Stojí za to mať bojler cez noc vypnutý, alebo sa oplatí nechať ho v prevádzke?

Máte doma bojler, ktorý slúži nielen na ohrev vody, ale aj na vykurovanie? Uvažujete nad tým, či ho na noc radšej vypínať a ušetriť tak nejaké výdavky za energie? Pozrime sa spoločne na to, aký vplyv má takýto režim na vašu peňaženku, spotrebu energie a v konečnom dôsledku aj na pohodlie vo vašej domácnosti.

Prečo sa vôbec zvažuje nočné vypínanie bojlera

Mnoho ľudí si povie, že keď idú spať, nepotrebujú mať bojler v nepretržitej prevádzke. Ak je v domácnosti dostatočné teplo pred spaním, vyzerá to ako rozumná cesta k úspore – veď počas noci sa horúca voda nevyužíva, tak prečo by mal bojler bežať? Predovšetkým v lete sa to môže zdať úplne logické, keďže náklady na kúrenie sú minimálne a teplá voda sa dá efektívne zohriať aj cez deň. Otázkou však zostáva, či sa takýto prístup vyplatí aj počas zimných mesiacov, keď sa bojler často stará nielen o teplú vodu, ale aj o vykurovanie.

Rýchly pokles teploty v dome

Ak máte starší dom s nedostatočnou izoláciou, teplota v miestnostiach môže klesnúť pod 10 °C už po niekoľkých hodinách bez kúrenia. V takom prípade je riziko nielen väčších tepelných strát, ale aj navlhnutia stien či potrubí. V extrémnych prípadoch môžu dokonca zamrznúť trubky, čo je vážny problém a opravy sa vedia vyšplhať na vysoké sumy.

Naopak, ak máte moderný alebo zrekonštruovaný dom s kvalitnou izoláciou, trojitými sklami na oknách a dostatočným utesnením dverí, teplotné straty počas noci nie sú až také drastické. V takomto prípade sa môže zdať, že vypnutie bojlera na pár hodín nebude mať dramatický vplyv na tepelnú pohodu v domácnosti. Aj tak však treba zvážiť, čo sa stane ráno, keď budete chcieť dom znovu vykúriť.

Náklady na opätovné zohriatie vody a vykúrenie

Keď sa po nočnej prestávke rozhodnete zapnúť bojler, čaká ho intenzívnejšia práca. Musí v krátkom čase opätovne zohriať vodu na dostatočnú teplotu (či už na sprchovanie, umývanie riadu alebo na udržiavanie tepla v systéme kúrenia). Tým pádom rastie okamžitá spotreba energie. Ak sa teplota v dome prepadne pod 10 °C, bude trvať dlhšie, kým sa objekt znovu vykúri na komfortnú hodnotu (napríklad 18–20 °C).

Pre ľudí, ktorí sú citliví na chlad alebo majú v rodine malé deti či starších členov, môže byť takýto výkyv nepríjemný, prípadne rizikový pre zdravie. Navyše, ak by ste udržovali v noci teplotu aspoň na úrovni 15 °C, ráno by bolo vykurovanie menej náročné, a tak by ani bojler nemusel bežať na plný výkon. Celková úspora môže teda byť nižšia, než by ste očakávali, lebo bojler nabehne naplno vtedy, keď chcete rýchlo nahriať vychladnutý priestor.

Moderné bojlery s časovačom

Mnohé súčasné bojlery už disponujú inteligentnými funkciami, medzi ktoré patrí aj časovač. Ten vám dovoľuje presne nastaviť čas zapnutia a vypnutia spotrebiča. Napríklad si môžete zvoliť, aby sa bojler vypol o 23:00 a automaticky sa znova aktivoval o 6:00 či 7:00 ráno. Tak získate kontrolu nad tým, kedy bojler beží a kedy od neho neočakávate žiadny výkon.

Táto možnosť je praktická, pretože vám pomáha šetriť energiu práve v hodinách, keď ju skutočne nevyužívate. Zároveň vám bojler nezačne neočakávane kúriť uprostred noci, ak systém zaregistruje chlad. Vo výsledku tak môžete komfortne udržať príjemnú teplotu v dome počas bdelých hodín a pritom minimalizovať zbytočnú spotrebu.

