Štedrá úroda čerešní. Jednoduchá vychytávka, ktorá udrží vašu čerešňu v plnej kondícii bez veľkej námahy

Jar sa nám už naplno rozbehla a skôr, než sa nazdáme, privítame leto. Ak túžite po bohatom zbere sladkých čerešní, mali by ste už teraz podniknúť niekoľko krokov. V nasledujúcich riadkoch si povieme, ako dosiahnuť, aby vaša čerešňa na jar krásne zakvitla, v lete priniesla bohaté plody a prečo je dôležité chrániť ju pred nepríjemným škodcom, ktorým je vrtuľa čerešňová.

Čaro jari a prebúdzajúce sa čerešne

Príroda sa na jar prebúdza a my sa môžeme tešiť z príjemných slnečných lúčov. V máji zvyčajne začínajú kvitnúť čerešne, ktoré po odkvitnutí tvoria drobné plody. O tie sa potom s radosťou delíme počas letných prázdnin. Nie každý sa však dočká bohatej úrody, keďže k jari a letu neodmysliteľne patria aj rozliční škodcovia. Práve vrtuľa čerešňová dokáže narobiť poriadne škody – môže zapríčiniť rýchle mäknutie čerešní, šírenie hniloby či predčasné opadávanie plodov. Vďaka niekoľkým jednoduchým opatreniam však dokážete uchrániť svoje čerešne a vychutnať si ich plnú chuť.

Vrtuľa čerešňová: Drobný, no nebezpečný protivník

Vrtuľa čerešňová je malá mucha, ktorá sa zvyčajne prebúdza v polovici mája. Už podľa jej názvu môžete tušiť, že ju priťahujú najmä čerešne a višne. Typickým správaním vrtule je, že začne poletovať okolo ešte nedozretých plodov čerešní, ktoré majú stále žltkastý odtieň. Do týchto plodov nakladie vajíčka, z ktorých sa rýchlo vyvinú biele larvy. Asi každý milovník čerešní sa už stretol so situáciou, keď sa chystal zahryznúť do sladkej čerešne, no zrazu si všimol malého bieleho červíka. Presne toto je larva vrtule.

Pokiaľ sa larvy premnožia, dokážu zničiť značnú časť úrody. Nakazené plody vädnú, mäknú a rýchlo podliehajú hnilobe, ktorá napokon spôsobí, že predčasne opadnú. Nielenže je predstava zjedenia larvy nepríjemná, no zároveň prídete o úrodu, na ktorú ste sa celú jar tešili. Preto je dôležité zasiahnuť včas a týchto nechcených „návštevníkov“ odradiť od vašich čerešní.

Ako si ochrániť čerešne pred vrtuľou?

Mnoho pestovateľov siahne po chemických prostriedkoch či insekticídoch, aby vrtule čerešňové zničili. Ak však chcete obmedziť alebo úplne vynechať chemické postreky, existuje overený spôsob, ako vrtule priamo odlákať a znížiť ich počet v záhrade – lepové doštičky.

Prečo práve lepové doštičky?

Fungujú ako indikátor : Odhalia, či sa vo vašej záhrade pohybujú vrtule alebo iní škodcovia, a tým vám poskytnú signál, že je potrebné zakročiť.

: Odhalia, či sa vo vašej záhrade pohybujú vrtule alebo iní škodcovia, a tým vám poskytnú signál, že je potrebné zakročiť. Znižujú počet škodcov : Vrtule sa na ne prilepia a nemôžu naklásť vajíčka do plodov.

: Vrtule sa na ne prilepia a nemôžu naklásť vajíčka do plodov. Odporúčaná farba: Najvhodnejšie sú doštičky žltej farby, pretože čerstvo nakladené vajíčka vrtule sa prirodzene vyvíjajú práve v žltých, ešte nedozretých čerešniach. Z tohto dôvodu samičky priťahuje žltý odtieň, ktorý pripomína nezrelé plody.

Ak si zaobstaráte viac takýchto žltých lepových doštičiek a rozmiestnite ich rovnomerne do koruny stromu, spoľahlivo pritiahnete vrtule skôr, než stihnú uškodiť vašej úrode. Lepové doštičky sú navyše pomerne lacné a jednoducho sa používajú, vďaka čomu sú ideálne aj pre záhradkárov začiatočníkov.

Súvisiace tipy: Ako zvýšiť úrodu čerešní

Správny jarný rez : Už začiatkom jari je vhodné odstraňovať suché alebo poškodené konáre a korunu stromu presvetľovať. Takto zabezpečíte prístup k slnečnému žiareniu, čo podporí kvitnutie a tvorbu plodov.

: Už začiatkom jari je vhodné odstraňovať suché alebo poškodené konáre a korunu stromu presvetľovať. Takto zabezpečíte prístup k slnečnému žiareniu, čo podporí kvitnutie a tvorbu plodov. Kvalitná zálievka a výživa : Ak je jar výnimočne suchá, doprajte stromu primeranú vlahu. Dôležitá je i dostatočná výživa, napríklad kompostom či hnojivom určeným špeciálne pre ovocné stromy.

: Ak je jar výnimočne suchá, doprajte stromu primeranú vlahu. Dôležitá je i dostatočná výživa, napríklad kompostom či hnojivom určeným špeciálne pre ovocné stromy. Pravidelná kontrola: Na začiatku kvitnutia a po ňom často sledujte svoje stromy, aby ste vedeli včas rozpoznať príznaky škodcov či chorôb a zakročiť ešte pred tým, než sa problém rozšíri.

Zhrnutie

Vrtuľa čerešňová : Drobná mucha, ktorá kladie vajíčka do nezrelých plodov čerešní a spôsobuje mäknutie a hnilobu úrody.

: Drobná mucha, ktorá kladie vajíčka do nezrelých plodov čerešní a spôsobuje mäknutie a hnilobu úrody. Ochrana : Buď použijete vhodné insekticídy, alebo siahnete po prirodzenejších metódach, ako sú lepové doštičky , ktoré lákajú škodcov žltou farbou.

: Buď použijete vhodné insekticídy, alebo siahnete po prirodzenejších metódach, ako sú , ktoré lákajú škodcov žltou farbou. Prevencia je kľúčová: Dôležité je nielen zakročiť proti vrtuliam, ale tiež udržiavať čerešne v dobrej kondícii – dbať na správny rez, primeranú zálievku a pravidelnú kontrolu stromu.

Ak budete svoje čerešne sledovať a ochraňovať pred vrtuľou, vaše úsilie sa vám v lete mnohonásobne vráti. Bohatá úroda sladkých a šťavnatých čerešní vás odmení za každú hodinu, ktorú ste im venovali. Navyše, keď sa o stromy staráte s rozvahou a s ohľadom na životné prostredie, môžete si byť istí, že plody z vašej záhrady budú tie najchutnejšie.

Nech vám leto prinesie hojnosť čerešní a radosť z vlastnej záhradky!