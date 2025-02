Keď sme po výrube stromu zostali so starým peňom uprostred záhrady, nemali sme veľkú radosť. Okrem toho, že zaberal cenné miesto, bol aj neestetický a prekážal pri kosení trávy. Obrátili sme sa preto na profesionálnu firmu, ktorá si za odstránenie pňa vypýtala stovky eur. Vtedy nás však starý pán z dediny naučil jednoduchý trik, vďaka ktorému sme sa pňa zbavili doslova zadarmo a za pár minút prípravy. Rozhodli sme sa podeliť sa s vami o tento postup a pridať aj ďalšie užitočné tipy.

Prečo profesionálne služby stoja toľko?

Ak sa rozhodnete osloviť odbornú firmu na odstránenie pňa, pripravte sa na to, že vám môže naúčtovať aj 300 – 400 €. Tento cenový odhad zahŕňa prenájom ťažkej techniky (napríklad frézy na pne) a prácu kvalifikovaných pracovníkov. Väčšina z nás sa však snaží šetriť rodinný rozpočet, a práve preto je dobré poznať niekoľko trikov, vďaka ktorým sa pňa zbavíte sami, s minimálnymi nákladmi a hlavne bez vyčerpávajúcej driny.

Základná metóda: Soľ, vŕtačka a voda

Čo budete potrebovať?

Elektrickú vŕtačku (prípadne akumulátorovú s dostatočne výkonnou batériou) Kuchynskú soľ Vodu (postačí obyčajná voda z vodovodu)

Postup krok za krokom:

Prípravné práce

Najskôr zhodnoťte veľkosť pňa a jeho stav. Ak je peň veľmi rozvetvený, môžete zrezať vrchnú časť motorovou pílou či sekerou, aby ste ho znížili na menšiu výšku. Získate tak lepší prístup k stredu pňa. Vyvŕtanie otvorov

Pomocou elektrickej vŕtačky urobte do pňa niekoľko hlbokých otvorov. Odporúča sa vyvŕtať ich aspoň do hĺbky 10 – 15 cm. Otvory rozmiestnite rovnomerne po celom povrchu, v rozostupoch zhruba 10 – 15 cm, aby sa soľ dostala do rôznych častí dreva. Nasypte soľ

Do každého otvoru nasypte lyžicu klasickej kuchynskej soli. Nemusí to byť žiadna špeciálna soľ, postačí aj tá najlacnejšia zo supermarketu. Pridajte vodu

Následne zalejte soľ v každom otvore približne pol šálkou vody. Soľ sa lepšie rozpustí a prenikne do dreva rýchlejšie. Opakovanie je kľúčové

Ak chcete proces urýchliť, približne po dvoch týždňoch môžete soľ a vodu do vyvŕtaných otvorov opäť doplniť. Soľ postupne vytiahne z pňa vlhkosť, vďaka čomu drevo začne vysychať a časom sa rozpadne.

Alternatívne metódy odstránenia pňa

Ak vám spôsob so soľou nevyhovuje alebo hľadáte rýchlejšie možnosti, existuje niekoľko alternatív. Aj tie sú pomerne jednoduché a zvládnete ich svojpomocne.

1. Vypaľovanie pňa

Nechajte peň vyschnúť

Pred samotným vypaľovaním je dôležité, aby bol peň čo najviac suchý. Vlhké drevo sa ťažšie zapaľuje a celý proces by sa zbytočne predĺžil.

Aby oheň prenikol do dreva lepšie, narežte vrch pňa do tvaru lúčov. Môžete to urobiť pílou alebo sekerou, podľa toho, čo máte k dispozícii.

Použite vhodný podpaľovač (napríklad pevný alebo tekutý). Vyhnite sa však nebezpečným horľavinám, ako je benzín, ktorý môže byť príliš prchavý a rizikový.

Po zapálení pňa majte oheň vždy pod dohľadom a zabezpečte, aby sa nerozšíril. Vypaľovanie môže trvať niekoľko hodín v závislosti od veľkosti a tvrdosti dreva. Zvyšky po vychladnutí buď vyberte, alebo nechajte rozpadnúť v pôde.

Poznámka: Pri vypaľovaní pňa si overte, či to povoľujú miestne predpisy. V niektorých obciach alebo mestských častiach môže byť otvorený oheň obmedzený alebo úplne zakázaný.

2. Kompostovanie pňa

Príprava

Rovnako ako pri vypaľovaní, narežte povrch pňa, aby ste uľahčili prístup vzduchu a mikroorganizmov do dreva.

Na narezaný povrch pňa nasypte vrstvu kompostu alebo inej organickej hmoty (napríklad zvyšky rastlín, slamnatý hnoj, lístie).

Ak si chcete byť istí, že sa peň rozloží čo najrýchlejšie, môžete použiť špeciálne urýchľovače kompostu, ktoré zakúpite v obchodoch pre záhradkárov.

Dbajte na to, aby materiál zostal vlhký, no nie premáčaný. Voda spolu s teplom a mikroorganizmami zabezpečí rozklad dreva. Tento proces je síce pomalší, no mimoriadne ekologický.

Bonusové tipy a rady

Trpezlivosť

Ani tá najrýchlejšia z týchto metód nezlikviduje peň v priebehu jedného dňa. Či už si zvolíte soľ, oheň alebo kompostovanie, vždy počítajte s istým časom, kým drevo zoslabne a začne sa droliť. Bezpečnosť na prvom mieste

Pri práci s pílou, sekerou alebo ohňom buďte vždy opatrní a používajte ochranné pomôcky (rukavice, okuliare, pevné topánky). Vyhnete sa tak zraneniam a nepríjemnostiam. Ekologické hľadisko

Vyhýbajte sa agresívnym chemikáliám, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť pôdu a okolitú zeleň. Soľ je síce prírodná látka, no aj s ňou treba narábať s rozvahou – preto ju vždy dôsledne aplikujte len do vyvŕtaných otvorov a nepoužívajte jej zbytočne veľké množstvo. Ďalšie využitie

Ak je peň dostatočne malý, po vyschnutí ho môžete vytiahnuť a využiť napríklad ako drevo do krbu či ohniska. U väčších pňov zvážte, či zvyšky nedokážete kreatívne využiť – niekto z nich vyrezáva dekorácie, iný ich upraví na malé stolíky či taburety do záhrady.

Zhrnutie: Jednoduchý trik od dedka vám ušetrí čas a peniaze

Starý pán z dediny mal pravdu – na odstránenie nechceného pňa nemusíte vždy volať profesionálov a platiť za to stovky eur. Stačí si vybrať jednu z metód, ktorá vám najviac vyhovuje. Niekto dá prednosť rýchlejšiemu vypaľovaniu, iný staví na prírodné kompostovanie. My sme sa rozhodli pre soľ a vodu, a hoci to nebolo na počkanie, výsledok stál za to: peň zoslabol, rozpadol sa a my sme ho pohodlne odstránili bez drahých služieb.

Ak ste sa ocitli v podobnej situácii a máte v záhrade peň, ktorý vám zavadzia, neváhajte sa inšpirovať týmito radami. Je to jednoduché, lacné a navyše si pri tom môžete vyskúšať, že s troškou trpezlivosti zvládnete aj práce, ktoré by ste inokedy radšej prenechali odborníkom. Ušetríte financie, naučíte sa niečo nové a možno vás to ešte aj bude baviť. Prajeme veľa šťastia a úspešne odstránené pne!