Šikovné spôsoby šetrenia

Nastavenie termostatu na nižšiu teplotu

Ak chcete zabrániť úplnému prechladnutiu interiéru, môžete na termostate zvoliť ekonomický režim (napr. 12–14 °C). Tento stupeň zväčša nespustí vykurovanie, ale v prípade veľmi chladných nocí ochráni priestor pred mrazom. Takto docielite určitú úsporu, no zároveň sa vyhnete možným problémom, ako je nadmerná vlhkosť či zamŕzanie potrubia. Kombinácia časovača a nižšej teploty

Ide o jednu z najvhodnejších stratégií, ako efektívne znižovať spotrebu, no zachovať si tepelný komfort. Bojler síce nebude bežať nepretržite, ale vďaka časovaču a primeranej nastavenej teplote sa teplota v dome neprepadne príliš nízko. Ráno potom nebude potrebné také veľké množstvo energie na opätovné ohriatie. Úplné vypnutie v lete

Počas horúcich letných mesiacov môže byť vypnutie bojlera na dlhší čas rozumnou voľbou, najmä pokiaľ nepotrebujete toľko teplej vody alebo ak máte iný zdroj ohrevu (napríklad solárny panel). Vo všeobecnosti však vždy záleží na konkrétnej situácii.

Naozaj to ušetrí?

Hoci vypnutie bojlera v noci môže na prvý pohľad znamenať istú úsporu, v praxi sa môže stať, že sa týmto spôsobom ušetrí len zanedbateľná čiastka. Ak máte nový, dobre zateplený dom a kvalitný bojler s nízkymi tepelnými stratami, nočné vypínanie vám možno skutočne mierne zníži účet za energie. V starších a zle izolovaných budovách sa však môže táto výhoda rýchlo stratiť.

Záleží tiež na tom, do akej miery ste ochotní obmedziť svoj komfort. Ak vám neprekáža chladnejší interiér a dlhšie čakanie na teplú vodu ráno, môžete to vyskúšať. No pamätajte, že náklady na opätovné vykúrenie a ohrev často prevýšia benefit, ktorý získate vypnutím bojlera počas noci.

Zhrnutie

Staršia nehnuteľnosť? Vypnutie bojlera môže spôsobiť rapídny pokles teploty a zvýšenú námahu pri opätovnom ohreve, čo často minimalizuje potenciálnu úsporu.

Vypnutie bojlera môže spôsobiť rapídny pokles teploty a zvýšenú námahu pri opätovnom ohreve, čo často minimalizuje potenciálnu úsporu. Moderná a dobre izolovaná domácnosť? V niektorých prípadoch sa dá ušetriť, pokiaľ bojler vypnete na obmedzený čas alebo znížite teplotu na termostate.

V niektorých prípadoch sa dá ušetriť, pokiaľ bojler vypnete na obmedzený čas alebo znížite teplotu na termostate. Časovač je jednou z najlepších ciest, ako získať väčšiu kontrolu nad spotrebou. Umožní vám nastaviť presné časy, kedy má bojler pracovať, a zamedziť tak zbytočnému kúreniu či ohrievaniu vody.

je jednou z najlepších ciest, ako získať väčšiu kontrolu nad spotrebou. Umožní vám nastaviť presné časy, kedy má bojler pracovať, a zamedziť tak zbytočnému kúreniu či ohrievaniu vody. Letné mesiace prinášajú možnosť vypnúť bojler na dlhší čas, ak teplú vodu alebo kúrenie nepotrebujete – hoci to už závisí aj od vášho životného štýlu a technických možností.

Celkovo platí, že nočné vypínanie bojlera môže byť užitočné len v určitých prípadoch. Predtým než sa doň pustíte, zhodnoťte stav izolácie, typ bojlera a svoje každodenné potreby. V konečnom dôsledku je často optimálnejšou voľbou správne nastavenie teploty a využitie časovača, čo vám umožní udržiavať rozumnú spotrebu energií bez zbytočných kompromisov na tepelnom pohodlí.