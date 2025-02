Strúhadlo nie je iba na strúhanie. Stačí jednoduchý trik a rybu očistíte rýchlo a ľahko

Ryby sa v našom jedálničku objavujú pomerne často. Nie je žiadnym tajomstvom, že väčšina z nás si ich v bežných obchodoch radšej kúpi už vopred očistené alebo v podobe filé. Je to pohodlné, ušetrí to námahu a čas, no čo robiť v okamihu, keď sa vám do rúk dostane čerstvo ulovený kúsok? Možno sa v takej situácii pristihnete, že si nie ste úplne istí, ako na to. Naši rodičia – a najmä zapálení rybári – dobre ovládajú všetky techniky potrebné na to, aby si s čistením rýb poradili. Pre niekoho, kto si tento postup veľmi neosvojil, však môže byť odstraňovanie šupín z rybieho tela stresujúca výzva.

Ak patríte k tým, ktorí ešte nemajú dostatok praxe, pravdepodobne oceníte nápad využiť bežné kuchynské strúhadlo na zeleninu. Je to prekvapujúco účinný spôsob, a preto sa mnohí k nemu radi uchýlia. Stačí si osvojiť niekoľko základných pravidiel a práca pôjde takmer sama.

Strúhadlo na strúhanku, pyré aj na ryby

Každý z nás pozná ten typický štvorramenný tvar, ktorý dokáže stáť na pracovnej doske. Na jednej strane má väčšie otvory, vhodné napríklad na mrkvu alebo uhorkový šalát. Na druhej menšie na jemné strúhanie syra či zeleniny. No a potom je tam tá časť s maličkými, ostro vyzerajúcimi hviezdičkami. Práve tú mnohí ľudia tak trochu prehliadajú alebo nevedia, na čo presne by mohla slúžiť. Skúsenejší kuchári vedia, že je vynikajúca na prípravu domácej strúhanky, rôznych ovocných či zeleninových pyré, ale – a to je zrejme menej známy fakt – takisto si ňou dokážete pomerne rýchlo a efektívne „vyzliecť“ rybu z jej šupín.

Ako na to: Rybou pohnite len minimálne

Ak sa rozhodnete vyskúšať práve tento postup, začnite tým, že rybe vyberiete vnútornosti. Hoci to znie ako nepríjemná úloha, je to oveľa jednoduchšie, keď ryba zostane vcelku. Pred samotným odstraňovaním šupín je vhodné rybu položiť na protišmykovú podložku alebo na utierku – práve to zabezpečí, že sa nebude počas práce šmýkať.

Následne do rúk vezmite svoje univerzálne kuchynské strúhadlo a použite stranu s malými hviezdičkovými otvormi. Jemne prechádzajte po rybom tele v smere od chvosta k hlave. Dávajte pozor, aby ste na strúhadlo netlačili príliš, nech zbytočne nenarušíte mäso pod šupinami. Postupujte pomaly a po pár opakovaných ťahoch uvidíte, že šupiny sa začínajú uvoľňovať a odpadávať. Keď dokončíte prvú stranu, rybu opatrne prevráťte a pokračujte na druhej polovici tela.

Jediný háčik: Čistenie strúhadla

Aj keď sa tento spôsob môže stať vaším obľúbeným, je tu jedna drobná nevýhoda. Hviezdičkové výčnelky na strúhadle sa môžu rybími šupinami a slizom pomerne rýchlo zaniesť. Po skončení práce si preto vyhraďte chvíľu na dôkladné očistenie a vydrhnutie strúhadla, aby ste odstránili všetky usadené zvyšky. Pritom sa radšej vyzbrojte kefkou na riad a možno aj gumenými rukavicami. Predídete tak drobným poraneniam a nepríjemnému zápachu, ktorý by sa v kuchyni mohol inak držať dlhšie, než by bolo žiaduce.

