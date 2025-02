Štyri jednoduché spôsoby, ako krtom zavrieť dvere do vašej záhrady

Krt, hoci na prvý pohľad nepôsobí ako ten najväčší škodca, dokáže potrápiť nejedenho záhradkára. Nemusí síce obhrýzať korienky rastlín tak, ako to robia iné hlodavce, ale svojimi podzemnými chodbami a početnými kopčekmi ľahko znepríjemní starostlivosť o kvety, zeleninu či trávnik. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako sa krtov šetrne zbaviť či aspoň obmedziť ich pôsobenie na vašom pozemku. Pridáme k tomu aj zopár overených rád, aby ste mali vo svojom kútiku zelene opäť poriadok.

Krt nie je najhorší záhradný škodca, ale vie narobiť riadnu paseku

Ak porovnáme krtka s inými votrelcami v záhrade, zistíme, že sám o sebe nezlikviduje polovicu úrody. Problém nastáva, keď pri hĺbení dlhých chodieb zodvihne a poškodí korene vypestovaných rastlín alebo keď vyvracia už zakorenené priesady. Navyše tunely, ktoré krt vytvorí, môžu poslúžiť aj iným drobným hlodavcom, ktorí už rastliny naozaj obžierajú. Netreba teda krtka podceňovať, hoci často nie je priamym „jedákom“ vašich kvetov či zeleniny.

1) Prírodná prevencia: Rastliny, ktoré krtom nevoňajú

Ak hľadáte šetrné riešenie, ako krtov odradiť, môžete vsadiť na výber vhodných rastlín. Existujú totiž druhy, ktoré krtom nijako „nechutia“ a zároveň im prekáža aj vôňa či prítomnosť určitých látok v pôde. Niektorí skúsení záhradkári odporúčajú vysádzať narcisy, aksamietnice alebo aj dekoratívny ricinovník. Práve tieto druhy sa bujne rozrastajú a pôdu trocha vysušujú, čo krtov vie odradiť. Navyše, ak je vaša pôda menej vlhká, krt si ju tak ľahko nevyberie ako svoje pôsobisko.

Prečo práve tieto rastliny?

Narcisy a aksamietnice : Ich aróma býva pre krtov nepríjemná, niektorým hlodavcom zas môžu spôsobiť podráždenie.

: Ich aróma býva pre krtov nepríjemná, niektorým hlodavcom zas môžu spôsobiť podráždenie. Ricinovník: Krásna, hoci jedovatá rastlina, ktorá obsahuje látky, na ktoré sú viaceré zvieratá (vrátane krtov) citlivé. Avšak pozor na jej pestovanie, ak máte doma malé deti alebo domáce zvieratá – ricín je pre ne toxický.

Hoci sa tieto rastliny odporúčajú, nezabudnite, že krt je tvor prispôsobivý. Niekedy mu ani vysadenie podobných plodín nezabráni vykopať si cestu cez váš pozemok. No ako jedna z možných foriem prevencie to určite stojí za vyskúšanie.

2) Repelenty: Granulky, ktoré krtka odradia

Ak ste predsa len nenašli dostatok času či miesta na pestovanie spomínaných rastlín, vyskúšajte granuly či práškové repelenty dostupné v obchodoch. Vhodné sú najmä tie prírodné, vyrábané na báze ricínového oleja. Zvyčajne sa aplikujú rozprášením alebo rozsypaním na trávnik, prípadne do krtincov. Výhodou je, že nezabíjajú krtka, iba ho povzbudia, aby sa odsťahoval inam.

Ako repelenty používať?

Pred aplikáciou mierne zavlažte pôdu (ak nie je prirodzene vlhká), aby sa repelent vedel lepšie vstrebať.

Nasypte alebo rozprášte ho v rovnomernej vrstve podľa odporúčaní na obale.

Všímajte si, či sa nevyskytnú nové krtince. Ak sa objavia, ošetrite aj tie.

Je pravdepodobné, že krt sa z vašej záhrady presunie o pár metrov ďalej alebo k susedovi. Nie je to veľmi kamarátske, ale aspoň ochránite svoju úrodu. Možno sa pritom aj sused inšpiruje a pridá sa k vám pri aplikácii repelentov, čím spoločne obmedzíte krtkovu turistiku po celom okolí.

3) Voda ako okamžitá pomoc

Ďalšou rýchlou, hoci občas trochu zdĺhavou metódou, je použitie vody. Stačí, ak do otvoru, ktorý krt vytvoril (krtinca či vyhrabanej chodby), vsuniete záhradnú hadicu a necháte vodu tiecť približne 10 až 15 minút. Prúd vody krtka vyruší a donúti ho presunúť sa ďalej. Opäť však platí, že sa len presunie o kus ďalej, často k susedovi.

Na čo si dať pozor pri „zalievaní“ krtov?

Nestrácajte trpezlivosť, môže chvíľu trvať, kým si krt nájde východ.

Nepoužívajte príliš silný prúd, aby ste nerozryli korene okolitých rastlín alebo nepoškodili chodník.

