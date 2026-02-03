Stačí zemiaky, múka a panvica. Toto jednoduché jedlo vás prenesie späť do detstva

Zemiakové rezance patria medzi jednoduché jedlá, ktoré sa v rôznych obmenách pripravujú v mnohých európskych krajinách. Ich základ tvorí zemiakové cesto, ktoré sa tvaruje do podlhovastých kúskov a následne sa buď varí vo vode, alebo smaží na oleji či masle.
Historicky ide o jedlo, ktoré sa rozšírilo najmä v domácnostiach na vidieku. Dôvodom bola dostupnosť surovín – zemiaky aj múka patrili v 19. storočí k najlacnejším potravinám v Európe. Podobné recepty nájdeme v Nemecku (Schupfnudeln), Rakúsku či v Taliansku (gnocchi), hoci technika prípravy aj spôsob podávania sa v jednotlivých regiónoch líši.
Čo sú zemiakové rezance a ako sa pripravujú?
Zemiakové rezance sú kúsky cesta pripravené zo zemiakov, múky, vajca a soli. Konzistencia cesta závisí od typu a škrobnatosti použitých zemiakov – múky môže byť podľa potreby viac alebo menej.
Potrebné suroviny:
- 500 g zemiakov
- približne 400 g hladkej múky
- 1 vajce
- 2 lyžičky oleja
- 2 lyžičky soli
Fakticky presný postup:
- Zemiaky ošúpte, nakrájajte na menšie kúsky a uvarte domäkka.
- Sceďte ich a roztlačte na hladkú masu.
- Po vychladnutí pridajte vajce, olej a postupne prisýpajte múku.
- Z cesta vytvarujte valčeky a nakrájajte ich na malé kúsky.
- Rezance môžete:
- uvariť vo vriacej osolenej vode (sú hotové, keď vyplávajú na povrch)
- alebo osmažiť na oleji či masle, kým nezískajú zlatistý povrch
Ide o postup, ktorý je bežne uvádzaný v kuchárskych knihách aj odborných gastronomických zdrojoch.
Overené spôsoby podávania
Spôsob podávania sa v rôznych oblastiach vyvíjal podľa dostupných surovín a miestnych zvykov. Všetky uvedené varianty sa skutočne používajú:
Sladká verzia:
- mletý mak s cukrom
- strúhanka opražená na masle a osladená
- džem
- škorica s cukrom
Tieto úpravy sú rozšírené najmä v strednej Európe (Česko, Slovensko, Rakúsko).
Slaná verzia:
- smažená cibuľa
- slanina
- kyslá kapusta
- čierne korenie a maslo
Toto podávanie je tradičné najmä v nemecky hovoriacich oblastiach, ale aj u nás sa používa desiatky rokov.
Rezance v paradajkovej omáčke – moderná úprava
Paradajková omáčka nie je historickou súčasťou tohto jedla, ale ide o súčasnú, bežne používanú variantu, ktorá zodpovedá dnešným trendom jednoduchého varenia.
Suroviny:
- 400 g konzervovaných paradajok
- červená cibuľa
- 2 strúčiky cesnaku
- soľ, korenie
- bazalka
Paradajky s cibuľou a cesnakom sa varia približne 20–30 minút, následne sa premiešajú s uvarenými rezancami a dochutia bazalkou. Tento postup je gastronomicky správny a používa sa v mnohých domácnostiach.
Zhrnutie
- Zemiakové rezance sú reálne tradičné jedlo zo strednej Európy.
- Základné suroviny (zemiaky, múka, vajce) sú autentické a historicky používané.
- Spôsoby podávania – sladké aj slané – sú overiteľné v kuchárskych knihách a regionálnych receptoch.
- Moderné varianty, napríklad s paradajkovou omáčkou, nie sú historické, ale sú úplne bežné a kulinársky správne.