Stačí otlačiť zemiak do soli: Jednoduchý trik, ktorý vyčistí zašlé hrnce!

Potrebujete vyčistiť hrnce, panvice alebo iné kuchynské riady a nechce sa vám siahať po agresívnej chémii? Riešenie máte možno priamo v kuchyni.
Obyčajný zemiak a kuchynská soľ dokážu pomôcť viac, než by ste čakali. Znie to zvláštne? Tento jednoduchý prírodný trik sa používa už celé generácie, hoci o ňom veľa ľudí ani netuší.
Zemiak so soľou si poradí aj so zažratou špinou
Ide o menej známy, no veľmi užitočný spôsob čistenia. Väčšina z nás má doma hrnce, rajnce či panvice, na ktorých sa časom vytvorí tenká vrstva pripálenej mastnoty – nielen zvnútra, ale najmä zvonka.
Vnútorné časti riadu zvykneme umývať pravidelne, no vonkajšia strana často zostáva zanedbaná a vzniká na nej tmavý, nevzhľadný povlak, ktorý ide dolu len veľmi ťažko.
Práve tu prichádzajú na rad prírodné suroviny, ktoré máte bežne doma.
Prečo zemiaky pomáhajú odstraňovať nečistoty?
Základom ich účinku je škrob, ktorý má schopnosť uvoľňovať a rozpúšťať usadeniny.
Ak zemiak prerežete, posypete soľou a použijete ho ako „čistiacu hubku“, kombinácia abrazívnej soli a škrobu pomáha mechanicky aj chemicky narušiť špinu.
Postup môžete vidieť aj v krátkom videu, ktoré názorne ukazuje, ako zemiak so soľou funguje pri čistení zašlého riadu:
Čistiaca sila soli
Použitie soli vás možno prekvapí, no v skutočnosti ide o prirodzený čistiaci prostriedok, ktorý sa hodí na rôzne povrchy.
Dá sa použiť samostatne alebo v kombinácii s ďalšími prírodnými pomocníkmi, ako je citrónová šťava, ocot či borax.
Soľ je veľmi praktická aj pri odmáčaní riadu:
- naplňte hrnce alebo celý drez teplou vodou,
- do každého hrnca alebo panvice pridajte plnú lyžicu kuchynskej soli,
- soľ nechajte úplne rozpustiť a riad nechajte namočený 30 až 60 minút.
Po tomto kroku ide špina dole oveľa jednoduchšie – často postačí obyčajná hubka alebo plastová kefka.
Zemiaky a škrob – čistenie nasucho aj namokro
Zemiaky sa dajú využiť aj iným spôsobom. Nakrájané kúsky môžete vložiť priamo do hrnca, zaliať vodou a variť približne 15 až 20 minút.
Uvoľnený škrob počas varenia pôsobí ako prírodný čistič a pomáha rozrušiť nánosy nečistôt. Zemiaky navyše obsahujú aj kyselinu citrónovú, ktorá môže mierne leštiť povrch a pomáhať pri odstraňovaní vodného kameňa.
Samotný škrob má široké využitie:
- čistí povrchy nábytku a čalúnenia,
- pomáha pri odstraňovaní škvŕn z oblečenia,
- obnovuje vzhľad a pružnosť textilných vlákien.
Ak ho chcete použiť na čistenie, stačí ho rozmiešať vo vode, naniesť na znečistené miesto, nechať krátko pôsobiť a potom zotrieť vlhkou handričkou.
Vždy je však dobré vyskúšať ho najprv na menej viditeľnom mieste, pretože niektoré materiály môže zafarbiť alebo poškodiť.
Keď prírodné triky nestačia
Treba si priznať, že zemiaky ani soľ nedokážu zázraky. Pri silnom znečistení môžete siahnuť aj po účinnejších riešeniach, ako je kombinácia octu a sódy alebo čpavok.
Ten patrí medzi veľmi silné čistiace prostriedky, je účinný najmä proti vodnému kameňu, ale poradí si aj s tukom a olejom.
Jednoduché kuchynské suroviny tak môžu byť prekvapivo účinnými pomocníkmi pri upratovaní. Stačí vedieť, ako ich správne použiť – a vaše hrnce môžu opäť vyzerať ako nové.