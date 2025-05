Staré haraburdy môžu mať obrovskú cenu. Skontrolujte povalu aj pivnicu, možno sedíte na poklade

Možno to poznáte – máte doma staré krabice plné harabúrd z minulosti, zaprášené kúsky detstva, veci po rodičoch alebo starých rodičoch. V lepšom prípade ich zľutovaním odložíte späť, v horšom putujú rovno do koša. No niekedy práve tieto nenápadné predmety môžu mať oveľa väčšiu hodnotu, než by sa na prvý pohľad zdalo. Skutočné poklady sa často neskrývajú v banke, ale v zabudnutej zásuvke či starej truhlici.