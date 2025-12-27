Staroveký zlatý poklad sa vynoril z ruín dávneho mesta. Pod vrstvami zeme ležal ukrytý takmer 2 500 rokov

Na západnom pobreží Turecko odkryli archeológovia keramickú nádobu naplnenú zlatými mincami z obdobia Perzskej ríše. Poklad bol nájdený v ruinách starovekého mesta Notion a podľa odborného datovania pochádza z konca 5. storočia pred naším letopočtom. Ide o výnimočný nález, ktorý poskytuje presné a overiteľné informácie o dejinách regiónu Malej Ázie v klasickej antike.
Nález pod podlahou antického domu
Počas systematického archeologického výskumu v lokalite pri Egejské more bola odkrytá kamenná podlaha antického domu. Pod ňou sa nachádzala staršia stavebná vrstva, v ktorej archeológovia objavili nenápadný keramický hrniec uložený v rohu malej miestnosti.
Vo vnútri nádoby sa nachádzali desiatky zlatých mincí – darikov. Hrniec ležal v neporušenej archeologickej vrstve, čo umožnilo jeho presné datovanie na základe okolitej keramiky a stavebných prvkov, bez nutnosti spoliehať sa výlučne na vzhľad mincí.
Historický kontext mesta Notion
Notion bolo antické sídlo na strategicky významnom pobreží Malej Ázie. Oblasť mala dlhodobo kľúčový význam pre obchod aj vojenské operácie a v 5. storočí pred n. l. bola miestom stretu záujmov gréckych mestských štátov a Perzská ríša.
Archeologické vrstvy v meste dokazujú časté prestavby, opúšťanie domov a následné nové osídľovanie. Takýto vývoj je typický pre obdobie politickej nestability a vojenských konfliktov, ktoré región v tom čase zasahovali. Umiestnenie pokladu presne zapadá do tohto historického obrazu.
Overené fakty o zlatých minciach
Zlaté dariky patrili medzi oficiálne razené mince Perzskej ríše a vyznačovali sa vysokou rýdzosťou zlata. Používali sa ako hodnotné platidlo a predstavovali významný finančný obnos.
V tomto prípade bol nález výnimočný tým, že mince neboli objavené náhodne ani bez kontextu. Ich poloha v rámci stavebných vrstiev umožnila presné časové zaradenie uloženia pokladu do konca 5. storočia pred n. l.
Význam objavu pre archeológiu
Väčšina zlatých pokladov zo staroveku je známa bez presného archeologického kontextu alebo bola vyzdvihnutá už v minulosti. Tento nález je odlišný tým, že zostal neporušený a bol zdokumentovaný priamo v mieste pôvodného uloženia.
Pre výskum má veľký význam najmä spojenie numizmatických údajov s presnou stratigrafiou lokality. Umožňuje to presnejšie datovať razbu a používanie perzských mincí, ako aj lepšie pochopiť vývoj zástavby v meste Notion.
Čo nález spoľahlivo dokazuje
- keramický hrniec so zlatými darikmi bol uložený úmyselne
- pochádza z konca 5. storočia pred naším letopočtom
- nachádzal sa v neporušenej archeologickej vrstve
- lokalita Notion bola v tom období aktívnym a strategicky významným sídlom
- nález predstavuje dôležitý referenčný bod pre datovanie perzského mincovníctva
Objav v ruinách mesta Notion patrí medzi najpresnejšie zdokumentované zlaté poklady z obdobia Perzskej ríše a významne prispieva k poznaniu dejín západnej Anatólie v staroveku.