Stop štekaniu. Spoznajte jednoduchý trik, ako psa odnaučiť štekať

Milujete svojho štvornohého priateľa, no niekedy by ste najradšej mali doma tlačidlo na vypnutie jeho hlasiviek? Nadmerné štekanie môže byť otravné nielen pre vás, ale aj pre vašich susedov. Dobrou správou je, že riešenie existuje a nemusíte pritom kričať, hnevať sa či psa dokonca fyzicky trestať. Stačí trochu trpezlivosti, dôslednosti a správnej motivácie.

Prečo psy štekajú a kedy je to problém?

Aj keď štekanie patrí k prirodzeným formám komunikácie psov, nie každý štekot je vítaný. Pes šteká z rôznych príčin – upozorňuje na návštevu, chráni svoje teritórium, prejavuje strach alebo jednoducho preto, že sa nudí. V niektorých prípadoch si psy zvyknú štekať len preto, aby na seba pritiahli pozornosť. Keď ich majiteľ alebo okolie reagujú, hoci aj negatívne, pes si to môže vyložiť ako potvrdenie, že jeho hlasový prejav je správny a žiadaný. Týmto spôsobom sa štekanie ľahko stáva zlozvykom.

Nie je pravda, že nadmerne štekanie sa týka iba malých, nervóznych psov. Aj veľké a odolné plemená, ako sú napríklad sibírsky husky, aljašský malamut či pracovné plemená ovčiakov, dokážu byť mimoriadne hlučné. Rozhodne teda netreba spoliehať len na výber vhodného plemena, ale radšej svojho miláčika naučiť správnemu správaniu.

Často sa stáva, že psy štekajú najviac vtedy, keď ostanú samy doma. To môže spôsobiť nemalé problémy so susedmi a znížiť kvalitu vášho života. Ako teda situáciu vyriešiť a pritom zachovať dobrý vzťah so svojím miláčikom?

Ako zmierniť štekanie bez kriku a trestov?

Prvým krokom k úspechu je uvedomiť si, že psa musíte preučiť, nie trestať. Tresty, ako kričanie či fyzické opatrenia, spôsobujú iba stres a úzkosť, čo môže dokonca štekanie ešte zhoršiť. Základom správneho výcviku je pozitívna motivácia a systematický prístup.

Ak psa trápi nočný štekot, najskôr mu zabezpečte bezpečné a pokojné miesto na spánok. Psy sú v noci citlivejšie na rôzne zvuky, pohyby či tieňové podnety, ktoré môžu vyvolať ich neprimeranú reakciu. Pomôže, ak psa na noc presuniete do uzavretého priestoru – napríklad vnútri domu, v predsieni či v špeciálnom koterci. Takéto opatrenie výrazne znižuje intenzitu štekania spôsobeného neistotou a strachom zo zvukov v okolí.

Krok za krokom k tichému psovi: Tréning pozitívnou motiváciou

Odborníci sa zhodujú, že metóda pozitívnej motivácie prináša najlepšie výsledky. Pes sa učí tým, že ho za želané správanie odmeňujete, nie tým, že ho trestáte za správanie nežiaduce. Na tréning budete potrebovať dostatok obľúbených maškŕt, ktoré môžete nosiť napríklad vo vrecku či taške, aby ste ich mali neustále po ruke.

Tréning začína v momente, keď pes zašteká. Dovoľte mu prejaviť sa krátko, pretože je dôležité, aby pochopil, že určitý typ štekania (napríklad upozornenie na niečo) nie je zakázaný. Potom jasným, pokojným a dôrazným tónom vyslovte povel „ticho“ alebo „dosť“.

Pes pravdepodobne hneď neprestane štekať, no v určitom okamihu sa bude musieť nadýchnuť alebo na chvíľku prestať. Tento krátky moment využite a ihneď ho odmeňte maškrtou a pochvalou. Dôležité je byť dôsledný a reagovať vždy rovnako – pokojne, bez nervozity či hnevu.

Opakujte tréning denne a pravidelne, no pamätajte, že zmena správania nepríde okamžite. Vyžaduje si vašu trpezlivosť, čas a najmä pravidelnosť. Pes musí pochopiť spojitosť medzi tichom, povelom a odmenou. Postupne sa naučí, že byť ticho sa mu oplatí viac ako štekať.

Tipy na záver:

Uistite sa, že pes má dostatok fyzickej aktivity, čo znižuje štekanie z nudy.

V prípade častého štekania zo stresu zvažujte špeciálne hračky, ktoré psa počas vašej neprítomnosti zamestnajú.

Zabezpečte pokojnú atmosféru a pravidelný režim, čo prispieva k psychickej pohode psa.

Ako sa hovorí – opakovanie je matkou múdrosti a platí to aj pre našich štvornohých kamarátov. Vytrvalosťou, pozitívnym prístupom a pochopením môžete dosiahnuť, že váš psík nebude zbytočne štekať, no zostane stále rovnako spokojný a šťastný.