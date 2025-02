Starostlivosť o psa s ohľadom na planétu. Užitočné rady, ako žiť ekologickejšie

V poslednom období sa čoraz častejšie hovorí o ekologickej zodpovednosti a udržateľných riešeniach, ktoré môžeme začleniť do každodenného života. Mnohí z nás už premýšľajú o svojich návykoch – či už ide o triedenie odpadu, obmedzenie plastov alebo využívanie ekologických alternatív v domácnosti. Avšak udržateľný životný štýl nemusí končiť iba pri nás samotných. Nedávno sme písali o tom, ako je možné pristupovať k udržateľnosti aj pri starostlivosti o mačky. Teraz sa pozrieme na to, ako podobné princípy využiť pri našich psích spoločníkoch a znížiť ich ekologickú stopu.

Možno si poviete, že pes je pes a starostlivosť oňho určite nepôsobí tak enormne na životné prostredie. Lenže v skutočnosti existuje množstvo produktov a príslušenstva, ktoré sú, bohužiaľ, často vyrobené zo škodlivých alebo ťažko rozložiteľných materiálov. Je pravda, že trh so psími potrebami ponúka nespočetné množstvo hračiek, oblečenia, kozmetiky a iných vychytávok, ktoré ľahko zaujmú oko majiteľa. Práve tu prichádzajú na scénu výrobcovia, ktorí sa snažia vytvárať produkty šetrné k prírode – či už použitím rozložiteľných materiálov, prírodných zložiek, alebo recyklovaných surovín. Pozrime sa spolu na konkrétne tipy, ktoré vám pomôžu žiť udržateľnejšie a zároveň poskytnúť vášmu psíkovi všetko, čo potrebuje.

1. Kvalita na prvom mieste

Samozrejme, väčšina majiteľov psov chce svojmu miláčikovi dopriať len to najlepšie. Predtým ako sa však necháte zlákať prvou hračkou či novinkou, ktorú uvidíte v obchode alebo na internete, zamyslite sa, či danú vec váš pes naozaj potrebuje. Častým impulzom bývajú najmä hračky – lákavo farebné a často lacné kúsky, ktoré síce vyzerajú pekne, ale môžu sa po pár minútach rozpadnúť.

Premyslený výber hračiek : Dôležité je sledovať kvalitu a odolnosť použitých materiálov. Aj keď bývajú odolnejšie hračky drahšie, vo výsledku ušetríte, pretože nebudete musieť kupovať neustále nové.

: Dôležité je sledovať kvalitu a odolnosť použitých materiálov. Aj keď bývajú odolnejšie hračky drahšie, vo výsledku ušetríte, pretože nebudete musieť kupovať neustále nové. Ekologické materiály: Ak je to možné, vyberajte také, ktoré sú recyklovateľné, vyrobené z biologicky odbúrateľných látok alebo z obnoviteľných zdrojov. Napríklad niektoré textilné hračky sa vyrábajú z konope či z bambusového vlákna.

Okrem hračiek sa zamerajte aj na misky na vodu a krmivo. Nemusia byť nevyhnutne plastové – veľmi vhodné sú napríklad keramické alebo nerezové misky, ktoré vydržia roky.

2. Vyberajte si rozložiteľné sáčky na exkrementy

Hoci sa to môže zdať ako zanedbateľná vec, práve psie exkrementy majú svoj diel zodpovednosti za znečistenie prostredia. Vylučujú sa z nich dusík a fosfor, čo môže mať negatívny vplyv na pôdu a vodu v okolí. Následne to môže narušiť prirodzené ekosystémy, v ktorých žijú rôzne druhy organizmov.

Nezabúdajte zberať „nádielku“ : Základné pravidlo, ktoré platí vždy a všade – po psíkovi sa patrí upratať.

: Základné pravidlo, ktoré platí vždy a všade – po psíkovi sa patrí upratať. Ekologické alternatívy sáčkov: Čoraz populárnejšie sú sáčky na exkrementy vyrobené z kukuričného škrobu alebo iných biologicky odbúrateľných materiálov. Po použití sa rozkladajú oveľa rýchlejšie a nezaťažujú planétu tak, ako bežné plastové vrecká.

Dôležité je pamätať, že aj tieto „eko“ vrecká patria do bežného komunálneho odpadu, nie do bioodpadu. Aj keď sú rozložiteľné, v komposte by mohli spôsobiť nežiaduce komplikácie. Ak teda chcete žiť naozaj udržateľne, vyhnite sa používaniu klasických plastových vreciek na exkrementy, ktoré síce bývajú zadarmo v niektorých mestských zásobníkoch, no nie sú práve ekologickým riešením.

3. Voľte netoxické a prírodné produkty

Na udržateľnom prístupe pri starostlivosti o psa sa dá pracovať aj v oblasti čistenia a hygieny. Ak na čistenie pelechu, hračiek alebo priestorov, kde sa pes pohybuje, používate bežné chemické čističe, zvážte ich nahradenie ekologickými alternatívami.

Domáce čistiace prostriedky : Jedlá sóda, ocot a kyselina citrónová sú výbornými príkladmi prírodných čističov. Poradia si s pachmi a odstránia väčšinu nečistôt. Tým, že neobsahujú agresívne chemikálie, znižujete riziko podráždenia psej pokožky či respiračných problémov.

