Starodávny záhradnícky trik, ktorý v lete zachráni vaše rastliny pred suchom. Vyskúšajte overenú metódu s terakotovou nádobou

Sucho a problémy so zavlažovaním trápia ľudí po celom svete už stáročia. No aj napriek nedostatku vody dokázali ľudia v minulosti pestovať plodiny a udržať svoje záhrady živé. Jedným z múdrych riešení, ktoré sa používalo už pred tisíckami rokov, je jednoduchý zavlažovací systém pomocou terakotových nádob. Tento trik môžete využiť aj vy – a funguje skutočne výborne!

Prastará metóda, ktorá prežila stáročia

Ide o techniku, ktorá je známa pod názvom „ola“ (v španielsky hovoriacich krajinách aj ako „oja“). Táto hlinená nádoba bez glazúry slúži ako pomalý, ale účinný zdroj vlahy pre rastliny. V horúcich letných dňoch, keď pôda rýchlo vysychá, predstavuje ola mimoriadne praktické riešenie, ako udržať záhon hydratovaný – a to bez nutnosti neustáleho polievania.

Tisícročná história tejto techniky siaha až do starovekej Číny, no rovnako je rozšírená aj v arabských krajinách, v Latinskej Amerike či v Španielsku. Hoci sa jednotlivé nádoby môžu líšiť veľkosťou a tvarom, všetky fungujú na rovnakom princípe – voda pomaly presakuje cez steny neglazovanej nádoby do okolitej pôdy.

Robíte chyby pri zalievaní? Pozrite si video od odborníkov

Mnoho ľudí si myslí, že rastlinám prospieva časté a výdatné polievanie, no práve tu sa často robia chyby. Ak chcete lepšie porozumieť princípom efektívneho zavlažovania, rozhodne odporúčame krátke, no poučné video zo známeho YouTube kanálu Epic Gardening, kde autor detailne vysvetľuje, ako ola funguje a prečo je ideálnou voľbou do horúcich záhrad:

Pozrite si video tu

Ako ola funguje?

Keď sa nádoba typu ola zakopáva priamo do zeme, začne pozvoľna prepúšťať vodu do pôdy okolo seba. Rastliny si tak môžu z tejto zásoby postupne čerpať potrebnú vlahu podľa vlastných potrieb. V prípade, že takúto nádobu len postavíte na zem, voda síce stále presakuje cez steny, no kvôli výparom nebude pôda v okolí vlhká. Okrem zavlažovania má voda vo vnútri nádoby aj ochladzovací efekt – slúži teda aj ako prírodný „chladič“. V minulosti sa neglazované džbány práve z tohto dôvodu používali na uchovávanie pitnej vody – a dodnes túto funkciu spĺňajú v mnohých afrických krajinách, kde slúžia ako osvieženie pre okoloidúcich.

Zaujímavosťou je, že ak má ola tvar plytkej misky, môžete ju pokojne naplniť vodou pre domáce zviera. Vďaka chladiacemu efektu zostane voda príjemne svieža aj pri vystavení priamemu slnku.

Použitie oly v záhrade – jednoduché a účinné

Zavlažovací systém pomocou oly je prekvapivo jednoduchý. Nádobu z neglazovanej terakoty stačí zakopať do zeme tak, aby úzke hrdlo mierne vytŕčalo nad povrch. Ideálne je nádobu uzavrieť viečkom alebo misou, aby sa zabránilo odparovaniu vody a zároveň sa dovnútra nedostali nečistoty či hmyz.

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď nádoby rozmiestnite strategicky po celej záhrade – ideálne tak, aby dokázali pokryť vlhkosťou celý záhon alebo okolie stromu. Vďaka tomu sa voda rozloží rovnomerne a každá rastlina získa dostatok vlahy. K väčším rastlinám či stromom môžete zakopať aj väčšie nádoby – ich korene si postupne nájdu cestu k zdroju vody a budú ju čerpať podľa potreby.

Pre predstavu: nádoba s objemom 3 až 5 litrov dokáže zavlažovať pôdu v okruhu približne 50 až 70 centimetrov. Tento spôsob je ideálny najmä v horúcich a suchých oblastiach, kde sa voda musí využívať efektívne a s rozumom.

Chcete lacnejšiu alternatívu? Skúste obyčajný kvetináč

Ak nechcete investovať do originálnych nádob typu ola, môžete si podobný systém vyrobiť aj doma. Vhodný je napríklad bežný hlinený kvetináč bez glazúry. Jediný problém je, že tieto kvetináče majú zvyčajne otvor na odtok vody. Ten však môžete jednoducho utesniť – napríklad korkovou zátkou, silikónom alebo hlinou.

Ako náhradu za viečko môžete použiť podmisku, ktorá presne sadne na kvetináč. Prípadne môžete spojiť dva rovnaké terakotové kvetináče dnom k sebe – jeden z otvorov upcháte a cez druhý budete dolievať vodu. Takto vznikne uzavretá nádoba, ktorá bude plniť rovnakú funkciu ako ola.