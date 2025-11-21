Štrúdľa bez tuku, vajec a cukru: jednoduché cesto, skvelý výsledok!

Štrúdľa patrí k dezertom, ktoré u nás takmer nik neodmietne. A pritom vôbec nemusí byť plná kalórií – existuje aj zdravšia verzia, ktorá prekvapí chuťou aj jednoduchosťou. Vyskúšajte ju sami!
Odkiaľ vlastne štrúdľa pochádza?
Väčšina ľudí ju automaticky považuje za rakúsky národný dezert. Pravda je však o čosi zaujímavejšia. Korene štrúdle treba hľadať inde – a nie je to ani Rakúsko, ani Nemecko.
Základom je tažené cesto, ktorého predchodcom je grécke „filo“. Gréci ho však neobjavili sami – prevzali ho od Turkov. Niet sa preto čomu čudovať, že toto cesto pripomína cesto, ktoré sa používa pri tureckej baklave.
Cesto musí byť pritom tenučké ako papier – presne tak, ako to poznáme aj pri štrúdli.
Ovocná plnka? Pôvod hľadajte u Maďarov
Pôvodné cesto „filo“ sa miesilo iba z múky, vody a oleja. Po krátkom odpočinku sa rozvaľkalo na extrémne tenkú placku.
Turci doň balili zmes orechov a medu. U nás je však obľúbenejšia jablková náplň.
A kto ako prvý spojil tradičné turecké či grécke cesto s ovocím? Vyzerá to, že to boli Maďari. Od Turkov sa naučili pracovať s jemným cestom a odvážne ho naplnili jablkami či inými plnkami.
Keďže Maďarsko bolo súčasťou Rakúsko-Uhorska, štrúdľa sa prirodzene dostala aj do Viedne.
Štrúdľa vo Viedni doslova pobláznila ľudí
Vo vtedajšej metropole monarchie spôsobila priam šialenstvo – po Sachrovej torte sa stala druhým najobľúbenejším dezertom.
A odtiaľ sa jej popularita rozšírila do ďalších krajín Európy.
Dnes má štrúdľa v každej krajine iný šmrnc – líši sa najmä cestom a plnkami. Napríklad Slovinci pripravujú koláč gibarenica, ktorý sa skladá z viacerých vrstiev taženého cesta.
Ľahučké cesto, no poriadna kalorická bomba
Hoci tažené cesto na prvý pohľad pôsobí nevinným dojmom, štrúdľa vie byť poriadne výdatná. Väčšinu jej objemu síce tvorí plnka, no dezert ako celok je kaloricky náročný.
Ak si ju chcete dopriať bez výčitiek, existuje aj odľahčená verzia – bez tuku, vajec a cukru.
Pred pečením však budete potrebovať pár surovín zo zdravých potravín, ako karob, ovocná pracharanda či psyllium.
Zvyšné ingrediencie už s najväčšou pravdepodobnosťou máte doma.
Táto netradičná štrúdľa poteší chuťové poháriky a zároveň prospeje aj telu – použité suroviny zlepšujú krvný obeh, metabolizmus a pomáhajú znižovať hladinu cholesterolu.
Odľahčená jablková štrúdľa – postup
Budete potrebovať:
- 350 g pšeničnej múky (môže byť aj špaldová celozrnná),
- ½ nízkotučného tvarohu,
- štipku soli,
- 220 ml vriacej vody,
- jablká,
- karob,
- ovocnú pracharandu,
- škoricu,
- trochu psyllia.
Ako na to:
- Do misky nasypte múku, pridajte polovicu tvarohu, štipku soli a zalejte vriacou vodou.
- Vypracujte hladké cesto, zabaľte ho do fólie a odložte na dve hodiny do chladničky.
- Odležané cesto rozdeľte na tri časti a každú rozvaľkajte na placku.
- Placku posypte pracharandou – slúži ako prírodné sladidlo aj náhrada strúhanky.
- Nastrúhajte približne štyri jablká a rozložte ich po povrchu.
- Posypte škoricou, karobom a trochou psyllia.
- Zaviňte, poprepichujte vidličkou a pečte pri 200 °C asi 20 minút.
- Hotový dezert zľahka poprášte karobom a môžete servírovať.
Zdravšia štrúdľa je hotová – voňavá, chrumkavá a pritom šetrná k línii aj zdraviu.