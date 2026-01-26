Staré prútené košíky nevyhadzujte. Stačí trochu ľanového oleja a opäť budú vyzerať ako nové

Prútené košíky vyrábané z vŕbového prútia, ratanu alebo podobných prírodných materiálov sa používajú celé generácie. Keď zostarnú, môžu pôsobiť zašednuto, vysušene alebo stratene, no to ešte nemusí znamenať, že sú nepoužiteľné. V mnohých prípadoch stačí dôkladné čistenie a ošetrenie vhodným olejom, aby opäť získali krajší vzhľad aj pružnejší povrch.
Video s ukážkou renovácie prúteného košíka
V tomto videu nájdete príklad, ako môže vyzerať postup čistenia a ošetrenia prúteného košíka:
Prečo staré prútené košíky menia farbu a vysychajú?
Prútie je prírodný materiál, ktorý reaguje na prostredie.
Najčastejšie zmeny spôsobujú:
- dlhodobé slnenie – materiál môže vyblednúť
- suchý vzduch – prútie tvrdne a stráca pružnosť
- teplotné výkyvy
- prach a nečistoty, ktoré sa usadzujú medzi jednotlivými vláknami
Tieto javy sú prirodzené a nesvedčia o tom, že košík je nefunkčný. Najčastejšie ide len o povrchové zmeny.
Pred ošetrením je potrebné dôkladné čistenie
Pred akoukoľvek renováciou treba košík zbaviť prachu a nečistôt:
- jemnou kefou alebo mäkkým nadstavcom vysávača odstráňte prach z medzier
- následne ho môžete jemne pretrieť mierne vlhkou handričkou
Vyhnite sa nadmernému namáčaniu. Prútie môže absorbovať vodu, čo môže spôsobiť deformáciu alebo oslabenie materiálu. Nechajte košík úplne preschnúť pri izbovej teplote mimo priameho slnka.
Ľanový olej môže zlepšiť vzhľad suchého prútia
Ľanový olej sa dlhodobo používa na ošetrenie dreva a niektorých prírodných materiálov vrátane prútia. Pomáha doplniť oleje, ktoré sa z materiálu prirodzene vytrácajú.
Ako ho bezpečne používať
- používajte varený ľanový olej alebo olej určený na ošetrenie dreva a prútených výrobkov
- nanášajte ho v tenkej vrstve mäkkou handričkou alebo štetcom
- nechajte olej krátko vsiaknuť
- prebytok vždy zotrite, aby povrch neostával mastný
- košík nechajte schnúť na dobre vetranom mieste
Po ošetrení môže byť prútie tmavšie a mierne lesklé. Výsledný efekt závisí od pôvodného stavu košíka, typu prútia aj množstva oleja. Pri veľmi starých alebo suchých košíkoch je možné proces po čase zopakovať.
Ako sa o prútený košík starať, aby vydržal dlhšie
Ošetrený košík je vhodné ďalej chrániť pred podmienkami, ktoré mu škodia:
- neumiestňujte ho na priame slnko
- nedávajte ho blízko radiátorov či iných zdrojov tepla
- neskladujte ho vo veľmi vlhkom prostredí
- občas ho utrite od prachu
Ľahké ošetrenie olejom raz za rok môže pomôcť udržiavať materiál pružný a vizuálne jednotný.
Ak je prútie neporušené, no len vysušené alebo zašednuté, jednoduchá údržba často stačí na to, aby ste košíku vrátili pekný vzhľad aj funkčnosť. Nemusí tak skončiť v odpade – pri správnej starostlivosti môžu prútené výrobky slúžiť naozaj dlho.