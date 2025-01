Stopka pre čierne ríbezle v tejto krajine

Čierne ríbezle sú v slovenských záhradách bežným a obľúbeným kríkom, ktorý ponúka chutné a zdravé plody. No v Spojených štátoch amerických bol jeho pestovanie na dlhých sto rokov úplne zakázané. Tento prísny zákaz, zavedený v roku 1911, platil až do roku 2011. Aj keď sa odvtedy pravidlá uvoľnili, v niektorých amerických štátoch zostáva pestovanie čierneho ríbezľa stále zakázané. Dôvody tohto dlhodobého obmedzenia sú zaujímavé a stojí za to sa na ne pozrieť bližšie.