Stráca vaše čerstvo vypraté oblečenie svoju sviežosť? Problém sa môže skrývať priamo v práčke

Mnohí z nás občas zažijú nepríjemný moment, keď z práčky vytiahneme čistú bielizeň, no jej vôňa už nie je taká svieža alebo intenzívna, ako by sme očakávali. Niekedy môže byť vysvetlením jednoduchá zmena pracieho prostriedku či aviváže. Ak však ani po opakovaných pokusoch o zmenu vône nedosahujete uspokojivý výsledok, je veľmi pravdepodobné, že korene problému siahajú hlbšie – priamo do útrob vašej práčky. Základné príčiny môžu súvisieť s usadeninami, plesňami alebo zbytkami pracích prostriedkov, ktoré zostávajú na vnútorných súčastiach.