Alternatívy: Tupý nôž alebo vlastné ruky

Pokiaľ vám predstava čistenia zaplnených hviezdičiek po každom použití naháňa husiu kožu, existuje aj niekoľko tradičných alternatív. Tou najbežnejšou je vziať si na pomoc tupý nôž, prípadne špeciálny nôž určený na odstraňovanie šupín. Takisto však treba pracovať od chvosta k hlave, aby ste šupiny nadvihovali a odlupovali smerom k hlave ryby.

Pre tých, čo sa neboja priameho kontaktu s rybím slizom a nevadí im mať ruky naozaj „v akcii“, je tu ešte jedna možnosť: použiť svoje prsty. Dokonca je to omnoho jednoduchšie, než to znie. Prstami postupne zarezávate jemne pod šupiny a s citom ich pomaly uvoľňujete. Výhodou je, že necítite zbytočný odpor náradia, môžete si tlak prispôsobiť priamo rukou a zároveň tak máte lepšiu kontrolu nad tým, v akom stave zostáva koža a mäso. Nevýhodou je, že si ruky určite zašpiníte – ale to je pri práci s rybami napokon bežné.

Ryba bez kože – tiež riešenie

Nie každý obľubuje rybiu kožu na tanieri. Ak patríte medzi ľudí, ktorí ju nejedia, máte aj ďalšiu možnosť: stiahnuť rybu z kože aj so šupinami. To je už však trochu náročnejší krok, ktorý vyžaduje ostrý nôž a trocha cviku. Postup je jednoduchý v tom, že šupiny vôbec neriešite a odstránite ich rovno spolu s celou kožou. No ak nemáte prax, môže sa stať, že pri snahe o sťahovanie kože odrežete aj kus mäsa.

Napokon, ak sa vám do podobných domácich kulinárskych dobrodružstiev naozaj nechce púšťať, vždy je tu možnosť kúpiť si už očistený kúsok ryby, či dokonca požiadať niekoho skúsenejšieho o pomoc. Nejde o žiadnu hanbu, pretože zvládnuť všetko v kuchyni na 100 % je pre väčšinu ľudí ilúzia.

Ako sa rozhodnúť?

Každá z metód má svoje výhody a nevýhody:

Strúhadlo je rýchle a jednoduché, no vyžaduje dôkladné čistenie po použití.

je rýchle a jednoduché, no vyžaduje dôkladné čistenie po použití. Tupý nôž alebo špeciálny odstraňovač šupín funguje rokmi overene, treba si však dávať pozor, aby ste zbytočne nepoškodili kožu.

alebo špeciálny odstraňovač šupín funguje rokmi overene, treba si však dávať pozor, aby ste zbytočne nepoškodili kožu. Ruky sú najšetrnejšie a najlepšie cítite, koľko tlaku môžete použiť, no trocha viac sa pri tom zašpiníte.

sú najšetrnejšie a najlepšie cítite, koľko tlaku môžete použiť, no trocha viac sa pri tom zašpiníte. Stiahnutie kože so šupinami je efektívne najmä pre tých, ktorí nemajú kožu radi, ale musíte mať zručnosť, aby ste odrezali len kožu a nie aj mäso.

Vyberte si teda spôsob, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Čistenie rýb nie je žiadna veda, ale ako pri všetkom, aj tu platí, že cvik robí majstra. Ak vás to neláka alebo si nie ste istí, či by ste to dokázali, v obchodoch je bežne dostupná široká ponuka rýb už predpripravených – a vy tak môžete ušetriť čas aj nervy.

Hoci to môže znieť zložito, akonáhle sa do toho raz pustíte, zistíte, že je to len otázka niekoľkých pokusov. A s každou ďalšou rybou to pôjde ľahšie a rýchlejšie. Takže ak budete nabudúce v situácii, že vám niekto podaruje čerstvo ulovenú rybu alebo sa vám pošťastí kúpiť si naozaj kvalitný kúsok so šupinami, môžete si smelo zaspomínať na tieto rady a pustiť sa do čistenia s väčšou istotou.