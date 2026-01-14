Stavba jadrovej elektrárne odhalila nečakané poklady. To, čo našli pod zemou, prekvapilo aj skúsených archeológov

Archeologický výskum, ktorý prebieha paralelne s prípravami na výstavbu jadrovej elektrárne Sizewell C v Suffolku na východnom pobreží Anglicka, priniesol mimoriadne cenné poznatky o ranostredovekej histórii oblasti. Lokalita, ktorá bola doteraz známa najmä ako technický projekt, sa ukázala byť významným archeologickým územím s jedinečnými nálezmi datovanými do 6. a 7. storočia.
Výstavba elektrárne odhalila rozsiahle anglosaské pohrebisko
Pred začiatkom samotnej výstavby boli vykonané povinné archeologické prieskumy, ktoré vo Veľkej Británii sprevádzajú všetky veľké stavebné projekty. Počas nich sa ukázalo, že pod povrchom sa nachádza rozsiahle anglosaské pohrebisko. Jeho rozloha aj počet odhalených hrobov naznačujú, že ide o významné miesto pre vtedajšiu miestnu komunitu.
Archeológovia zdôrazňujú, že ide o jedno z najdôležitejších pohrebísk objavených v tomto regióne za posledné roky. Odkryté hroby poskytujú nový pohľad na spôsob pochovávania, sociálne postavenie obyvateľov aj kultúrne zvyklosti v ranostredovekej Anglii.
Kyslá pôda spôsobila rozklad kostí, no zachovali sa pieskové odtlačky tiel
V mnohých hroboch sa kosti nezachovali. Dôvod je vedecky jasný – pôda v tejto oblasti je mimoriadne kyslá, čo spôsobuje rýchly rozklad kostného materiálu. To však neznamená, že odborníci zostali bez informácií.
Vďaka jemnému piesku a ílu sa v hroboch vytvorili tzv. pieskové siluety (sand silhouettes), negatívne odtlačky tiel či predmetov, ktoré sa rozložili. Tento fenomén je v Suffolku známy aj z iných lokalít a archeológom umožňuje veľmi presne rekonštruovať polohu tiel, orientáciu hrobu a niekedy aj rozmery postáv.
Jedinečný nález: hrob dvoch osôb pochovaných spolu s koňom
Najzaujímavejším a zároveň najvýznamnejším objavom je hrob, v ktorom boli identifikované odtlačky dvoch pochovaných ľudí a jedného koňa. Takéto pochovávanie je v anglosaskom prostredí zriedkavé a predpokladá sa, že bolo vyhradené pre osoby s vysokým spoločenským statusom, najmä pre jazdcov alebo bojovníkov.
Súčasťou hrobu bola aj bohatá výbava, napríklad:
- meče
- dýky
- kovové ozdoby a spony
- výbava typická pre mužov s vojenským alebo spoločenským významom
Archeológovia zatiaľ presne nevedia, kto boli pochované osoby. Prebiehajúci výskum sa snaží získať ďalšie informácie prostredníctvom analýzy predmetov a stratigrafie hrobu.
Poklad 321 strieborných mincí z 11. storočia objavili ešte pred výstavbou
Oblasť Sizewellu je známa aj starším archeologickým nálezom. Ešte pred spustením projektu Sizewell C bol pri archeologických prácach objavený poklad pozostávajúci z 321 strieborných mincí. Mince boli zabalené v textílii a uložené v olovenom obale, čo naznačuje, že ich majiteľ ich úmyselne ukryl.
Poklad pochádza z 11. storočia – obdobia výrazných politických zmien v Anglicku. Kto mince ukryl a prečo sa pre ne nevrátil, nie je známe.
Výskum pokračuje a môže priniesť ďalšie objavy
Stavba jadrovej elektrárne ešte nie je dokončená a archeologické práce prebiehajú popri nej. Odborníci predpokladajú, že miesto ešte môže ukrývať ďalšie dôležité informácie o živote v anglosaskom období aj o dejinách regiónu v nasledujúcich storočiach.
Archeologický tím hodnotí doterajšie výsledky ako jedny z najdôležitejších objavov v Suffolku za posledné desaťročia. Hrob s dvoma osobami a koňom je aktuálne považovaný za mimoriadne vzácny príspevok k poznaniu anglosaskej elity a ich pohrebných zvykov.