Starodávna liečba sa vracia. Apiterapia odhaľuje skrytú silu včiel

Včely sprevádzajú ľudstvo tisíce rokov – nielen ako zdroj potravy, ale aj ako súčasť tradičnej medicíny. Med, vosk, propolis, peľ či včelí jed boli oddávna považované za vzácne prírodné produkty s liečivými vlastnosťami. V posledných desaťročiach sa objavuje čoraz väčší záujem o tzv. apiterapiu, teda rôzne formy využívania včelích produktov pre podporu zdravia.
Je však dôležité zdôrazniť, že hoci niektoré účinky sú vedecky potvrdené, iné zostávajú predmetom výskumu alebo ide len o tradíciu bez jednoznačných dôkazov.
Čo je apiterapia?
Pod pojmom apiterapia sa rozumie používanie včelích produktov na podporu zdravia a pohody. Ide najmä o:
- Med – pôsobí antibakteriálne, urýchľuje hojenie rán a je zdrojom energie.
- Propolis – má protizápalové a dezinfekčné účinky, využíva sa v doplnkoch stravy či tinktúrach.
- Peľ – obsahuje bielkoviny, vitamíny a minerály, podporuje výživu organizmu.
- Včelí vosk – využíva sa najmä v kozmetike a farmácii.
- Včelí jed – skúma sa jeho možný účinok pri reumatických ochoreniach, zatiaľ však chýbajú veľké klinické štúdie.
Historické využitie
Doklady o zbere medu existujú už z pravekých malieb v jaskyniach v Španielsku. Včelie produkty poznali starí Egypťania, Gréci aj Rimania. V stredoveku sa objavujú zmienky o použití včelieho jedu pri liečbe reumatizmu či bolestí kĺbov.
Za priekopníka modernej apiterapie sa považuje český lekár Filip Terč (1844 – 1917), ktorý pôsobil v Slovinsku. Sám trpel reumatizmom a skúšal liečbu pomocou včelích žihadiel. Jeho skúsenosti sa stali základom pre systematické skúmanie účinkov včelieho jedu. Na jeho počesť sa 30. marca slávi Svetový deň apiterapie.
Apidomčeky – moderná forma relaxu
V posledných rokoch sa rozšírila aj forma apiterapie v tzv. apidomčekoch. Ide o malé drevené stavby postavené priamo na úľoch, v ktorých človek odpočíva nad včelstvami. Vdychuje pritom vzduch s vôňou medu, vosku a propolisu a počúva bzukot včiel.
Treba zdôrazniť, že pobyt v apidomčeku je predovšetkým relaxačný a wellness zážitok. Vedecké štúdie, ktoré by jednoznačne potvrdzovali liečebný účinok tohto typu terapie, zatiaľ neexistujú. Ľudia však popisujú psychické uvoľnenie, zlepšenie nálady a oddych porovnateľný s aromaterapiou či pobytom v prírode.
Overené účinky včelích produktov
Na základe dostupných štúdií možno povedať, že:
- Med pomáha pri hojení drobných rán a popálenín, zmierňuje kašeľ a má antibakteriálne účinky.
- Propolis pôsobí proti baktériám a plesniam, podporuje imunitu a používa sa v prírodných liekoch.
- Peľ je výživový doplnok, ktorý obsahuje množstvo vitamínov a minerálov.
- Včelí jed má protizápalové účinky v laboratórnych podmienkach, ale jeho klinické využitie je zatiaľ obmedzené a skúma sa.
Riziká a obmedzenia
Apiterapia nie je vhodná pre každého. Najväčšie riziko predstavujú alergie na včelie produkty alebo včelí jed. U citlivých ľudí môže aj malé množstvo spôsobiť vážne reakcie vrátane anafylaxie, ktorá je život ohrozujúca. Preto sa odporúča postupovať vždy opatrne a pri nejasnostiach sa poradiť s lekárom.
Záver
Apiterapia je zaujímavá doplnková metóda, ktorá vychádza z dlhých tradícií a skúseností ľudstva. Mnohé účinky včelích produktov sú vedecky potvrdené, najmä v oblasti antibakteriálneho pôsobenia medu a propolisu. Iné tvrdenia, napríklad o liečbe chronických ochorení pomocou včelieho jedu alebo pobytov v apidomčekoch, však zostávajú v rovine tradície či osobných skúseností a vyžadujú ďalší výskum.
Včely nám teda nedávajú len med, ale aj množstvo cenných látok, ktoré môžu podporiť zdravie. Je však dôležité rozlišovať medzi tým, čo je vedecky podložené, a tým, čo je zatiaľ len zaujímavou hypotézou alebo tradíciou.