Stačí jeden hrnček tejto lacnej zmesi a vaše izbové rastliny porastú ako divé!

Chcete svojim izbovým rastlinám trochu prilepšiť? Skúste im pripraviť jednoduchú domácu zmes, vďaka ktorej budú prosperovať tak, že rozdiel uvidíte veľmi rýchlo.
Mnoho ľudí túži mať doma aspoň kúsok prírody, a tak siahne po izbových rastlinách. Tie nielenže spríjemnia priestor, ale zároveň mu dodajú život.
Často si ich však vyberáme hlavne podľa vzhľadu a až potom riešime, či im budú podmienky v byte vyhovovať.
To je síce pochopiteľné – málokto si chce domov priniesť rastlinu, ktorá sa mu nepáči – no práve tu vzniká problém.
Izbové rastliny vyberajte s rozumom
Ak rastlina skončí na mieste, ktoré jej nevyhovuje, nemôžeme od nej čakať zázraky. Postupne začne chradnúť a stagnovať.
Z toho vyplýva jednoduché pravidlo: pri výbere izbových rastlín by mali byť na prvom mieste ich nároky na svetlo, teplotu a starostlivosť, až potom samotný vzhľad.
Keď sa rastlina cíti dobre, odvďačí sa rastom aj vitalitou. A my jej môžeme pomôcť ešte viac – napríklad vhodným prírodným hnojivom.
Obyčajná mrkva dokáže divy
Možno vás to prekvapí, ale základom účinného domáceho hnojiva je úplne obyčajná mrkva.
Obsahuje množstvo látok dôležitých pre rast a kvitnutie rastlín – fosfor, dusík, vápnik, draslík, bór aj vitamín E. Práve táto kombinácia robí z mrkvy skvelého pomocníka pre oslabené aj zdravé izbovky.
Príprava prírodného hnojiva (video)
Postup je jednoduchý a zvládne ho každý. Ak si ho chcete pozrieť krok za krokom, návod nájdete aj vo videu:
Na prípravu budete potrebovať jednu strednú, prípadne väčšiu mrkvu. Nakrájajte ju na menšie kúsky, aby sa v mixéri ľahšie rozmixovala.
Kúsky vložte do mixéra, zalejte ich jedným litrom vody a približne tri minúty mixujte, kým nevznikne jemná zmes.
Hotový roztok následne preceďte cez sitko – zvyšky mrkvy v sitku vyhoďte. Čistú tekutinu môžete rovno použiť a naliať ju ku koreňom izbových rastlín.
Ako často hnojiť
Ak chcete dosiahnuť viditeľný a dlhodobý efekt, je dôležitá pravidelnosť. Rastliny prihnojujte aspoň tri mesiace. Mrkvový roztok si môžete pripravovať približne dvakrát do mesiaca a použiť ho na všetky izbové rastliny.
Poznáte aj iné organické hnojivá?
Mnoho ľudí sa snaží vyhýbať zbytočnej chémii, a práve pri pestovaní rastlín je to veľmi jednoduché. Organické hnojivá si totiž môžete vyrobiť doma.
Okrem mrkvy sa často využíva kávová usadenina, použité čajové vrecúška, zmesi z droždia a cukru, popol alebo banánové šupky.
Skúsenejší nadšenci organického pestovania majú doma vermikompostér, v ktorom spracúvajú kuchynský bioodpad.
Výsledkom je kvalitná zemina a tekuté hnojivo známe ako „dážďovkový čaj“, ktorý je však potrebné pred použitím riediť.
Stačí teda málo – trocha trpezlivosti, správna starostlivosť a jednoduché prírodné hnojivo. Vaše izbové rastliny sa vám za to odvďačia bujným rastom a zdravým vzhľadom.