Stačí poliať ruže touto zmesou a už po týždni sa objavia nové púčiky

Ruže sú právom považované za kráľovné kvetov. Sú obľúbené nielen pre svoju krásu, ale aj pre svoju symboliku, keďže už oddávna predstavujú lásku, romantiku a vášeň. Niet preto divu, že patria medzi najčastejšie pestované kvety na záhradách i balkónoch. Ak chcete ružiam dopriať niečo navyše a zároveň výrazne podporiť ich rast a kvitnutie, nemusíte hneď utekať do obchodu po drahé hnojivá. Môžete si ľahko a veľmi lacno vyrobiť vlastné domáce hnojivo zo surovín, ktoré pravdepodobne už máte doma. Táto jednoduchá zmes naozaj dokáže divy a výsledok uvidíte už o týždeň.

Tajný trik pestovateľov – droždie a cukor

Áno, čítate správne. Obyčajné pekárske droždie v kombinácii s cukrom sa ukázalo ako mimoriadne účinný prostriedok na podporu rastu a vitality ruží. Aj keď to možno znie trochu zvláštne, záhradníci túto metódu používajú už dlho, a výsledky sú skutočne ohromujúce. Rýchlejší rast, bohatšie kvitnutie a nové púčiky už za niekoľko dní – to všetko dokáže táto jednoduchá domáca receptúra. Ako to funguje?

Pozrite si návod vo videu

Ak si nie ste istí postupom alebo chcete presne vidieť, ako tento jednoduchý trik funguje v praxi, odporúčame pozrieť si prehľadné a užitočné video. Na YouTube kanáli Say Why Chicken Thigh je celý proces názorne ukázaný krok za krokom. Vďaka tomu získate ešte lepšiu predstavu o tom, ako hnojivo správne pripraviť a aplikovať.

Video nájdete tu:

https://www.youtube.com/watch?v=eqDnX8WBBUU&t=

Čo robí droždie s ružami?

Droždie nie je len nenahraditeľný pomocník pri pečení chleba či koláčov. Obsahuje totiž množstvo prospešných látok, ktoré ružiam mimoriadne prospievajú. Nájdete v ňom vitamíny skupiny B, dôležité minerály ako železo, horčík, vápnik, draslík a selén. Tieto látky dodávajú ružiam potrebnú výživu, posilňujú ich imunitu a stimulujú ich k výrazne rýchlejšiemu a zdravšiemu rastu.

Cukor, ktorý k droždiu pridávate, slúži ako potrava pre kvasinky obsiahnuté v droždí. Vďaka tomu dochádza k fermentačnému procesu, ktorý výrazne zlepšuje kvalitu pôdy, zvyšuje dostupnosť živín a tým celkovo podporuje silný rast koreňov, lístia a tvorbu kvetov. Takéto hnojivo je navyše úplne bezpečné pre životné prostredie a váš rozpočet určite nezaťaží.

Ako si pripraviť domáce hnojivo z droždia a cukru?

Výroba hnojiva je naozaj veľmi jednoduchá a zvládne ju každý za pár minút. Postupujte nasledovne:

Príprava základu:

Vezmite jednu kocku čerstvého pekárskeho droždia a dôkladne ju rozpustite v jednom litri vlažnej vody. Je dôležité, aby voda nebola príliš studená ani príliš horúca, aby ste nezničili živé kvasinky. Pridanie cukru:

Do roztoku droždia pridajte 1 až 2 polievkové lyžice klasického kryštálového cukru. Cukor dôkladne zamiešajte, kým sa úplne nerozpustí. Fermentácia:

Takto pripravenú zmes nechajte odstáť a fermentovať ideálne 48 hodín. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak ju umiestnite na teplé miesto, no zmes spoľahlivo vykvasí aj pri bežnej izbovej teplote. Riedenie:

Po dvoch dňoch fermentácie je potrebné hnojivo ešte zriediť. Použite pomer 1 diel pripravenej zmesi na 10 dielov vody. Tým získate optimálnu koncentráciu, ktorá je bezpečná a zároveň vysoko účinná pre vaše ruže.

Aplikácia hnojiva na ruže

Po nariedení aplikujte hnojivo priamo ku koreňom ruží, ideálne na vlhkú zem. Dôkladne polievajte, aby sa výživné látky dostali rovnomerne ku koreňom a rastlina ich dokázala efektívne využiť. Už po týždni uvidíte prvé výsledky – ruže sa vám odvďačia zdravými listami a novými, sviežimi púčikmi.

Táto metóda je vhodná počas celej vegetačnej sezóny, predovšetkým však na jar a v lete, keď ruže intenzívne rastú a kvitnú. Pri pravidelnom používaní tejto jednoduchej zmesi z droždia a cukru budú vaše ruže nielen krásne, ale aj zdravé a odolnejšie voči chorobám a škodcom.