Je dobré zohľadniť, že pri väčšej záhrade a väčšom množstve chodieb vás táto metóda môže stáť viac vody a času.

Na druhej strane, ak si zvyknete polievať záhradu, môže ísť o doplnkovú stratégiu: namiesto bežného polievania môžete z času na čas ľahko „prepláchnuť“ krtincové diery. Mnohí záhradkári túto metódu využívajú ako prvú pomoc, keď objavia čerstvo vytvorený krtinec.

4) Podzemná bariéra: Pletivo ako prevencia

Ak chcete záhradu pred krtom účinne chrániť, oplatí sa investovať do prevencie v podobe podzemnej bariéry. Okolo záhonu alebo určitej časti pozemku môžete do hĺbky približne 30 cm zakopať pletivo s jemnými okami. Dôležité je, aby ste spodnú časť pletiva v tvare písmena L ohli smerom dnu do záhrady. Takto krt, ktorý sa pokúsi prehrabať popod bariéru, narazí na ohnutú časť pletiva a podhrabanie bude mať omnoho ťažšie.

Kde všade sa bariéra hodí?

Kvetinové záhony, ktorých rastliny si chcete starostlivo chrániť.

Vyvýšené záhony, kde môže byť bariéra zabudovaná už pri výstavbe.

Záhrady s trávnikom, kde môžete pletivo uložiť pozdĺž oplotenia, aby ste krtovi zabránili vniknúť na pozemok.

Zhotovenie takejto podzemnej ochrany si síce vyžaduje trochu viac úsilia, ale väčšina ľudí, ktorí to vyskúšali, potvrdzuje, že ide o jednu z najspoľahlivejších ciest, ako krtovi zabrániť škodiť.

Ako vypudiť krtka zo záhrady?

Bonusový tip: Pasce na krtov

Aj keď sme sľúbili štyri spôsoby, spomeňme ešte jeden piaty, ktorý je mnohými záhradkármi vychvaľovaný pre svoju jednoduchosť: pasce na krtov. Dostupné sú už od niekoľkých eur (často od 2 – 3 eur). Stačí pascu vložiť do aktívnej chodby, ktorú krt využíva. Ideálne je to na jar alebo na jeseň, keď sú krtkovia najaktívnejší.

Prečo práve jar a jeseň?

Na jar sú samice krtov často gravidné a potrebujú dostatok priestoru aj potravy pre svoje budúce mláďatá. Vtedy krt hĺbi extra veľa chodieb, takže zvýšite šancu, že do pasce zablúdi.

Na jeseň zas krt hľadá vhodné miesto na prezimovanie, čo znamená opäť viac čerstvých krtincov a väčšiu aktivitu.

Pasce môžu byť rôznych typov – od klasických valcovitých až po tvarované rúrky. Niektoré fungujú na princípe zaklapnutia, iné zas zamedzia krtovi únik, no nezrania ho. V prípade, že je pasca humanitná, môžete chyteného krtka odniesť ďalej do prírody, napríklad na lúku mimo obytných zón.

Zhrnutie

Krt dokáže byť prekvapivo vytrvalý „podkopávač“ našich pestovateľských snáh. Hoci sa nepovažuje za najväčšieho ničiteľa úrody, jeho tunely a krtince môžu spôsobiť nielen estetické škody, ale aj poškodenie koreňového systému rastlín. Našťastie existujú spôsoby, ako krtom naznačiť, že by bolo lepšie, keby sa presunuli niekam inam:

Prírodná prevencia: Výber rastlín, ktoré krtom prekážajú (narcisy, aksamietnice, ricinovníky). Repelenty: Granulované prípravky, najlepšie na prírodnej báze, ktoré krtov odplašia. Voda: Napustenie chodieb vodou, čo krtov vyženie preč. Podzemná bariéra: Pletivo zakopané v primeranej hĺbke zabráni krtovi preniknúť k rastlinám. Pasce: Najmä na jar a na jeseň, keď sú krtkovia mimoriadne aktívni, pomôžu znížiť ich počet.

Ak vám nevadí trošku širšia kooperácia so susedmi, môžete ich požiadať, aby používali podobné postupy a repelenty. Spoločne je väčšia šanca, že sa krt z oblasti presunie na miesto, kde nebude škodiť. Nech už si zvolíte ktorýkoľvek spôsob, dôležité je zachovať rozvahu a sledovať, ako krt na zmeny reaguje. Občas pomôže kombinácia viacerých metód, prípadne stačí vytrvať, kým sa krt rozhodne sám nájsť si „lepšiu“ lokalitu.

Nezabudnite, že krt je užitočný aj v tom, že požiera mnohé druhy hmyzu a pôdu prevzdušňuje, takže jeho vyhnanie z celej planéty by nebolo žiaduce. V záhrade však chceme mať všetko pod kontrolou, a preto sa niekedy oplatí zasiahnuť. Veríme, že vám tieto tipy pomôžu zachovať rovnováhu a zachrániť nielen pekný trávnik, ale aj vašu úrodu či kvetinové záhony.