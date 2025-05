Stačí ju zasadiť iba raz a pokvitne vám až 50 rokov. Toto je jedna z najkrajších rastlín sveta

Záhradníci a milovníci kvetov vedia, že niektoré rastliny sú krátkodobé potešenie, ktoré vydrží sotva jednu sezónu. No existujú aj také, ktoré vás budú sprevádzať dlhé desaťročia. Jedným z najkrajších a zároveň najodolnejších príkladov je plamienok, známy aj ako klematis. Táto rastlina patrí k ozdobám každej záhrady a jej krása sa navyše rokmi nezmenšuje – práve naopak, stále naberá na sile.

Klematis – dlhoveká ozdoba záhrad

Plamienky sú známe svojou výnimočnou životnosťou. Pri správnej starostlivosti môžu kvitnúť až 50 rokov, vďaka čomu si získali obľubu medzi záhradkármi po celom svete. Nie je náhoda, že ich odborníci odporúčajú ako spoľahlivú voľbu pre každú záhradu.

Množstvo druhov pre každého

Na trhu je dostupných mnoho druhov plamienkov, a preto si každý môže nájsť presne ten, ktorý mu najviac vyhovuje:

Plamienok Jackmanov (Clematis Jackmanii) má veľké kvety vo výrazných farbách, napríklad v bielej, ružovej alebo sýto fialovej. Tento druh veľmi rýchlo rastie a skvele sa hodí na pokrytie plotov či pergol.

(Clematis Jackmanii) má veľké kvety vo výrazných farbách, napríklad v bielej, ružovej alebo sýto fialovej. Tento druh veľmi rýchlo rastie a skvele sa hodí na pokrytie plotov či pergol. Horský klematis (Clematis montana) je obľúbený pre menšie, no o to bohatšie kvitnúce kvietky, ktoré pokrývajú veľké plochy a kvitnú najmä v jarných mesiacoch.

(Clematis montana) je obľúbený pre menšie, no o to bohatšie kvitnúce kvietky, ktoré pokrývajú veľké plochy a kvitnú najmä v jarných mesiacoch. Tangutský klematis (Clematis tangutica) je výnimočný žltými kvetmi, ktoré kvitnú celé leto až do jesene. Tento druh výborne odoláva aj náročnejším klimatickým podmienkam, preto je vhodný do chladnejších oblastí.

(Clematis tangutica) je výnimočný žltými kvetmi, ktoré kvitnú celé leto až do jesene. Tento druh výborne odoláva aj náročnejším klimatickým podmienkam, preto je vhodný do chladnejších oblastí. Klematis celolistý (Clematis integrifolia) má kompaktný rast, vzpriamené stonky a menšie kvety modrej alebo fialovej farby. Je ideálny do menších záhrad alebo na terasy a balkóny, kde nie je dostatok miesta pre väčšie druhy.

Kam klematis vysadiť?

Klematis miluje slnko, avšak jeho korene by mali byť vždy v tieni, aby nedošlo k ich prehriatiu. Záhradníci preto odporúčajú použiť vrstvu mulču, drobných kamienkov alebo vysadiť v blízkosti iné, nižšie rastliny, ktoré vytvoria prirodzený tieň.

Zemina pre klematis by mala byť dobre priepustná, bohatá na živiny a s neutrálnou alebo mierne kyslou hodnotou pH. Ak máte na záhrade menej kvalitnú pôdu, odporúča sa pri výsadbe primiešať do jamy kvalitný kompost alebo organické hnojivo.

Kľúčom je správna zálievka

Táto rastlina je síce milovníkom slnečných miest, no pravidelná a primeraná zálievka je pre ňu veľmi dôležitá. Zemina by mala byť stále mierne vlhká, no nie premokrená, aby sa predišlo hnilobe koreňov. Dobrým tipom je aplikovať začiatkom vegetačného obdobia draslíkové hnojivo, ktoré podporuje bohatšie kvitnutie a zdravý rast.

Chráňte ju pred vetrom

Klematis je citlivý na silnejší vietor, ktorý môže poškodiť jeho krehké výhonky a kvety. Ideálne je preto rastlinu vysadiť na miesto chránené pred vetrom, napríklad pri múre, plote alebo za inou vyššou zeleňou, ktorá vytvorí prirodzenú ochranu.

Ak budete tieto jednoduché pravidlá dodržiavať, plamienok sa vám odvďačí desiatkami rokov krásy a pravidelným, bohatým kvitnutím.

S minimálnou starostlivosťou tak získate rastlinu, ktorá bude dominantou vašej záhrady po celé desaťročia.