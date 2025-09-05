Ste pre kliešte magnetom? Vedci odhalili, ktorá krvná skupina ich priťahuje najviac a ako sa chrániť

Kliešte patria medzi najnenápadnejších parazitov, s akými sa v našom prostredí môžeme stretnúť. Na prvý pohľad vyzerajú ako maličká čierna bodka, no v momente, keď sa prisajú na kožu a začnú sať krv, dokážu niekoľkonásobne zväčšiť svoj objem. Samotné uštipnutie často ani necítime – a práve to je najväčší problém. Riziko totiž nespočíva len v nepríjemnom pocite či podráždení kože, ale najmä v tom, že kliešte prenášajú vážne infekčné ochorenia, ktoré môžu mať dlhodobé následky na zdravie.
Nenápadný parazit, ktorý sa vie dokonale ukryť
Kliešte sú majstrami maskovania. Zvyčajne sa prisajú na miesta, kde ich ľahko prehliadneme – do vlasov, za uši, do podpazušia, do slabín či za kolená. Môžu ostať neprichytené aj celé hodiny a pomaly „blúdiť“ po tele, kým nájdu ideálne miesto, kde sa zapustia do pokožky. Aj preto si mnohí ľudia všimnú kliešťa až po niekoľkých dňoch.
Dlho sa tradoval mýtus, že kliešte padajú zo stromov. Pravda je však úplne iná. Títo paraziti sa zdržiavajú na steblách trávy, v kroví či na nízkych rastlinách, kde trpezlivo čakajú, až okolo prejde človek alebo zviera. Vtedy sa jednoducho zachytia na oblečenie alebo kožu a začína sa ich hľadanie vhodného miesta na prisatie. Preto nemusíte ísť hlboko do lesa – s kliešťom sa môžete stretnúť aj na pikniku v záhrade či pri prechádzke mestským parkom.
Krvná skupina rozhoduje: kto je pre kliešte najlákavejší?
Najnovšie vedecké poznatky priniesli šokujúce odhalenie – kliešte si svojich hostiteľov nevyberajú len náhodne. Významnú úlohu zohráva aj krvná skupina.
Výskumy ukázali, že ľudia s krvnou skupinou A sú pre kliešte mimoriadne atraktívni. Až 36 % testovaných kliešťov sa priklonilo práve k tejto skupine. Naopak, krvná skupina B ich zaujala len asi v 15 % prípadov. To znamená, že ak patríte medzi „áčkarov“, riziko prisatia je u vás vyššie než u iných.
Klimatické zmeny zhoršujú situáciu
Ešte pred niekoľkými rokmi sa kliešte vyskytovali prevažne v nížinách a v teplých mesiacoch. Dnes je situácia iná. Zmeny klímy predĺžili ich aktívne obdobie a umožnili im prežiť aj v lokalitách, kde predtým nemali šancu. Objavujú sa vo vyšších nadmorských výškach a aj začiatok či koniec sezóny, keď ich stretnete, sa neustále rozširuje.
Epidemiológovia upozorňujú, že čoraz viac kliešťov je nositeľom nebezpečných infekcií. Podľa odhadov je infikovaný každý desiaty kliešť lymskou boreliózou a približne 2 % prenášajú vírus kliešťovej encefalitídy.
Kliešťová encefalitída je veľmi vážne ochorenie spôsobujúce zápal mozgových blán, často s ťažkým priebehom. Dobrou správou je, že proti nej existuje účinná vakcína, ktorú si na Slovensku môžu ľudia nad 50 rokov dať aplikovať bezplatne. Inak je to s lymskou boreliózou – tá má zákerný priebeh, keď sa príznaky môžu objaviť až po mesiacoch. Žiaľ, vakcína proti nej zatiaľ neexistuje.
Ako sa chrániť? Odborníci odporúčajú kombinovať viaceré stratégie
Prevencia je kľúčová a podľa lekárov by sme mali využívať viacero opatrení naraz:
- Používajte kvalitné repelenty – moderné prípravky majú predĺžený účinok a chránia aj pri dlhšom pobyte vonku.
- Správne oblečenie – svetlé a hladké materiály (napríklad športové funkčné oblečenie) sú pre kliešte oveľa menej vhodné na zachytenie.
- Kontrola tela – po návrate z prírody si vždy dôkladne prezrite celé telo. Nezabudnite na vlasovú pokožku, za uši, do podpazušia či slabín.
- Odstraňovanie kliešťa – nikdy ho nezalievajte olejom alebo masťami. Správny postup je použiť pinzetu alebo špeciálny háčik, kliešťa pomaly vytiahnuť a miesto vydezinfikovať.
Po odstránení vždy sledujte pokožku aj svoj zdravotný stav. Začervenanie, vyrážka či horúčka môžu signalizovať infekciu – v takom prípade je nevyhnutná okamžitá návšteva lekára.
Záver
Kliešte budú v našom prostredí stále prítomné a s postupujúcimi klimatickými zmenami sa ich výskyt skôr zvyšuje. Ak patríte medzi ľudí s krvnou skupinou A, buďte obzvlášť obozretní – podľa vedcov ste pre tieto parazity doslova magnetom. Našťastie, správne preventívne opatrenia vám môžu umožniť užívať si pobyt v prírode bez obáv.