astmy
- dráždiť dýchacie cesty u malých detí a seniorov
Aká je ideálna vlhkosť v byte?
Podľa hygienických a zdravotníckych odporúčaní by sa relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri mala pohybovať medzi 40 a 60 %.
- pod 40 %: častejšie podráždenie slizníc, suchá pokožka, diskomfort
- nad 60 %: zvýšené riziko vzniku plesní a roztočov
Najpresnejším spôsobom kontroly je hygrometer, ktorý patrí medzi lacné a spoľahlivé meracie pomôcky.
Ako zvýšiť vlhkosť vzduchu bezpečne a účinne?
Overené jednoduché riešenia
- pravidelné krátke vetranie (aj v zime)
- sušenie prádla v interiéri
- umiestnenie nádob s vodou v blízkosti radiátorov
- izbové rastliny, ktoré prirodzene uvoľňujú vlhkosť
Tieto metódy majú mierny, ale reálny efekt, najmä v menších bytoch.
Kedy má zmysel zvlhčovač vzduchu?
Ak je vlhkosť dlhodobo nízka (najmä v novostavbách), je zvlhčovač vzduchu odborníkmi považovaný za najúčinnejšie riešenie.
Platné fakty:
- zvlhčovače dokážu udržiavať stabilnú vlhkosť
- nepredstavujú zdravotné riziko, ak sa pravidelne čistia
- základné modely sú cenovo dostupné
- kombinované zariadenia môžu zároveň čistiť vzduch od prachu a alergénov
Zhrnutie
✔ suchý vzduch je v zime prirodzeným dôsledkom vykurovania
✔ spôsobuje vysušovanie pokožky a slizníc
✔ nepriamo zvyšuje náchylnosť na infekcie
✔ ideálna vlhkosť je 40–60 %
✔ dlhodobo suchý vzduch má zmysel riešiť zvlhčovaním