Štrúdľa prišla z Turecka. Najlepšiu vraj podávala samotná Mária Terézia

Len ťažko by ste dnes našli kaviareň v Prahe či vo Viedni, kde by na ponuke chýbala voňavá jablková štrúdľa. Tento dezert je natoľko obľúbený, že sa stal symbolom rakúsko-uhorskej kuchyne a mnohí si myslia, že jeho pôvod siaha priamo do Viedne. Pravda je však zaujímavejšia a o niečo exotickejšia.
Samotný názov „štrúdľa“ pochádza z nemeckého slova Strudel, čo znamená „vír“ alebo „špirála“. Ide o odkaz na zatočený tvar cesta. V každom prípade je to sladkosť, ktorá si dokázala získať celé generácie – od cisárskeho dvora až po bežné domácnosti.
Tajomstvo cesta: tenké ako papier
Kto chce pripraviť pravú štrúdľu, musí vedieť pripraviť cesto, ktoré sa dá vytiahnuť tak, že by ste cez neho dokázali čítať noviny. Tento detail sa traduje už stáročia a má svoj význam – cesto má byť jemné, pružné a takmer priesvitné. Nečudo, že pripomína cesto, z ktorého sa pečie sladká orientálna baklava. A práve tam treba hľadať jej skutočné korene.
Cesta štrúdle do Európy
Do českých zemí sa štrúdľa dostala cez Viedeň, no tam ju priniesli Maďari. Tí sa počas tureckých vpádov naučili pripravovať extrémne tenké cesto, ktoré sa dalo napĺňať rozmanitými surovinami – od mäsa až po sladké plnky. Postupne sa tento spôsob pečenia udomácnil a z Turecka cez Balkán a Maďarsko doputoval až na cisársky dvor.
Od jednoduchej sladkosti k cisárskemu dezertu
Prvá písomná zmienka o štrúdli pochádza z roku 1696, keď sa objavila v kuchárskej knihe. Do skutočnej spoločenskej smotánky ju však uviedla až Mária Terézia v 18. storočí. Táto panovníčka ju vraj ako prvá podávala svojim hosťom, a tým povýšila obyčajný závin na delikatesu hodnú kráľovského dvora.
Odvtedy sa štrúdľa stala stálicou nielen v rakúskej, ale aj v českej kuchyni, kde by ju mnohí nevymenili za nič iné.
Aké cesto zvoliť?
Hoci za pravé sa považuje ťahané cesto, existujú aj ďalšie obľúbené varianty. Niektoré gazdinky nedajú dopustiť na lístkové cesto, ktoré šetrí čas, iné zas používajú kysnuté, ktoré je nadýchanejšie a sýtejšie. Výber je teda len na vás – podstatné je, aby sa vám s cestom dobre pracovalo.
Plnky od jabĺk až po mak
Klasikou zostávajú jabĺčka s hrozienkami a škoricou, no fantázii sa medze nekladú. Obľúbené sú aj náplne z tvarohu, sliviek či maku. Každá krajina a dokonca aj každý región si našiel svoju vlastnú obmenu, ktorá odráža miestne chute a dostupné suroviny.
Recept na tradičnú jablkovú štrúdľu
Ak chcete vyskúšať pôvodnú verziu, tu je recept, ktorý vám vykúzli dezert ako z pravej viedenskej kaviarne.
Cesto
- 100 ml teplej vody
- 2 PL slnečnicového oleja
- ½ ČL citrónovej šťavy
- štipka soli
- 200 g hladkej pšeničnej múky
- múka na pomúčenie
- olej na potretie
- práškový cukor na posypanie
Náplň
- 70 g hrozienok
- 4 PL rumu
- 70 g masla
- 80 g mletých vlašských orechov
- 1 PL škorice
- 100 g kryštálového alebo trstinového cukru
- 1,2 kg kyslejších jabĺk
- šťava z ½ citróna
Postup
- Hrozienka namočte do rumu a nechajte ich odležať. V mise zmiešajte vodu, olej, citrónovú šťavu a soľ. Prisypte polovicu múky a premiešajte. Postupne zapracujte aj zvyšok.
- Vzniknuté cesto spracujte rukami, až bude hladké a nebude sa lepiť. Potom ho položte na pomúčenú dosku a hnetiete približne 10 minút, aby sa doň dostal vzduch.
- Potrite ho trochou oleja, zakryte utierkou a nechajte ho aspoň hodinu odpočívať. Práve tento krok zabezpečí, že cesto bude krásne poddajné.
- Medzitým si pripravte plnku: na panvici roztopte polovicu masla, pridajte mleté orechy a opečte ich dozlatista. Ochutíme škoricou a cukrom. Jablká ošúpte, zbavte jadrovníkov, nakrájajte na tenké plátky a pokvapkajte citrónovou šťavou, aby nezhnedli.
- Cesto vyvaľkajte na tenký plát, preneste ho na čistú utierku a jemne ešte povyťahujte. Polovicu cesta potrite rozpusteným maslom, na druhú polovicu nasypte orechy, rozložte jablká a hrozienka.
- Kratšie strany prehnite dovnútra a potom štrúdľu zrolujte do podoby úhľadného valčeka. Opatrne ju preneste na plech s papierom na pečenie.
- Potrite zvyšným maslom a pečte pri 180 °C približne 30 – 40 minút.
- Upečenú štrúdľu nechajte mierne vychladnúť a posypte práškovým cukrom.
Tento dezert si našiel cestu z Orientu až na cisársky dvor a dodnes patrí medzi najmilovanejšie koláče v strednej Európe. Či už pripravíte štrúdľu z ťahaného, lístkového alebo kysnutého cesta, jedno je isté – jej vôňa dokáže prevoňať celý dom a vyčarovať úsmev každému pri stole.