Štyri druhy zeleniny, ktoré stihnete zasadiť už vo februári

Február sa často spája s mrazivým či zasneženým počasím, a mnohým sa preto môže zdať, že na záhradkárske práce je ešte priskoro. Napriek tomu už práve teraz začína obdobie, kedy je vhodné pustiť sa do pestovania vybraných druhov zeleniny. Záhrada pomaly ožíva a každý, kto je odhodlaný zapojiť sa do prvých jarných aktivít, by mal zbystriť pozornosť. Niektoré plodiny totiž dokážu zniesť i nepriaznivé teploty, a naopak, iné zas potrebujú dlhší čas na predpestovanie. V článku sa dozviete, na aké štyri druhy zeleniny by ste sa mali zamerať už vo februári, aby ste sa neskôr tešili z bohatej úrody.

Myslíte si, že je skoro? Záhrada to vidí inak

Zima je síce v plnom prúde, no pôda sa už pomaly pripravuje na novú sezónu. Kým niektorí záhradkári čakajú na prvé marcové oteplenie, skúsenejší už presne vedia, že február je pre niektoré druhy zeleniny ideálnym štartom. Ak je pôda dostatočne kyprá a nemrznú vám ruky pri jej spracovávaní, práve teraz môžete položiť základy pre dobrú úrodu.

Zároveň je vhodné venovať trochu času aj predpestovaniu vnútri – napríklad na parapete či v skleníku, ak ho máte. Keď potom vonku začnú stúpať teploty a záhon sa roztopí, budete s rastlinkami o krok vpred pred ostatnými.

Viac tipov si môžete pozrieť aj vo videu od autora Plodná záhrada (zdroj: YouTube), kde sa dozviete, prečo niektoré druhy zeleniny zvládajú skorú výsadbu a aké postupy sú pri tom najúčinnejšie.

1. Cesnak je odolný aj voči silnému chladu

Jedným z najlepších príkladov, ako začať so záhradkárskymi aktivitami už vo februári, je cesnak. Väčšina záhradkárov ho síce sadí už na jeseň, ale ak ste to nestihli, nie je dôvod na paniku. Cesnaku nevadí chlad a bez problémov prežije aj drsnejšie februárové podmienky, pokiaľ je pôda dostatočne rozmrznutá na spracovanie.

Ako na to?

V prvom rade si vyberte kvalitné strúčiky: mali by byť pevné a bez známok poškodenia či plesne.

Ak je zem v záhrade stále príliš zmrznutá alebo podmáčaná, môžete cesnak dočasne pestovať v kvetináčoch alebo debničkách.

Keď sa počasie umúdri a pôda na záhone bude prijateľná, jednoducho rastlinky presadíte von, kde budú môcť ďalej nerušene rásť.

Táto stratégiu ocení každý, kto túži po rýchlejšom zbere a aromatických strúčikoch, ktoré neskôr nesmú chýbať v žiadnej kuchyni.

2. Papriky si pýtajú predpestovanie

Možno si spomeniete, ako u starých rodičov stála na parapete armáda pohárov od jogurtov, v ktorých rástli malé rastlinky. Neboli to žiadne kvetinky, ale práve papriky. Tento jednoduchý trik je skvelý spôsob, ako si zabezpečiť skorú a kvalitnú úrodu. Február a marec sú totiž považované za optimálne mesiace na predpestovanie tohto obľúbeného druhu zeleniny.

Prečo sa papriky oplatí pestovať vo väčšom?

Na záhrade zaberajú pomerne málo miesta, no dokážu poskytnúť bohatú nádielku plodov.

Cena paprík v obchode je často pomerne vysoká a vlastnoručne vypestované papriky bývajú nielen lacnejšie, ale aj voňavejšie a chutnejšie.

Môžete si vybrať z rôznych druhov – od sladkých po pálivé. Pri dostatku priestoru sa nebojte experimentovať.

Nezabúdajte, že papriky klíčia dlhšie, preto začnite včas. Rastliny, ktoré si predpestujete doma, budú silnejšie a vy ich potom bez obáv presuniete von, až keď pominie riziko mrazov.

