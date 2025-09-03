Štiavec kučeravý. Nenápadná rastlina z lúk, ktorá čistí telo a posilňuje zdravie

V druhom pokračovaní nášho seriálu Bylinky z jednej lúky sa pozrieme na rastlinu, ktorú mnohí považujú iba za obyčajný burinový porast – štiavec kučeravý (Rumex crispus). Rastie na lúkach, pri cestách či na neobrobených poliach a jeho zvlnené listy s vysokými byľami plnými semien sú neprehliadnuteľné. Hoci sa často vytrháva zo záhonov ako nežiaduci hosť, ukrýva v sebe viac prospešných látok, než by sa na prvý pohľad zdalo.
Naši predkovia vedeli, že príroda ponúka riešenia nielen pre hlad, ale aj pre rôzne neduhy. Štiavec sa v minulosti využíval v kuchyni, ľudovom liečiteľstve a dokonca aj v remeslách – z jeho koreňa sa získavalo farbivo na tkaniny.
Mladé listy ako jarná vitamínová bomba
Najcennejšie sú mladé listy, ktoré sa objavujú na jar. Majú sviežu, jemne kyslastú chuť, typickú pre štiavce, ale menej výraznú ako u štiavca záhradného (Rumex acetosa). Hodí sa pridať ich do jarných šalátov, zeleninových polievok, nátierok či na chlieb s maslom. V minulosti boli vítaným zdrojom vitamínov po dlhej zime, keď bola strava jednotvárna.
Koreň a jeho liečivé účinky
Bylinkári poznajú aj využitie koreňa štiavca kučeravého. Obsahuje antrachinónové glykozidy, ktoré pôsobia ako mierne preháňadlo, preto sa používa pri zápche. Okrem toho podporuje vylučovanie žlče a odľahčuje pečeň. Tradične sa používal aj pri kožných problémoch – odvary z koreňa sa využívali zvonka na ekzémy či vyrážky.
Čo všetko obsahuje
Štiavec kučeravý je bohatý na látky, ktoré prospievajú telu:
- Vitamín C – posilňuje imunitu a podporuje vstrebávanie železa.
- Vitamín A (betakarotén) – dôležitý pre zrak a zdravú pokožku.
- Železo – nevyhnutné pri tvorbe červených krviniek.
- Horčík, vápnik a draslík – minerály dôležité pre nervy, svaly a kosti.
- Triesloviny a flavonoidy – pôsobia antioxidačne a protizápalovo.
- Jemný močopudný účinok – pomáha pri zadržiavaní vody v tele.
Využitie v kuchyni a remeslách
Štiavec kučeravý mal svoje miesto aj v časoch núdze. Vojaci a roľníci poznali jeho semená, ktoré obsahujú sacharidy aj bielkoviny – mleli sa na múku, ktorá aspoň čiastočne nahrádzala obilniny. Aj dnes je možné semená usušiť, rozomlieť a pridať do cesta na chlieb alebo použiť ako posyp.
Z koreňa sa kedysi získavalo žlté farbivo, ktorým sa farbili vlnené aj ľanové tkaniny.
Príklady využitia:
- Polievka z mladých listov – listy nasekáte, pridáte do zemiakového vývaru, krátko povaríte a zjemníte smotanou.
- Čaj z koreňa – sušený koreň zalejte horúcou vodou, lúhujte 8–10 minút; pôsobí mierne laxatívne.
- Semená v kuchyni – rozomleté suché semená môžete primiešať do múky pri pečení.
Na čo si dať pozor
Rovnako ako iné druhy štiavca, aj štiavec kučeravý obsahuje šťaveľany (oxaláty). Pri nadmernej konzumácii môžu dráždiť obličky a močové cesty a u citlivých ľudí zvyšovať riziko tvorby obličkových kameňov. Preto je vhodné listy krátko povariť alebo spariť, čím sa obsah oxalátov zníži. Konzumácia by mala byť s mierou a najmä ľudia s problémami s obličkami by sa mali poradiť s lekárom.
Štiavec kučeravý je rastlinou, ktorá sa uchytí aj v chudobnej, málo úrodnej pôde, kde iné rastliny neprežijú. Je symbolom vytrvalosti a zároveň pripomienkou, že príroda nám neraz ponúka cenné dary priamo pod nohami.