Stačí niekoľko kvapiek a mastnota zmizne. Zanesené gombíky na sporáku vyčistíte bez drhnutia

špinavé gombíky na sporáku
špinavé gombíky na sporáku Foto: www.shutterstock.com

Čistenie sporáka patrí medzi tie domáce práce, ktoré väčšina z nás odkladá na poslednú chvíľu. Najmä okolie gombíkov a ovládacích prvkov dokáže potrápiť – práve tam sa totiž najrýchlejšie usádza mastnota, zvyšky jedla a prach, ktoré časom vytvoria nepríjemnú, lepkavú vrstvu. Drhnutie však nie je jediná možnosť. Existujú jednoduché domáce triky, ktoré si poradia aj so zaschnutou špinou rýchlo, účinne a bez zbytočnej námahy.

Ak hľadáte riešenia, ktoré nezaťažia vašu peňaženku ani povrchy spotrebiča, ste na správnom mieste.

Anízové kvapky: prekvapivo silná zbraň proti mastnote

Hoci sa anízové kvapky spájajú skôr s domácou lekárničkou, ich využitie v domácnosti je oveľa širšie. Vďaka obsahu alkoholu dokážu rýchlo narušiť aj silno prichytenú mastnotu, ktorá sa drží v záhyboch okolo gombíkov.

Na čistenie budete potrebovať:

  • anízové kvapky
  • vatové tampóny
  • staršiu zubnú kefku
  • gumové rukavice
  • mierne navlhčenú handričku

Najskôr si nasaďte rukavice, aby ste ochránili pokožku. Na vatový tampón naneste niekoľko kvapiek anízu a jemne ním prechádzajte po znečistených miestach. Ak sú nečistoty odolnejšie, pomôže zubná kefka, ktorá sa dostane aj do úzkych štrbín. Nechajte pôsobiť 2 až 3 minúty a následne všetko zotrite vlhkou handričkou. Povrch bude čistý, lesklý a príjemne voňavý.

Jedlá sóda: nenápadná klasika s veľkou silou

Jedlá sóda je stálicou v domácnostiach – a právom. Je jemná, nepoškodzuje povrchy a pritom dokáže účinne odstrániť mastnotu aj staršie nečistoty.

Postup je jednoduchý:

  • mierne navlhčite špongiu
  • naneste malé množstvo jedlej sódy
  • krúživými pohybmi čistite znečistené miesta

Už po krátkej chvíli si všimnete, že mastnota povolila a povrch je opäť hladký. Výhodou tohto spôsobu je aj to, že ide o ekologické riešenie bez agresívnej chémie.

Citrón a soľ: prírodná kombinácia s dvojitým účinkom

Ak dávate prednosť čisto prírodným metódam, spojenie citróna a soli je ideálna voľba. Citrón rozpúšťa mastnotu a dezinfikuje, soľ zasa mechanicky pomáha odstrániť nečistoty.

Ako na to:

  • citrón rozrežte na polovicu
  • mastné miesta jemne posypte soľou
  • polovicou citróna prechádzajte po povrchu

Táto metóda je vhodná najmä na menej citlivé povrchy. Okrem čistoty zanechá aj sviežu vôňu, ktorá v kuchyni vydrží ešte dlho po čistení.

Amoniak: silný pomocník, s ktorým treba zaobchádzať opatrne

Amoniak patrí medzi veľmi účinné čistiace prostriedky, no vyžaduje si opatrnosť. Vždy pracujte v dobre vetranom priestore a používajte ochranné rukavice.

Správny postup:

  • zmiešajte amoniak s vodou v pomere 1 : 1
  • roztok naneste na vatový tampón
  • jemne pretrite problematické miesta
  • nechajte pôsobiť niekoľko minút
  • všetko dôkladne zotrite vlhkou handričkou

Výsledkom bude dokonale čistý povrch bez zdĺhavého drhnutia.

Ako vyčistiť plynový sporák, horáky a mriežky bez námahy

Pri plynových sporákoch sa mastnota často hromadí aj na kovových mriežkach a horákoch. Aj tu však pomôžu jednoduché domáce recepty.

Pasta zo sódy, soli a oleja

  • 2 lyžice jedlej sódy
  • 1 lyžica soli
  • 1 lyžica rastlinného oleja

Zmes naneste na mriežky, nechajte pôsobiť asi 15 minút a potom opláchnite teplou vodou. Špina pôjde dolu oveľa ľahšie.

Citrónová šťava so sódou

  • 3 diely citrónovej šťavy
  • 5 dielov jedlej sódy

Pastu naneste na horáky, dávajte pozor, aby sa nedostala do otvorov. Po 15 minútach zotrite vlhkou hubkou.

Záver: Menej drhnutia, viac výsledkov

Čistenie sporáka nemusí znamenať hodiny strávené nad špinou. Stačí poznať správne triky a siahnuť po dostupných surovinách, ktoré máte doma. Tieto metódy sú jednoduché, účinné a šetrné – k vášmu zdraviu, spotrebiču aj životnému prostrediu.

Vyskúšajte ich a uvidíte, že aj zanesené gombíky môžu byť čisté za pár minút.