3. Listová zelenina nikdy nesklame

Listové druhy zeleniny, akými sú šaláty či dokonca niektoré druhy kapusty, predstavujú pre záhradkárov lákavú možnosť skoro na jar. Prečo? Využijú obdobie, kedy ešte nie je úplné teplo, ale zároveň už nie je pôda zamrznutá.

Ako si zabezpečiť kvalitné sadenice listovej zeleniny?

Nasaďte viac semienok do menších nádob, napríklad do výsevného substrátu v bytových podmienkach alebo v skleníku.

Nechajte rastlinky, aby sa vyvinuli, a sledujte ich silu. Z tých, ktoré vyzerajú najsilnejšie, vyberte tie najlepšie.

Slabšie kusy môžete ešte určitý čas nechať rásť, prípadne ich využiť ako mikrogreeny alebo mladé šalátové lístky.

Takýmto spôsobom získate naozaj kvalitné rastliny, ktoré potom vysadíte na záhon o niekoľko týždňov skôr, než keby ste čakali na teplejšie jarné dni.

4. Hrášok vás odmení sladkou chuťou

Milovníci hrášku – či už deti, alebo dospelí – dobre vedia, aká výnimočná je chuť čerstvo odtrhnutých sladkých guličiek. Hrášok sa dá konzumovať priamo z rastliny, no rovnako je možné nechať ho dozrieť, usušiť a uskladniť na zimu. Takto vydrží pomerne dlho, samozrejme za predpokladu, že ho uchránite pred škodcami, ako sú myši.

Je na február priskoro?

Na priame vysadenie do záhona zrejme áno, najmä ak pôda ešte nepracuje tak, ako by mala. Avšak predpestovanie v kvetináčoch, debničkách či dokonca v kvetináčoch na balkóne môže priniesť sladkú odmenu o niečo skôr. Tieto malé predpestované rastlinky, ktoré neskôr presadíte von, vám môžu priniesť prvé lusky skôr, než by ste očakávali. Aj pár týždňov náskoku sa totiž pri hrášku naozaj vyplatí.

Prečo sa pustiť do sejby už vo februári?

Väčšie časové rozpätie na pestovanie: Kto s výsevmi otáľa až do jari, prichádza o cenné týždne, počas ktorých by už rastlinky mohli zosilnieť a využiť prvé teplé slnko.

Kto s výsevmi otáľa až do jari, prichádza o cenné týždne, počas ktorých by už rastlinky mohli zosilnieť a využiť prvé teplé slnko. Skoršia a bohatšia úroda: Rastliny s dlhším vegetačným obdobím majú šancu priniesť viac plodov, a navyše budete medzi prvými, kto si pochutí na vlastnej zelenine.

Rastliny s dlhším vegetačným obdobím majú šancu priniesť viac plodov, a navyše budete medzi prvými, kto si pochutí na vlastnej zelenine. Istota voči nevyspytateľnému počasiu: Niektoré odrody zeleniny sú prekvapivo odolné a znesú chlad. Predpestovanie zasa chráni semienka pred rizikom silných mrazov.

Ak sa vám teda zdalo, že ste už vo februári pripravení, ale nie ste si istí, či nie je príliš skoro, skúste to. Rovnako ako mnohí záhradkári pred vami zistíte, že príroda je pripravená skôr, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Sadnite si ku kalendáru, naplánujte si, kedy vysiať papriky, ako a kedy vložiť cesnak do zeme či aké listové druhy si ešte chcete vypestovať. Potom vás pri prvom pohľade na malé rastlinky na parapete zaiste zaplaví radosť a vy sa nebudete môcť dočkať, kedy ich presadíte von.

Pustite sa do toho, pretože jar klope na dvere a so správnou prípravou si v lete vychutnáte hojnú a chutnú úrodu. Stačí len trochu trpezlivosti, kreativity a samozrejme lásky k pestovaniu – a február sa môže stať vaším najlepším spojencom v boji o zeleninové prvenstvo na jarnej záhrade.