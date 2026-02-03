Stačí zemiaky, múka a panvica. Toto jednoduché jedlo vás prenesie späť do detstva

Zemiakové rezance
Zemiakové rezance Foto: depositphotos.com

Zemiakové rezance patria medzi jednoduché jedlá, ktoré sa v rôznych obmenách pripravujú v mnohých európskych krajinách. Ich základ tvorí zemiakové cesto, ktoré sa tvaruje do podlhovastých kúskov a následne sa buď varí vo vode, alebo smaží na oleji či masle.

Historicky ide o jedlo, ktoré sa rozšírilo najmä v domácnostiach na vidieku. Dôvodom bola dostupnosť surovín – zemiaky aj múka patrili v 19. storočí k najlacnejším potravinám v Európe. Podobné recepty nájdeme v Nemecku (Schupfnudeln), Rakúsku či v Taliansku (gnocchi), hoci technika prípravy aj spôsob podávania sa v jednotlivých regiónoch líši.

Čo sú zemiakové rezance a ako sa pripravujú?

Zemiakové rezance sú kúsky cesta pripravené zo zemiakov, múky, vajca a soli. Konzistencia cesta závisí od typu a škrobnatosti použitých zemiakov – múky môže byť podľa potreby viac alebo menej.

Potrebné suroviny:

  • 500 g zemiakov
  • približne 400 g hladkej múky
  • 1 vajce
  • 2 lyžičky oleja
  • 2 lyžičky soli

Fakticky presný postup:

  1. Zemiaky ošúpte, nakrájajte na menšie kúsky a uvarte domäkka.
  2. Sceďte ich a roztlačte na hladkú masu.
  3. Po vychladnutí pridajte vajce, olej a postupne prisýpajte múku.
  4. Z cesta vytvarujte valčeky a nakrájajte ich na malé kúsky.
  5. Rezance môžete:
  • uvariť vo vriacej osolenej vode (sú hotové, keď vyplávajú na povrch)
  • alebo osmažiť na oleji či masle, kým nezískajú zlatistý povrch

Ide o postup, ktorý je bežne uvádzaný v kuchárskych knihách aj odborných gastronomických zdrojoch.

Overené spôsoby podávania

Spôsob podávania sa v rôznych oblastiach vyvíjal podľa dostupných surovín a miestnych zvykov. Všetky uvedené varianty sa skutočne používajú:

Sladká verzia:

  • mletý mak s cukrom
  • strúhanka opražená na masle a osladená
  • džem
  • škorica s cukrom

Tieto úpravy sú rozšírené najmä v strednej Európe (Česko, Slovensko, Rakúsko).

Slaná verzia:

  • smažená cibuľa
  • slanina
  • kyslá kapusta
  • čierne korenie a maslo

Toto podávanie je tradičné najmä v nemecky hovoriacich oblastiach, ale aj u nás sa používa desiatky rokov.

Rezance v paradajkovej omáčke – moderná úprava

Paradajková omáčka nie je historickou súčasťou tohto jedla, ale ide o súčasnú, bežne používanú variantu, ktorá zodpovedá dnešným trendom jednoduchého varenia.

Suroviny:

  • 400 g konzervovaných paradajok
  • červená cibuľa
  • 2 strúčiky cesnaku
  • soľ, korenie
  • bazalka

Paradajky s cibuľou a cesnakom sa varia približne 20–30 minút, následne sa premiešajú s uvarenými rezancami a dochutia bazalkou. Tento postup je gastronomicky správny a používa sa v mnohých domácnostiach.

Zhrnutie

  • Zemiakové rezance sú reálne tradičné jedlo zo strednej Európy.
  • Základné suroviny (zemiaky, múka, vajce) sú autentické a historicky používané.
  • Spôsoby podávania – sladké aj slané – sú overiteľné v kuchárskych knihách a regionálnych receptoch.
  • Moderné varianty, napríklad s paradajkovou omáčkou, nie sú historické, ale sú úplne bežné a kulinársky správne.