: Jedlá sóda, ocot a kyselina citrónová sú výbornými príkladmi prírodných čističov. Poradia si s pachmi a odstránia väčšinu nečistôt. Tým, že neobsahujú agresívne chemikálie, znižujete riziko podráždenia psej pokožky či respiračných problémov. Prírodná kozmetika: Bežné šampóny pre zvieratá môžu obsahovať parabény, sulfáty a ďalšie zložky, ktoré nie sú vždy priateľské k citlivej pokožke psa. Dôsledkom môžu byť alergie či vyrážky. Preto sa vždy pozrite na zloženie a uprednostnite šampóny s prírodnými, nedráždivými zložkami.

Prírodné antiparazitiká a repelenty

V boji proti kliešťom a blchám bývajú často používané chemické obojky alebo kvapky s účinnými látkami, ktoré môžu škodiť aj okolitému prostrediu. Okrem toho sa u citlivejších psov môžu prejaviť vedľajšie účinky, ako podráždenie kože alebo dokonca alergické reakcie. Ak hľadáte šetrnejšie alternatívy:

Prírodné repelenty : Môžete si ich dokonca vyrobiť sami doma za pomoci byliniek (napr. rozmarín, levanduľa, mäta) a esenciálnych olejov. Na internete existuje množstvo návodov, ako namiešať bezpečnú zmes.

: Môžete si ich dokonca vyrobiť sami doma za pomoci byliniek (napr. rozmarín, levanduľa, mäta) a esenciálnych olejov. Na internete existuje množstvo návodov, ako namiešať bezpečnú zmes. Ultrazvukové odpudzovače: Na trhu nájdete aj malé elektronické zariadenia, ktoré vysielajú ultrazvukové impulzy nepríjemné pre kliešte a blchy, no pre psy či ľudí sú nepočuteľné a neškodné.

Ak si chcete pozrieť, ako si vyrobiť prírodný repelent, nájdete množstvo inšpirácií

4. Nezabúdajte na ďalšie formy udržateľnosti

Starostlivosť o psa neznamená len hračky, kozmetiku či exkrementy. Je tu viacero oblastí, v ktorých sa môžete rozhodovať ekologickejšie a šetrnejšie voči planéte:

Strava : Kvalitné krmivo je dôležité nielen pre zdravie psa, ale aj pre prírodu. Niektoré firmy kladú dôraz na etické získavanie surovín a ekologické balenia. Ak máte možnosť, vyberajte granule bez umelých konzervantov, farbív alebo zbytočných prísad. Existujú aj krmivá s certifikátmi o pôvode mäsa či rýb.

: Kvalitné krmivo je dôležité nielen pre zdravie psa, ale aj pre prírodu. Niektoré firmy kladú dôraz na etické získavanie surovín a ekologické balenia. Ak máte možnosť, vyberajte granule bez umelých konzervantov, farbív alebo zbytočných prísad. Existujú aj krmivá s certifikátmi o pôvode mäsa či rýb. Úspora energie a vody : Pri kúpaní psa spotrebujete vodu. Ak ho kúpete zbytočne často alebo dlho, môže to predstavovať zbytočnú záťaž. Snažte sa psa kúpať len vtedy, keď je to naozaj potrebné, a používajte pritom šetrné sprchovacie hlavice.

: Pri kúpaní psa spotrebujete vodu. Ak ho kúpete zbytočne často alebo dlho, môže to predstavovať zbytočnú záťaž. Snažte sa psa kúpať len vtedy, keď je to naozaj potrebné, a používajte pritom šetrné sprchovacie hlavice. Recyklácia a upcyklácia: Staré oblečenie či deky viete využiť ako pelech alebo si z nich vyrobiť jednoduchú hračku pre psa. Tým, že nepotrebné veci nevyhadzujete ihneď do koša, znižujete množstvo odpadu.

5. Myslite dlhodobo

Udržateľný prístup k starostlivosti o psa neznamená, že si už nikdy nič nové nezaobstaráte. Ide predovšetkým o zodpovedný prístup k nakupovaniu a používaným produktom. Pred kúpou každej veci pre psa si premyslite:

Naozaj to môj pes využije? Ako dlho táto vec vydrží, prípadne dá sa opraviť či zrecyklovať? Sú materiály a proces výroby šetrné k prírode?

Zamyslite sa aj nad tým, že udržateľný životný štýl je cesta, nie jednorazové rozhodnutie. Môžete začať malými krokmi – napríklad prejsť na ekologické vrecká na exkrementy alebo nakupovať lokálne vyrábané prírodné šampóny. Postupne môžete zaviesť aj ďalšie opatrenia, ktoré vám prídu do cesty.

Záver

Starostlivosť o psa a udržateľnosť sa vzájomne nevylučujú. Práve naopak, dajú sa skvele spojiť. Množstvo dnešných výrobcov ponúka produkty, ktoré sú prívetivejšie k životnému prostrediu, a vy tak môžete uľahčiť prírode aspoň malou mierou. Dôležité je myslieť dlhodobo a uprednostňovať kvalitu pred kvantitou.

Svojmu psovi môžete dopriať rovnako pohodlný a šťastný život, aj keď sa rozhodnete pre udržateľnejšie alternatívy hračiek, obojkov či kozmetiky. Navyše, vyberaním lepších materiálov a etických zdrojov učíte zodpovednému prístupu aj svoje okolie. Verte, že aj malá zmena v správaní sa majiteľa a jeho psa môže prispieť k pozitívnemu dopadu na životné prostredie.

Začnite napríklad dnes – pri najbližšej návšteve obchodu si kúpte nerezovú misku namiesto plastovej alebo prírodné vrecká na exkrementy. Vďaka týmto maličkostiam budete mať dobrý pocit, že ste pre planétu urobili aspoň malý krok správnym smerom. Váš psík to ocení rovnako ako vy a príroda vám za to poďakuje.